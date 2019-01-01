Регистрация

Если не получилось пройти регистрацию

по техническим причинам, то вышлите информацию об участнике

(и по возможности реквизиты) на email ash@autostat.ru

Так же есть возможность заказать изготовление визиток,

полиграфии, роллапов, конструкций

и прочего с доставкой на саму конференцию - пишите