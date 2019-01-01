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конференция | партнерство | регистрация | B2B
Стоимость различается в зависимости от категории потенциального участника:
|категория участника
|оплата за одного участника
|Официальные автомобильные дилеры, независимые сервисы
|4 900
|Рекламные, маркетинговые агентства,
IT-компании, интернет-площадки
|29 900
|Участники автомобильного рынка
|19 900
Для регистрации заполните, пожалуйста, форму:
Если не получилось пройти регистрацию
по техническим причинам, то вышлите информацию об участнике
(и по возможности реквизиты) на email ash@autostat.ru
Так же есть возможность заказать изготовление визиток,
полиграфии, роллапов, конструкций
и прочего с доставкой на саму конференцию - пишите