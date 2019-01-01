АВТОСТАТ | Регистрация

Регистрация

конференция  |  партнерство  |  регистрация  |  B2B

Стоимость различается в зависимости от категории потенциального участника:

категория участникаоплата за одного участника
Официальные автомобильные дилеры, независимые сервисы4 900
Рекламные, маркетинговые агентства,
IT-компании, интернет-площадки		29 900
Участники автомобильного рынка19 900

 

Для регистрации заполните, пожалуйста, форму:

    Если не получилось пройти регистрацию
    по техническим причинам, то вышлите информацию об участнике 
    (и по возможности реквизиты) на email ash@autostat.ru

     

    Так же есть возможность заказать изготовление визиток,
    полиграфии, роллапов, конструкций
    и прочего с доставкой на саму конференцию - пишите 

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