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Программа (предварительная)
|09.00 - 09.30
|Встреча гостей, регистрация участников, приветственный кофе
|10.00 - 10.20
|Открытие конференции. Приветственное слово организаторов. Выступление генерального директора
АА «АВТОСТАТ» Сергея Целикова.
|10.20 - 11.30
|Общая сессия 1: «Приказано выжить!»
Выступление Сергея Петрова, «Рольф» - «Москва слезам не верит! Строим бизнес в любых условиях!»
15 минут - вопросы и ответы
|11.30 - 12.00
|Кофе-брейк
|12.00 - 13.30
Общая сессия 2: «Есть ли жизнь за МКАДом? Стратегия, опыт и практические кейсы региональных дилеров. От выживания к развитию - региональный опыт дилерских центров».
|13.30 - 14.30
|Обед
|14.30 - 16.00
|Рабочая сессия 3.1
«Управление маркетингом и лидогенерация»:
|Рабочая сессия 3.2
«Сервисный маркетинг»: автосервис как источник стабильной прибыли дилера
|16.00 - 16.30
|Кофе-брейк
|16.30 - 18.00
|Рабочая сессия 4.1
«Мобильный маркетинг -сезонная мода или долгсрочный тренд?» «Позвони мне, позвони!»
- Перспективы развития мобильных сайтов и мобильных приложений у автодилеров.
|Рабочая сессия 4.2
«Железо не главное» -дополнительные источники прибыли в дилерском центре»:
Доп.оборудование, доп.услуги, услуги, трейд-ин и т.д.
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