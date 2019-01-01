12.00 - 13.30

Общая сессия 2: «Есть ли жизнь за МКАДом? Стратегия, опыт и практические кейсы региональных дилеров. От выживания к развитию - региональный опыт дилерских центров».

«Ключ Авто» Краснодар - «Золотой ключик - рецепты успешного бизнеса холдинга Ключ Авто»

«ТТС» Казань

«Ауди Сочи» - «В городе Сочи белые ночи - работа в режиме нон-стоп».

«Бизнес Кар Кемерово»

«Аксель Сити Юг» - «В Питере не только пить!»