АВТОСТАТ | Программа

Программа

Программа (предварительная)

09.00 - 09.30Встреча гостей, регистрация участников, приветственный кофе
10.00 - 10.20Открытие конференции. Приветственное слово организаторов. Выступление генерального директора 
АА «АВТОСТАТ» Сергея Целикова.
10.20 - 11.30Общая сессия 1: «Приказано выжить!»
Выступление Сергея Петрова, «Рольф» - «Москва слезам не верит! Строим бизнес в любых условиях!»
15 минут - вопросы и ответы
11.30 - 12.00Кофе-брейк
12.00 - 13.30

Общая сессия 2: «Есть ли жизнь за МКАДом? Стратегия, опыт и практические кейсы региональных дилеров. От выживания к развитию - региональный опыт дилерских центров».
«Ключ Авто» Краснодар - «Золотой ключик - рецепты успешного бизнеса холдинга Ключ Авто»
«ТТС» Казань
«Ауди Сочи» - «В городе Сочи белые ночи - работа в режиме нон-стоп».
«Бизнес Кар Кемерово»
«Аксель Сити Юг» - «В Питере не только пить!»

13.30 - 14.30Обед
14.30 - 16.00Рабочая сессия 3.1
«Управление маркетингом и лидогенерация»:
  • инструменты оценки эффективности дилерского маркетинга;
  • CRM системы для автодилеров - практика.
Рабочая сессия 3.2
«Сервисный маркетинг»: автосервис как источник стабильной прибыли дилера
16.00 - 16.30Кофе-брейк
16.30 - 18.00Рабочая сессия 4.1
«Мобильный маркетинг -сезонная мода или долгсрочный тренд?» «Позвони мне, позвони!»
- Перспективы развития мобильных сайтов и мобильных приложений у автодилеров.		Рабочая сессия 4.2
«Железо не главное» -дополнительные источники прибыли в дилерском центре»:
Доп.оборудование, доп.услуги, услуги, трейд-ин и т.д.

 

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