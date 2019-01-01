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конференция | партнерство | Регистрация | B2B
Аудитория (порядка 200-250 участников) на наших мероприятиях привыкла искать и находить актуальную информацию, новые идеи, продукты, партнеров.
Мы поможем вам встретиться с нужными, принимающими решения людьми, для дальнейшего завязывания полезных отношений, которые обеспечат рост Вашего бизнеса.
На данный момент в мероприятии приняли участие представители более, чем 300 компаний.
Аудитория (B2B-Автобизнес):
Для получения условий партнерства обращайтесь
к руководителю отдела рекламы и партнерских программ
Александру Шацкому
Будем рады сотрудничеству!
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