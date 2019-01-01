Доклады конференции

Уважаемые участники конференции «Цифровой маркетинг на автомобильном рынке»!

Вы можете скачать доклады выступавших на конференции.

Внимание! Часть докладов пока не выложены. Как только они будут доступны, мы предупредим Вас по e-mail.

«Последние тенденции в маркетинге и коммуникациях»

Татьяна Комисарова

Декан факультета развития бизнеса Высшей Школы Экономики, Вице-президент Российской ассоциации маркетинга

«Прогнозы развития автомобильного рынка»

Целиков Сергей

Генеральный директор,

АА «АВТОСТАТ»

«Эффективные инструменты Digital Marketing (обзор NADA)»

Шакиров Евгений

Директор по развитию,

Automarketolog.ru

«Развитие интернет-рекламы»

Камнев Константин

Руководитель отдела маркетинга и рекламы,

ГК СИМ

«Практика использования интернет-ресурсов для реализации а/м, запчастей и услуг автосервиса»

Пушина Татьяна

Специалист по маркетингу,

ГК «Автоцентр ГАЗ» и «Гарант Митсубиши»

«Коммуникация должна быть интегрированной. Взаимодействие офф-лайн и он-лайн каналов»

(на примере кейса «Renault. Размер имеет значение»)

Намаконов Игорь

Креативный идеолог,

агентство MOST Creative Club

«Коммуникация должна быть интегрированной.

Взаимодействие офф-лайн и он-лайн каналов»

(на примере кейса «Renault. Размер имеет значение»)

Игнатьева Полина

Head of Digital & CRM, Renault Россия

«Особенности внедрения и совершенствования CRM-системы в дилерских центрах ГК СИМ»

Казакова Надежда

Руководитель CRM-службы,

ГК СИМ

«Креативный подход на автомобильном рынке»

Добрыднев Сергей

Креативный директор,

РА «Родная речь» (Leo Burnett Group Russia)

«Работа автомобильных дилеров в социальных сетях»

Долгин Сергей

Партнер,

SocialDealerRus

«Оценка эффективности работы в социальных сетях»

Соколов Антон

Руководитель отдела маркетинга и рекламы,

«Лексус-Измайлово»

«Что может помочь сайту увеличить продажи? Результаты исследования сайтов дилеров и автопроизводителей»

Целикова Светлана

Пресс-секретарь,

АА «АВТОСТАТ»

«Мобильные приложения»

Алексей Лазарев

Заместитель директора по маркетингу,

ГК «Атлант-М»

«Эволюция автомобильного digital-маркетинга. Куда движутся автодилеры?»

Ральф Палья (Ralph Paglia)

Вице-президент,

Tier|10 Marketing

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