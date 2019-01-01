Доклады конференции

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Уважаемые участники конференции «Цифровой маркетинг на автомобильном рынке»!
Вы можете скачать доклады выступавших на конференции.
Внимание! Часть докладов пока не выложены. Как только они будут доступны, мы предупредим Вас по e-mail.
«Последние тенденции в маркетинге и коммуникациях»
Татьяна Комисарова
Декан факультета развития бизнеса Высшей Школы Экономики, Вице-президент Российской ассоциации маркетинга
«Прогнозы развития автомобильного рынка»
Целиков Сергей
Генеральный директор,
АА «АВТОСТАТ»
«Эффективные инструменты Digital Marketing (обзор NADA)»
Шакиров Евгений
Директор по развитию,
Automarketolog.ru
«Развитие интернет-рекламы»
Камнев Константин
Руководитель отдела маркетинга и рекламы,
ГК СИМ
«Практика использования интернет-ресурсов для реализации а/м, запчастей и услуг автосервиса»
Пушина Татьяна
Специалист по маркетингу,
ГК «Автоцентр ГАЗ» и «Гарант Митсубиши»
«Коммуникация должна быть интегрированной. Взаимодействие офф-лайн и он-лайн каналов»
(на примере кейса «Renault. Размер имеет значение»)
Намаконов Игорь
Креативный идеолог,
агентство MOST Creative Club
«Коммуникация должна быть интегрированной.
Взаимодействие офф-лайн и он-лайн каналов»
(на примере кейса «Renault. Размер имеет значение»)
Игнатьева Полина
Head of Digital & CRM, Renault Россия
«Особенности внедрения и совершенствования CRM-системы в дилерских центрах ГК СИМ»
Казакова Надежда
Руководитель CRM-службы,
ГК СИМ
«Креативный подход на автомобильном рынке»
Добрыднев Сергей
Креативный директор,
РА «Родная речь» (Leo Burnett Group Russia)
«Работа автомобильных дилеров в социальных сетях»
Долгин Сергей
Партнер,
SocialDealerRus
«Оценка эффективности работы в социальных сетях»
Соколов Антон
Руководитель отдела маркетинга и рекламы,
«Лексус-Измайлово»
«Что может помочь сайту увеличить продажи? Результаты исследования сайтов дилеров и автопроизводителей»
Целикова Светлана
Пресс-секретарь,
АА «АВТОСТАТ»
«Мобильные приложения»
Алексей Лазарев
Заместитель директора по маркетингу,
ГК «Атлант-М»
«Эволюция автомобильного digital-маркетинга. Куда движутся автодилеры?»
Ральф Палья (Ralph Paglia)
Вице-президент,
Tier|10 Marketing
С удовольствием выслушаем ваши комментарии и пожелания по e-mail