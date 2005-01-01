АВТОСЕРВИС 2021

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КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
|09:55 - 10:00
|Начало трансляции
|10:00 - 10:05
|Приветственное слово организаторов и партнеров Сергей Удалов, АВТОСТАТ; Анна Манвелова, ITEMF Expo
|10:05 - 10:35
|Блок 1. Рынок автосервиса: предпочтения клиентов сервиса
Сергей Удалов, АВТОСТАТ;
Татьяна Малыгина, АВТОСТАТ
Результаты опроса АВТОСТАТ + АВТО Мail.ru
|10:35 - 11:30
|Блок 2. Дистрибьюторы и дилеры
Результаты деятельности автодилеров. Послепродажное обслуживание
Дарья Прокофьева, ASE;
Александр Нефедов, Хендэ Мотор СНГ;
Владислав Рыдаев, Прагматика;
Алексей Подщеколдин, БН-Моторс;
Константин Епанешников, АВИЛОН
|11:30 - 12:30
Блок 3. Эмоции в автосервисе или как избавиться от негатива
|12:30 - 13:30
|Блок 4. Цифровые решения для автосервисов
Тренды и аналитика рынка запчастей и автосервисов
Денис Ждек, Авито Авто
Нормо-часики тикают
Дмитрий Савченко, ТизерСТО
Приложение для расширения заказ-нарядов с помощью видео Самообслуживание на приемке: без мастера, но с расширением
Александр Усольцев, Mastakey
Терминал самообслуживания клиентов сервиса
|13:30 - 14:30
Блок 5. E-commerce в сервисе
|14:30 - 15:10
|Блок 6. Изменения в налогообложении в 2021 году: практика выживания
Обзор лучших практик после отмены ЕНВД в сервисе
Татьяна Кофанова, Делойт
Юлия Фахрутдинова, Делойт
Региональная практика
Илья Николин, Реактор;
Александр Пахомов, Дилижанс
|15:10 - 16:00
Блок 7. Вопросы обучения специалистов
|16:00 - 17:00
|Блок 8. Изменения картины рынка сервиса
Александр Пахомов, Дилижанс;
Даниил Соловьев, FIT SERVICE;
Виталий Новиков, EuroAuto;
Ольга Селезнева, Волин;
Андрей Романов, Winauto;
Владислав Рыдаев, Прагматика;
Алексей Подщеколдин, БН-Моторс;
Роман Гуляев, Правильный автобизнес;
Максим Козак, Делисервис.
В последнее время активно развиваются новые модели мобильности: такси, каршеринг, подписка, то есть владение автомобиля становится профессиональным, а не частным. А значит сервис перейдет в сферу общения между бизнесами. Как это поменяет отрасль, как быстро это произойдет, к чему нужно готовиться сегодняшним владельцам сервисов?
|17:00 - 18:00
Блок 9. Изменения картины рынка сервиса
Как вы считаете, останутся ли все эти типы на долгое время, продолжится ли перераспределение клиентов между ними, как быстро и почему, на ваш взгляд оно будет происходить?
СПИКЕРЫ И ЭКСПЕРТЫ