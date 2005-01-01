АВТОСЕРВИС 2021 | АВТОСТАТ

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АВТОСЕРВИС 2021

АВТОСЕРВИС 2021

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯЛОСЬ

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ

  • Рынок автосервиса: текущая ситуация, тенденции развития
  • Ключевые вопросы сервисного рынка в обсуждениях с ведущими игроками
  • Аналитика + практика + IT
  • IT- решения для сервисов: эффективные решения для увеличения прибыли

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

09:55 - 10:00Начало трансляции
10:00 - 10:05Приветственное слово организаторов и партнеров Сергей Удалов, АВТОСТАТ; Анна Манвелова, ITEMF Expo
10:05 - 10:35Блок 1. Рынок автосервиса: предпочтения клиентов сервиса

Сергей Удалов, АВТОСТАТ;
Татьяна Малыгина, АВТОСТАТ

Результаты опроса АВТОСТАТ + АВТО Мail.ru
10:35 - 11:30Блок 2. Дистрибьюторы и дилеры
Результаты деятельности автодилеров. Послепродажное обслуживание

Дарья Прокофьева, ASE;
Александр Нефедов, Хендэ Мотор СНГ;
Владислав Рыдаев, Прагматика;
Алексей Подщеколдин, БН-Моторс;
Константин Епанешников, АВИЛОН
  • Какие самые важные изменения нужны официальным дилерам, сетям, отдельным сервисам, чтобы клиент шел именно к ним, и чтобы их бизнес был выгодным?
  • На что должны обращать внимание производители автомобилей, чтобы причиной покупки автомобиля именно их бренда был лучший сервис?
  • Цифровизация процессов сервиса дистрибьютора и дилера -что уже есть и что в планах?
11:30 - 12:30

Блок 3. Эмоции в автосервисе или как избавиться от негатива

Александр Пахомов, Дилижанс;
Даниил Соловьев, FIT SERVICE;
Ольга Селезнева, Волин;
Андрей Романов, Winauto;
Владислав Рыдаев, Прагматика;
Алексей Подщеколдин, БН-Моторс;
Роман Гуляев, Правильный автобизнес

  • Как вы считаете с какими эмоциями владельцы автомобилей обращаются в сервис?
  • Можно ли визит на сервис сравнить с визитом к парикмахеру или скорее к стоматологу или это что-то другое?
  • Нужно и возможно ли что-то поменять в бизнесе сервиса, чтобы обслуживание автомобиля не было достаточно неприятным обязательным фактом жизни автовладельца?
  • Есть ли в изменении этого отношения ключ к развитию бизнеса?
12:30 - 13:30Блок 4. Цифровые решения для автосервисов

Тренды и аналитика рынка запчастей и автосервисов
Денис Ждек, Авито Авто

Нормо-часики тикают
Дмитрий Савченко, ТизерСТО

Приложение для расширения заказ-нарядов с помощью видео Самообслуживание на приемке: без мастера, но с расширением
Александр Усольцев, Mastakey

Терминал самообслуживания клиентов сервиса
13:30 - 14:30

Блок 5. E-commerce в сервисе

Александр Куроптев, Авито Авто
Иван Мельников, Озон

  • Покупка запчастей для ремонта автомобиля: может ли эта функция полностью перейти от владельца автомобиля к сервису?
  • Что для этого должно произойти и если да, то в какой перспективе это может случиться?
  • Будет ли развиваться покупка запчастей онлайн? насколько эффективны могут быть там маркетплейсы типа Озона, Яндекс Маркета либо выбор и приобретение запчастей - все же сфера профессионалов?
14:30 - 15:10Блок 6. Изменения в налогообложении в 2021 году: практика выживания
Обзор лучших практик после отмены ЕНВД в сервисе

Татьяна Кофанова, Делойт
Юлия Фахрутдинова, Делойт

Региональная практика
Илья Николин, Реактор;
Александр Пахомов, Дилижанс
15:10 - 16:00

Блок 7. Вопросы обучения специалистов

Александр Пахомов, Дилижанс;
Даниил Соловьев, FIT SERVICE;
Виталий Новиков, EuroAuto;
Ольга Селезнева, Волин;
Андрей Романов, Winauto;
Владислав Рыдаев, Прагматика;
Алексей Подщеколдин, БН-Моторс;
Роман Гуляев, Правильный автобизнес.

  • Когда-то автосервис считался довольно выгодным бизнесом, а профессия механика была престижна и высокодоходна. Что происходит сейчас, выгоден ли сервис как бизнес, будет ли повышаться его эффективность и за счет чего это возможно?
  • Будет ли идти молодежь в механики?
  • Будет ли профессия высокооплачиваема? Что для этого нужно?
16:00 - 17:00Блок 8. Изменения картины рынка сервиса

Александр Пахомов, Дилижанс;
Даниил Соловьев, FIT SERVICE;
Виталий Новиков, EuroAuto;
Ольга Селезнева, Волин;
Андрей Романов, Winauto;
Владислав Рыдаев, Прагматика;
Алексей Подщеколдин, БН-Моторс;
Роман Гуляев, Правильный автобизнес;
Максим Козак, Делисервис.

В последнее время активно развиваются новые модели мобильности: такси, каршеринг, подписка, то есть владение автомобиля становится профессиональным, а не частным. А значит сервис перейдет в сферу общения между бизнесами. Как это поменяет отрасль, как быстро это произойдет, к чему нужно готовиться сегодняшним владельцам сервисов?
17:00 - 18:00

Блок 9. Изменения картины рынка сервиса

Александр Пахомов, Дилижанс;
Даниил Соловьев, FIT SERVICE;
Виталий Новиков, EuroAuto;
Ольга Селезнева, Волин;
Андрей Романов, Winauto;
Владислав Рыдаев, Прагматика;
Алексей Подщеколдин, БН-Моторс;
Роман Гуляев, Правильный автобизнес.

Уже несколько лет сосуществуют несколько основных типов сервиса:

  • официальный;
  • неофициальный, который сейчас серьезно разделился на два - сетевой и независимый и частные механики, “гаражники”;
  • частные механики;
  • самостоятельное выполнение работ.

Как вы считаете, останутся ли все эти типы на долгое время, продолжится ли перераспределение клиентов между ними, как быстро и почему, на ваш взгляд оно будет происходить?

 

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