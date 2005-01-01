АВТОСЕРВИС 2021

09:55 - 10:00 Начало трансляции

10:00 - 10:05 Приветственное слово организаторов и партнеров Сергей Удалов, АВТОСТАТ; Анна Манвелова, ITEMF Expo

10:05 - 10:35 Блок 1. Рынок автосервиса: предпочтения клиентов сервиса



Сергей Удалов, АВТОСТАТ;

Татьяна Малыгина, АВТОСТАТ



Результаты опроса АВТОСТАТ + АВТО Мail.ru

10:35 - 11:30 Блок 2. Дистрибьюторы и дилеры

Результаты деятельности автодилеров. Послепродажное обслуживание



Дарья Прокофьева, ASE;

Александр Нефедов, Хендэ Мотор СНГ;

Владислав Рыдаев, Прагматика;

Алексей Подщеколдин, БН-Моторс;

Константин Епанешников, АВИЛОН Какие самые важные изменения нужны официальным дилерам, сетям, отдельным сервисам, чтобы клиент шел именно к ним, и чтобы их бизнес был выгодным?

На что должны обращать внимание производители автомобилей, чтобы причиной покупки автомобиля именно их бренда был лучший сервис?

Цифровизация процессов сервиса дистрибьютора и дилера -что уже есть и что в планах?

11:30 - 12:30 Блок 3. Эмоции в автосервисе или как избавиться от негатива



Александр Пахомов, Дилижанс;

Даниил Соловьев, FIT SERVICE;

Ольга Селезнева, Волин;

Андрей Романов, Winauto;

Владислав Рыдаев, Прагматика;

Алексей Подщеколдин, БН-Моторс;

Роман Гуляев, Правильный автобизнес Как вы считаете с какими эмоциями владельцы автомобилей обращаются в сервис?

Можно ли визит на сервис сравнить с визитом к парикмахеру или скорее к стоматологу или это что-то другое?

Нужно и возможно ли что-то поменять в бизнесе сервиса, чтобы обслуживание автомобиля не было достаточно неприятным обязательным фактом жизни автовладельца?

Есть ли в изменении этого отношения ключ к развитию бизнеса?

12:30 - 13:30 Блок 4. Цифровые решения для автосервисов



Тренды и аналитика рынка запчастей и автосервисов

Денис Ждек, Авито Авто



Нормо-часики тикают

Дмитрий Савченко, ТизерСТО



Приложение для расширения заказ-нарядов с помощью видео Самообслуживание на приемке: без мастера, но с расширением

Александр Усольцев, Mastakey



Терминал самообслуживания клиентов сервиса

13:30 - 14:30 Блок 5. E-commerce в сервисе



Александр Куроптев, Авито Авто

Иван Мельников, Озон Покупка запчастей для ремонта автомобиля: может ли эта функция полностью перейти от владельца автомобиля к сервису?

Что для этого должно произойти и если да, то в какой перспективе это может случиться?

Будет ли развиваться покупка запчастей онлайн? насколько эффективны могут быть там маркетплейсы типа Озона, Яндекс Маркета либо выбор и приобретение запчастей - все же сфера профессионалов?

14:30 - 15:10 Блок 6. Изменения в налогообложении в 2021 году: практика выживания

Обзор лучших практик после отмены ЕНВД в сервисе



Татьяна Кофанова, Делойт

Юлия Фахрутдинова, Делойт



Региональная практика

Илья Николин, Реактор;

Александр Пахомов, Дилижанс

15:10 - 16:00 Блок 7. Вопросы обучения специалистов



Александр Пахомов, Дилижанс;

Даниил Соловьев, FIT SERVICE;

Виталий Новиков, EuroAuto;

Ольга Селезнева, Волин;

Андрей Романов, Winauto;

Владислав Рыдаев, Прагматика;

Алексей Подщеколдин, БН-Моторс;

Роман Гуляев, Правильный автобизнес. Когда-то автосервис считался довольно выгодным бизнесом, а профессия механика была престижна и высокодоходна. Что происходит сейчас, выгоден ли сервис как бизнес, будет ли повышаться его эффективность и за счет чего это возможно?

Будет ли идти молодежь в механики?

Будет ли профессия высокооплачиваема? Что для этого нужно?

16:00 - 17:00 Блок 8. Изменения картины рынка сервиса



Александр Пахомов, Дилижанс;

Даниил Соловьев, FIT SERVICE;

Виталий Новиков, EuroAuto;

Ольга Селезнева, Волин;

Андрей Романов, Winauto;

Владислав Рыдаев, Прагматика;

Алексей Подщеколдин, БН-Моторс;

Роман Гуляев, Правильный автобизнес;

Максим Козак, Делисервис.



В последнее время активно развиваются новые модели мобильности: такси, каршеринг, подписка, то есть владение автомобиля становится профессиональным, а не частным. А значит сервис перейдет в сферу общения между бизнесами. Как это поменяет отрасль, как быстро это произойдет, к чему нужно готовиться сегодняшним владельцам сервисов?