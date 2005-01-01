Автомобильный парк 2021

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ «АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПАРК: на чём ездят россияне?»
Дата: 17 марта
Начало: 14.00 (время московское)
14.00 - 14.30 - презентация АВТОСТАТ, Сергей Целиков
14.30 - 15.00 - ответы на вопросы
Формат: ONLINE
Задать вопрос можно в чате телеграм: @autostat_questions_bot
Информация для СМИ
ВОПРОСЫ:
- Сколько транспортных средств в России? И сколько их было 10 лет назад?
- Какие модели самые распространенные и где их больше всего?
- Каков средний возраст нашего автопарка и как он меняется с годами?
- Сколько иномарок в России и где их меньше всего?
- Где в России самые «грязные» (в плане экологии) автомобили?
- Бензин или дизель: каково соотношение между ними?
- Автомобили с каким объемом двигателя числятся в РФ?
- Мощность мотора: где у нас самые «заряженные тачки»?
- Как быстро растёт парк электромобилей? Какие модели самые распространённые и где их больше всего?
- Правый руль: где еще его можно встретить?
- «Физики» и… «юрики»: как это соотношение меняется по регионам?
- Премиум: не только Москва и Питер. Заглянем в глубинку?
- Седаны: неужели их до сих пор любят в России?
- Кроссоверы и внедорожники: сколько их сейчас в стране?
- Сколько автомобилей приходится на 1000 россиян? А как было в СССР?
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