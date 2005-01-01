Автомобильный парк 2021 | АВТОСТАТ

Прочитали 70 раз

Автомобильный парк 2021

Автомобильный парк: на чём ездят россияне?

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ «АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПАРК: на чём ездят россияне?»

Дата: 17 марта
Начало: 14.00 (время московское)

14.00 - 14.30 - презентация АВТОСТАТ, Сергей Целиков
14.30 - 15.00 - ответы на вопросы    

Формат: ONLINE

Задать вопрос можно в чате телеграм: @autostat_questions_bot

Информация для СМИ

 

 

ВОПРОСЫ:

  • Сколько транспортных средств в России? И сколько их было 10 лет назад?
  • Какие модели самые распространенные и где их больше всего?
  • Каков средний возраст нашего автопарка и как он меняется с годами?
  • Сколько иномарок в России и где их меньше всего?
  • Где в России самые «грязные» (в плане экологии) автомобили?
  • Бензин или дизель: каково соотношение между ними?
  • Автомобили с каким объемом двигателя числятся в РФ?
  • Мощность мотора: где у нас самые «заряженные тачки»?
  • Как быстро растёт парк электромобилей? Какие модели самые распространённые и где их больше всего?
  • Правый руль: где еще его можно встретить?
  • «Физики» и… «юрики»: как это соотношение меняется по регионам?
  • Премиум: не только Москва и Питер. Заглянем в глубинку?
  • Седаны: неужели их до сих пор любят в России?
  • Кроссоверы и внедорожники: сколько их сейчас в стране?
  • Сколько автомобилей приходится на 1000 россиян? А как было в СССР?

По вопросам участия  обращайтесь:

По вопросам партнерства и выступлениях на мероприятиях АВТОСТАТ:

  • Александр Шацкий: ash@autostat.ru, +7 903 333 0234, +7 499 685 01 51 (24)

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно