АВТОСТАТ | АВТОДИЛЕР ГОДА 2018

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АВТОДИЛЕР ГОДА 2018

Коллаж Автодилер года 2018

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ.

Премия «АВТОДИЛЕР ГОДА» является наиболее авторитетной и значимой в автодилерском бизнесе
• Аналитическим агентством «АВТОСТАТ» осуществляется комплексный анализ деятельности автодилерских предприятий за предыдущий календарный год и выявляются лидеры автобизнеса
• Ежегодно при поддержке Avito Авто проводится мероприятие, посвященное награждению победителей Премии

В 2018 году церемония состоится в мае, в Москве.

Аудитория: - автодилеры, холдинги - более 370 человек (директора и собственники бизнеса) Официальная страница Премии Результаты 2015-2018 гг.

По вопросам сотрудничества обращаться:

Александра Букина, Руководитель отдела развития партнерских отношений: avb@autostat.ru, +7 93 766 52 143

Александр Шацкий, руководитель отдела рекламы и партнерских отношений: ash@autostat.ru +7 499 685 01 51, +7 903 333 0234

 

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