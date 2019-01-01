АВТОДИЛЕР ГОДА 2018

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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ.

Премия «АВТОДИЛЕР ГОДА» является наиболее авторитетной и значимой в автодилерском бизнесе

• Аналитическим агентством «АВТОСТАТ» осуществляется комплексный анализ деятельности автодилерских предприятий за предыдущий календарный год и выявляются лидеры автобизнеса

• Ежегодно при поддержке Avito Авто проводится мероприятие, посвященное награждению победителей Премии

В 2018 году церемония состоится в мае, в Москве.

Аудитория: - автодилеры, холдинги - более 370 человек (директора и собственники бизнеса) Официальная страница Премии Результаты 2015-2018 гг.