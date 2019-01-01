АВТОДИЛЕР ГОДА 2018

|Цена Авто
|Информация
|Исследования
|Мероприятия
|Опросы
|Подписка
Прочитали 923 раз
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ.
Премия «АВТОДИЛЕР ГОДА» является наиболее авторитетной и значимой в автодилерском бизнесе
• Аналитическим агентством «АВТОСТАТ» осуществляется комплексный анализ деятельности автодилерских предприятий за предыдущий календарный год и выявляются лидеры автобизнеса
• Ежегодно при поддержке Avito Авто проводится мероприятие, посвященное награждению победителей Премии
В 2018 году церемония состоится в мае, в Москве.
Аудитория: - автодилеры, холдинги - более 370 человек (директора и собственники бизнеса) Официальная страница Премии Результаты 2015-2018 гг.
По вопросам сотрудничества обращаться:
Александра Букина, Руководитель отдела развития партнерских отношений: avb@autostat.ru, +7 93 766 52 143
Александр Шацкий, руководитель отдела рекламы и партнерских отношений: ash@autostat.ru +7 499 685 01 51, +7 903 333 0234