AUTOSTAT Analytic Day 2020 (2) | АВТОСТАТ

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AUTOSTAT Analytic Day 2020 (2)

AUTOSTAT ANALYTIC DAY 2020

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯЛОСЬ

25 ноября, онлайн-конференция

ПРОГРАММА

10.00-10.30
1 блок

Тенденции авторынка 2020 и прогноз на 2021 год
Сергей Целиков, Виктор Пушкарев, АВТОСТАТ

Рынок автомобилей с пробегом в 2020 году
Данил Пивоваров, АВТОСТАТ

10.30-10.35Перерыв, полезная информация
10.35-11.05
2 блок		Новые данные, инструменты и продукты аналитического агентства АВТОСТАТ
Андрей Топтун, Людмила Волочай, АВТОСТАТ
11.05-11.10Перерыв, полезная информация
11.10-11.40
3 блок		Опросные проекты АВТОСТАТ
Сергей Удалов, Татьяна Малыгина, АВТОСТАТ
11.40-11.45Перерыв, полезная информация
11.45 -13.00
4 блок

Дискуссия с экспертами
Изменения на рынках ритейла, информационных технологий и в финансовой сфере

  • Как общие тренды проецируются на автомобильный рынок?
  • Что ждет авторынок в ближайшей и среднесрочной перспективе?
  • К каким изменениям и вызовам готовиться в 2021 году?
  • Какие стратегии строить на будущее?

    Участники дискуссии:
    Вячеслав Зубарев, Президент РОАД;
    Андрей Коченков, Член Правления АО МС Банк Рус, Директор по развитию бизнеса; Светлана Боброва, руководитель направления по развитию бизнеса Nielsen Russia;
    Валерий Тараканов, Директор по операционным вопросам Geely Motors Russia

СПИКЕРЫ

Сергей-Целиков.jpg
Сергей Целиков, АВТОСТАТ 
Сергей-Удалов.jpg
Сергей Удалов, АВТОСТАТ
Данил-Пивоваров.png
Данил Пивоваров, АВТОСТАТ
Виктор-Пушкарёв.jpg
Виктор Пушкарёв, АВТОСТАТ
Татьяна-Малыгина.png
Татьяна Малыгина, АВТОСТАТ
Вячеслав-Зубарев-Президент-РОАД.png
Вячеслав Зубарев, РОАД  
Андрей-Коченков.png
Андрей Коченков, АО МС Банк Рус
Светлана-Боброва-Нильсен.png
Светлана Боброва, Нильсен Россиия
Валерий-Тараканов.png
Валерий Тараканов, Geely Motors Russia

стратег горизонт- 2.jpg

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