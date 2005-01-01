AUTOSTAT Analytic Day 2020 (2)

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯЛОСЬ
25 ноября, онлайн-конференция
ПРОГРАММА
|10.00-10.30
1 блок
Тенденции авторынка 2020 и прогноз на 2021 год
Сергей Целиков, Виктор Пушкарев, АВТОСТАТ
Рынок автомобилей с пробегом в 2020 году
Данил Пивоваров, АВТОСТАТ
|10.30-10.35
|Перерыв, полезная информация
|10.35-11.05
2 блок
|Новые данные, инструменты и продукты аналитического агентства АВТОСТАТ
Андрей Топтун, Людмила Волочай, АВТОСТАТ
|11.05-11.10
|Перерыв, полезная информация
|11.10-11.40
3 блок
|Опросные проекты АВТОСТАТ
Сергей Удалов, Татьяна Малыгина, АВТОСТАТ
|11.40-11.45
|Перерыв, полезная информация
|11.45 -13.00
4 блок
Дискуссия с экспертами
Изменения на рынках ритейла, информационных технологий и в финансовой сфере
- Как общие тренды проецируются на автомобильный рынок?
- Что ждет авторынок в ближайшей и среднесрочной перспективе?
- К каким изменениям и вызовам готовиться в 2021 году?
- Какие стратегии строить на будущее?
Участники дискуссии:
Вячеслав Зубарев, Президент РОАД;
Андрей Коченков, Член Правления АО МС Банк Рус, Директор по развитию бизнеса; Светлана Боброва, руководитель направления по развитию бизнеса Nielsen Russia;
Валерий Тараканов, Директор по операционным вопросам Geely Motors Russia
СПИКЕРЫ
Сергей Целиков, АВТОСТАТ
Сергей Удалов, АВТОСТАТ
Данил Пивоваров, АВТОСТАТ
Виктор Пушкарёв, АВТОСТАТ
Татьяна Малыгина, АВТОСТАТ
Вячеслав Зубарев, РОАД
Андрей Коченков, АО МС Банк Рус
Светлана Боброва, Нильсен Россиия
Валерий Тараканов, Geely Motors Russia