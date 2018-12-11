АВТОСТАТ | AUTOSTAT Analytic Day

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AUTOSTAT Analytic Day

AUTOSTAT Analytic Day

Закрытое мероприятие по специальным приглашениям

11 декабря 2018 года
Москва, БЦ "Белые сады", ул. Лесная, 7, 15 этаж

ПРОГРАММА AUTOSTAT Analytic Day

09:30-10:00Приветственный кофе, регистрация
10:00-10:30Рынок новых автомобилей в России в 2018 году: статистика, аналитика, тенденции и прогнозы
Сергей Целиков, АВТОСТАТ
10:30-11:00Форматы рыночных данных, инструменты системного анализа, технологии получения данных, практический кейс по использованию данных для годового планирования в Дилерском холдинге
Сергей Целиков,  АВТОСТАТ и Владислав Рыдаев, Прагматика
11:00-11:30ААC - система мониторинга и конкурентного анализа цен на новые автомобили. Новые модули и возможности для дистрибьюторов и дилеров
Олег Питаленко, ААC
11:30-11:50Кофе-брейк
11:50-12:20Количественные исследования потребителей: экспресс-опросы, омнибусы, индивидуальные проекты, экспертная оценка. Что выбрать маркетологу для изучения клиентов?
Татьяна Малыгина, АВТОСТАТ
12:20-12:40

Многообразие данных и возможности аналитики Avito
Николай Голов, руководитель разработки Data Platform Avito  

12:40-13:20

АНОНСЫ новых продуктов и IT-решений для дилеров и дистрибьюторов

  • Цена-Авто/калькулятор/PriceBook
  • PriceStat - система аналитики цен на авто с пробегом
  • Avtobooking.ru - анонимный закрытый автоаукцион
  • КарСцена - мобильное приложение для стандартизации фотографий автомобилей
13:20-14:00Обед
14:00-14:30Рынок автомобилей с пробегом в 2018 году: статистика, аналитика, тенденции и прогнозы
Сергей Удалов, Данил Пивоваров, АВТОСТАТ
14:30-15:00
Инструменты АВТОСТАТ по расчету остаточной стоимости
Автостат, Сергей Удалов 
КЕЙС: Кредитный продукт с гарантированной обратной стоимостью 
Дмитрий Астрахан, JLR, Наталья Русова, Русфинанс Банк
15:00-16:00Дискуссия/Вопросы-ответы/Нетворкинг

По вопросам участия и регистрации обращаться к Александре Букиной по e-mail avb@autostat.ru

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