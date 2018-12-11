AUTOSTAT Analytic Day

09:30-10:00 Приветственный кофе, регистрация

10:00-10:30 Рынок новых автомобилей в России в 2018 году: статистика, аналитика, тенденции и прогнозы

Сергей Целиков, АВТОСТАТ

10:30-11:00 Форматы рыночных данных, инструменты системного анализа, технологии получения данных, практический кейс по использованию данных для годового планирования в Дилерском холдинге

Сергей Целиков, АВТОСТАТ и Владислав Рыдаев, Прагматика

11:00-11:30 ААC - система мониторинга и конкурентного анализа цен на новые автомобили. Новые модули и возможности для дистрибьюторов и дилеров

Олег Питаленко, ААC

11:30-11:50 Кофе-брейк

11:50-12:20 Количественные исследования потребителей: экспресс-опросы, омнибусы, индивидуальные проекты, экспертная оценка. Что выбрать маркетологу для изучения клиентов?

Татьяна Малыгина, АВТОСТАТ

12:20-12:40 Многообразие данных и возможности аналитики Avito

Николай Голов, руководитель разработки Data Platform Avito

12:40-13:20 АНОНСЫ новых продуктов и IT-решений для дилеров и дистрибьюторов Цена-Авто /калькулятор/PriceBook

/калькулятор/PriceBook PriceStat - система аналитики цен на авто с пробегом

- система аналитики цен на авто с пробегом Avtobooking.ru - анонимный закрытый автоаукцион

- анонимный закрытый автоаукцион КарСцена - мобильное приложение для стандартизации фотографий автомобилей

13:20-14:00 Обед

14:00-14:30 Рынок автомобилей с пробегом в 2018 году: статистика, аналитика, тенденции и прогнозы

Сергей Удалов, Данил Пивоваров, АВТОСТАТ

14:30-15:00 Инструменты АВТОСТАТ по расчету остаточной стоимости

Автостат, Сергей Удалов КЕЙС: Кредитный продукт с гарантированной обратной стоимостью

Дмитрий Астрахан, JLR, Наталья Русова, Русфинанс Банк