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Закрытое мероприятие по специальным приглашениям
11 декабря 2018 года
Москва, БЦ "Белые сады", ул. Лесная, 7, 15 этаж
ПРОГРАММА AUTOSTAT Analytic Day
|09:30-10:00
|Приветственный кофе, регистрация
|10:00-10:30
|Рынок новых автомобилей в России в 2018 году: статистика, аналитика, тенденции и прогнозы
Сергей Целиков, АВТОСТАТ
|10:30-11:00
|Форматы рыночных данных, инструменты системного анализа, технологии получения данных, практический кейс по использованию данных для годового планирования в Дилерском холдинге
Сергей Целиков, АВТОСТАТ и Владислав Рыдаев, Прагматика
|11:00-11:30
|ААC - система мониторинга и конкурентного анализа цен на новые автомобили. Новые модули и возможности для дистрибьюторов и дилеров
Олег Питаленко, ААC
|11:30-11:50
|Кофе-брейк
|11:50-12:20
|Количественные исследования потребителей: экспресс-опросы, омнибусы, индивидуальные проекты, экспертная оценка. Что выбрать маркетологу для изучения клиентов?
Татьяна Малыгина, АВТОСТАТ
|12:20-12:40
Многообразие данных и возможности аналитики Avito
|12:40-13:20
АНОНСЫ новых продуктов и IT-решений для дилеров и дистрибьюторов
|13:20-14:00
|Обед
|14:00-14:30
|Рынок автомобилей с пробегом в 2018 году: статистика, аналитика, тенденции и прогнозы
Сергей Удалов, Данил Пивоваров, АВТОСТАТ
|14:30-15:00
Инструменты АВТОСТАТ по расчету остаточной стоимости
Автостат, Сергей Удалов
КЕЙС: Кредитный продукт с гарантированной обратной стоимостью
Дмитрий Астрахан, JLR, Наталья Русова, Русфинанс Банк
|15:00-16:00
|Дискуссия/Вопросы-ответы/Нетворкинг
По вопросам участия и регистрации обращаться к Александре Букиной по e-mail avb@autostat.ru