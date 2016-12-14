АВТОСТАТ | Регистрация

Регистрация

конференция  |  партнерство  |  регистрация 

Каждый участник в подарок получает:

1. Маркетинговый отчет «Рынок легковых автомобилей с пробегом»
2. Спецвыпуск «Ключевые цифры авторынка»

Стоимость различается в зависимости от категории потенциального участника:

Для автодилеров - специальная стоимость! 

Свяжемся с Вами после регистрации, для остальных участников:

Категория участникаоплата
до 20.0321-31.03апрель
Участники автомобильного рынка17 91018 90519 900
Рекламные, маркетинговые агентства, IT-компании, интернет-площадки26 91028 40529 900

Cкидка на второго и более участника - 50%

Для регистрации заполните, пожалуйста, форму:

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