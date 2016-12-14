Регистрация

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Каждый участник в подарок получает:
1. Маркетинговый отчет «Рынок легковых автомобилей с пробегом»
2. Спецвыпуск «Ключевые цифры авторынка»
Стоимость различается в зависимости от категории потенциального участника:
Для автодилеров - специальная стоимость!
Свяжемся с Вами после регистрации, для остальных участников:
|Категория участника
|оплата
|до 20.03
|21-31.03
|апрель
|Участники автомобильного рынка
|17 910
|18 905
|19 900
|Рекламные, маркетинговые агентства, IT-компании, интернет-площадки
|26 910
|28 405
|29 900
Cкидка на второго и более участника - 50%
Для регистрации заполните, пожалуйста, форму: