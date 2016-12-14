Регистрация

Каждый участник в подарок получает:

1. Маркетинговый отчет «Рынок легковых автомобилей с пробегом»

2. Спецвыпуск «Ключевые цифры авторынка»

Стоимость различается в зависимости от категории потенциального участника:

Для автодилеров - специальная стоимость!

Свяжемся с Вами после регистрации, для остальных участников:

Категория участника оплата до 20.03 21-31.03 апрель Участники автомобильного рынка 17 910 18 905 19 900 Рекламные, маркетинговые агентства, IT-компании, интернет-площадки 26 910 28 405 29 900

Cкидка на второго и более участника - 50%

Для регистрации заполните, пожалуйста, форму: