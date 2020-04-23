Регистрация на конференцию

Стоимость участия различается в зависимости от категории участника:

Автодилеры, СТО, независимые сервисы - 11 500 руб.

Участники автомобильного рынка - 15 600 руб.

Рекламные, маркетинговые агентства, IT-компании, интернет-площадки - 21 000 руб.

За раннее бронирование предусмотрены скидки:

Регистрация до 30.04.2020 – 20 % на каждого участника

Регистрация с 01.05.20 до 31.07.20 - 15% на каждого участника

Регистрация после 31.07.2020 - 15% скидка предоставляется только на второго и третьего участника

По вопросам участия и партнерства обращайтесь:

Александра Букина: avb@autostat.ru, +7 937 665 2143, +7 499 685 01 51 (12)

Александр Шацкий: ash@autostat.ru, +7 903 333 0234, +7 499 685 01 51 (24)