Регистрация на конференцию

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| конференция | регистрация | партнерство | спикеры и эксперты | блиц-доклады | лендинг |
Стоимость участия различается в зависимости от категории участника:
Автодилеры, СТО, независимые сервисы - 11 500 руб.
Участники автомобильного рынка - 15 600 руб.
Рекламные, маркетинговые агентства, IT-компании, интернет-площадки - 21 000 руб.
За раннее бронирование предусмотрены скидки:
Регистрация до 30.04.2020 – 20 % на каждого участника
Регистрация с 01.05.20 до 31.07.20 - 15% на каждого участника
Регистрация после 31.07.2020 - 15% скидка предоставляется только на второго и третьего участника
По вопросам участия и партнерства обращайтесь:
Александра Букина: avb@autostat.ru, +7 937 665 2143, +7 499 685 01 51 (12)
Александр Шацкий: ash@autostat.ru, +7 903 333 0234, +7 499 685 01 51 (24)