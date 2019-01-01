Спикеры и эксперты

Сергей Удалов, АВТОСТАТ

Рынок сервиса в России: объём, структура, динамика, тенденции

Татьяна Малыгина, АВТОСТАТ

Мнение автовладельца: официальный дилер, сетевая СТО, независимый сервис, знакомый механик. Что выбирает автовладелец сегодня и почему? Как меняются предпочтения и к чему готовиться владельцам сервиса завтра?

Андрей Маклецов, РСА

Единая методика расчёта стоимости восстановительного

ремонта – вопросы и ответы

Сергей Зайцев, ТехЭксперт

Изменения в законодательстве о техническом осмотре

Дмитрий Болховский, ВИН-КОД.РФ | Win-STO.RU

E-commerce в сегменте автозапчастей. Аналитика и тренды

Сергей Чернявский, Диджитал Дизель

Дикий рынок интернет-маркетинга

Анна Уткина, АвтоСпецЦентр

Отличному сервису – безупречная репутация

Виктор Федоров, Ауди Центр Таганка

Отличному сервису – безупречная репутация

Роман Гуляев, Правильный автобизнес

Как выбрать канал для продвижения автосервиса

Алексей Подщеколдин, БН-Моторс

Спорные практики между автодилером и автопроизводителем

в сфере запасных частей и аксессуаров

Борис Агеев, GROUPAUTO Russia

Объединение дистрибьюторов в торгово-закупочные группы

как тренд В2В сектора. Развитие собственных сетей СТО

Ширин Камилова, Вилгуд

Лидогенерация для автосервиса: удешевление лидов, сокращение

расходов на маркетинг за счет правильной CRM, паспорт сервиса

Виталий Новиков, ЕвроАвто

Цифровизация и стандартизация в автосервисе и продаже запчастей

Опыт ЕвроАвто

Зоран Николич, Wolk Aftersales Еxperts

Автосервис в регионах мира: текущие тенденции и тренды.

Что можно использовать в России и как адаптировать полезные решения

Иван Куц, ГК Максимум

Как мы "считаем" сервис?

Роман Пустовалов, eBay

Продажа запчастей на eBay - особенности, динамика, основные коридоры,

кейсы успешных продавцов

Александра Коровякова, Рольф

Основные показатели сервиса с точки зрения маркетинга: что и как считать