|Цена Авто
|Информация
|Исследования
|Мероприятия
|Опросы
|Подписка
| форум | регистрация | партнерство | спикеры и эксперты | блиц-доклады | лендинг |
Сергей Удалов, АВТОСТАТ
Рынок сервиса в России: объём, структура, динамика, тенденции
Татьяна Малыгина, АВТОСТАТ
Мнение автовладельца: официальный дилер, сетевая СТО, независимый сервис, знакомый механик. Что выбирает автовладелец сегодня и почему? Как меняются предпочтения и к чему готовиться владельцам сервиса завтра?
Андрей Маклецов, РСА
Единая методика расчёта стоимости восстановительного
ремонта – вопросы и ответы
Сергей Зайцев, ТехЭксперт
Изменения в законодательстве о техническом осмотре
Дмитрий Болховский, ВИН-КОД.РФ | Win-STO.RU
E-commerce в сегменте автозапчастей. Аналитика и тренды
Сергей Чернявский, Диджитал Дизель
Дикий рынок интернет-маркетинга
Анна Уткина, АвтоСпецЦентр
Отличному сервису – безупречная репутация
Виктор Федоров, Ауди Центр Таганка
Отличному сервису – безупречная репутация
Роман Гуляев, Правильный автобизнес
Как выбрать канал для продвижения автосервиса
Алексей Подщеколдин, БН-Моторс
Спорные практики между автодилером и автопроизводителем
в сфере запасных частей и аксессуаров
Борис Агеев, GROUPAUTO Russia
Объединение дистрибьюторов в торгово-закупочные группы
как тренд В2В сектора. Развитие собственных сетей СТО
Ширин Камилова, Вилгуд
Лидогенерация для автосервиса: удешевление лидов, сокращение
расходов на маркетинг за счет правильной CRM, паспорт сервиса
Виталий Новиков, ЕвроАвто
Цифровизация и стандартизация в автосервисе и продаже запчастей
Опыт ЕвроАвто
Зоран Николич, Wolk Aftersales Еxperts
Автосервис в регионах мира: текущие тенденции и тренды.
Что можно использовать в России и как адаптировать полезные решения
Иван Куц, ГК Максимум
Как мы "считаем" сервис?
Роман Пустовалов, eBay
Продажа запчастей на eBay - особенности, динамика, основные коридоры,
кейсы успешных продавцов
Александра Коровякова, Рольф
Основные показатели сервиса с точки зрения маркетинга: что и как считать
Кирилл Волков, Честный знак
Государственная информационная система маркировки
и прослеживаемости товаров. Маркировка шин.