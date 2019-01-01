АВТОСТАТ | Спикеры и эксперты

Спикеры и эксперты

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Сергей Удалов, АВТОСТАТ
Рынок сервиса в России: объём, структура, динамика, тенденции

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Татьяна Малыгина, АВТОСТАТ
Мнение автовладельца: официальный дилер, сетевая СТО, независимый сервис, знакомый механик. Что выбирает автовладелец сегодня и почему? Как меняются предпочтения и к чему готовиться владельцам сервиса завтра?

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Андрей Маклецов, РСА
Единая методика расчёта стоимости восстановительного
ремонта – вопросы и ответы

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Сергей Зайцев, ТехЭксперт
Изменения в законодательстве о техническом осмотре

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Дмитрий Болховский, ВИН-КОД.РФ | Win-STO.RU
E-commerce в сегменте автозапчастей. Аналитика и тренды

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Сергей Чернявский, Диджитал Дизель
Дикий рынок интернет-маркетинга

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Анна Уткина, АвтоСпецЦентр
Отличному сервису – безупречная репутация

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Виктор Федоров, Ауди Центр Таганка
Отличному сервису – безупречная репутация

Роман-Гуляев.jpg

Роман Гуляев, Правильный автобизнес
Как выбрать канал для продвижения автосервиса

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Алексей Подщеколдин, БН-Моторс
Спорные практики между автодилером и автопроизводителем
в сфере запасных частей и аксессуаров

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Борис Агеев, GROUPAUTO Russia
Объединение дистрибьюторов в торгово-закупочные группы
как тренд В2В сектора. Развитие собственных сетей СТО

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Ширин Камилова, Вилгуд
Лидогенерация для автосервиса: удешевление лидов, сокращение
расходов на маркетинг за счет правильной CRM, паспорт сервиса

Виталий-Новиков.jpg

Виталий Новиков, ЕвроАвто
Цифровизация и стандартизация в автосервисе и продаже запчастей
Опыт ЕвроАвто

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Зоран Николич, Wolk Aftersales Еxperts
Автосервис в регионах мира: текущие тенденции и тренды.
Что можно использовать в России и как адаптировать полезные решения

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Иван Куц, ГК Максимум
Как мы "считаем" сервис?

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Роман Пустовалов, eBay
Продажа запчастей на eBay - особенности, динамика, основные коридоры,
кейсы успешных продавцов

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Александра Коровякова, Рольф
Основные показатели сервиса с точки зрения маркетинга: что и как считать

Кирилл-Волков.png

Кирилл Волков, Честный знак
Государственная информационная система маркировки
и прослеживаемости товаров. Маркировка шин.

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