АВТОСТАТ | Партнерство

Партнерство

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Аналитическое агентство АВТОСТАТ работает на автомобильном рынке России с 2003 года. Постоянными клиентами агентства являются более 5 тысяч компаний автомобильного бизнеса: большинство дистрибьюторов автомобилей, дилерские центры, производители и дистрибьюторы автокомпонентов, департаменты автобизнеса банков и страховых компаний.

АВТОСТАТ проводит шесть ежегодных отраслевых конференций с общим числом участников более 1000 в год.

АВТОСТАT является организатором трех профессиональных рейтингов: Автодилер года, Used Car Awards, Residual Value.

На данный момент в наших мероприятиях приняли участие представители более, чем 400 компаний.

Вы можете принять участие с выступлением как в основной программе, так и в Сессии блиц-докладов «IT- инструменты и решения для автобизнеса».

Это короткий и лаконичный доклад, который в режиме реального времени оценивает аудитория форума. Вы так же получите обратную связь от участников.

Для получения условий партнерства обращайтесь 

к Александру Шацкому 

  • по телефонам +7 (499) 685-01-51, +7 (8482) 60-55-53, +7 (903) 333-02-34 (моб.)
  • по e-mail ash@autostat.ru

к Александре Букиной 

  • по телефонам +7 (499) 685-01-51(12), +7 (8482) 60-55-53 (12), +7 (937) 665-21-43 (моб.)
  • по e-mail avb@autostat.ru

 

Будем рады сотрудничеству!

Для получения списка возможностей партнера Вы так же можете заполнить форму ниже

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