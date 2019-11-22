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конференция | партнерство | регистрация
В стоимость участия входит:
посещение всех секций Конференции, информационные материалы, кейтеринг.
|1 делегат при подаче заявки до 1 августа
|5 000 руб.*
|1 делегат при подаче заявки после 1 августа
|7 000 руб.*
*Все цены указаны без учета 18% НДС
Что бы зарегистрироваться, необходимо скачать и заполнить заявку (ниже),
а так же отправить на указанные в ней адреса.
По вопросам о регистрации:
ash@autostat.ru, lazareva@autostat.ru