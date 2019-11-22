АВТОСТАТ | Регистрация

Регистрация

конференция  |  партнерство  |  регистрация 

В стоимость участия входит:
посещение всех секций Конференции, информационные материалы, кейтеринг.

1 делегат при подаче заявки до 1 августа5 000 руб.*
1 делегат при подаче заявки после 1 августа7 000 руб.*

*Все цены указаны без учета 18% НДС

Что бы зарегистрироваться, необходимо скачать и заполнить заявку (ниже),
а так же отправить на указанные в ней адреса.

Заявка на участие АС-2017 (438.7 Кб)

 

По вопросам о регистрации:
ash@autostat.ru, lazareva@autostat.ru

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно