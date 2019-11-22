Регистрация

В стоимость участия входит:

посещение всех секций Конференции, информационные материалы, кейтеринг.

1 делегат при подаче заявки до 1 августа 5 000 руб.* 1 делегат при подаче заявки после 1 августа 7 000 руб.*

*Все цены указаны без учета 18% НДС

Что бы зарегистрироваться, необходимо скачать и заполнить заявку (ниже),

а так же отправить на указанные в ней адреса.