Автосервис 2017

09.00 - 09.30 Регистрация/Приветственный кофе

09.30 - 11.00

Сессия 1 Рынок автосервиса: текущая ситуация, тенденции Рынок сервиса в России: объём, структура, динамика, тенденции.

Сергей Целиков , директор, АВТОСТАТ (подтвержден)

(подтвержден) Автосервис в Европе: текущие тенденции и тренды. Что можно использовать в России и как адаптировать полезные решения.

Зоран Николич , руководитель исследования The car aftermarket in Europe, Wolk Aftersales Еxperts (подтвержден)

(подтвержден) Мнение автовладельца: официальный дилер, сетевая СТО, независимый сервис, знакомый механик. Что выбирает автовладелец сегодня и почему? Как меняются предпочтения и к чему готовиться владельцам сервиса завтра? Результаты исследования

Сергей Удалов, исполнительный директор, АВТОСТАТ (подтвержден)

11.00 - 11.15 Кофе-брейк

11.15 - 12.45

Сессия 2 Синергия стратегии развития автосервиса и партнеров Сервисные партнеры дистрибьюторов автомобилей. Возможности для развития или конкуренция для независимого сервиса

Александр Погасий , менеджер по развитию бизнеса, Ford Sollers Holding (подтвержден)

, менеджер по развитию бизнеса, (подтвержден) Сетевые сервисные проекты производителей запчастей. Канал для сбыта запчастей или конкурентный бизнес

Борис Агеев , Groupauto Russia (подтвержден)

(подтвержден) Развитие собственных сервисных сетей дистрибьюторами автокомпонентов как тренд развития отрасли.

Данил Соловьев , руководитель и сооснователь федеральной сети автосервисов FIT Service (подтвержден)

, руководитель и сооснователь федеральной сети автосервисов (подтвержден) Развитие собственных сервисных сетей производителями автокомпонентов

Николай Янковский, руководитель группы развития сети в России, Бош Авто Сервис ( подтвержден )

12.45 - 13.00 Кофе-брейк

13.00 - 14.30

Сессия 3 Опыт и практика автосервиса у официальных дилеров. Бизнес-кейсы Результаты деятельности автодилеров. Послепродажное обслуживание

Дарья Прокофьева , руководитель российского филиала, ASE (подтверждена)

, руководитель российского филиала, (подтверждена) Сервис после гарантии. Как сохранить и приумножить клиентов официальному ДЦ

Владимир Мирошников , директор по развитию, РОЛЬФ (директор ДЦ РОЛЬФ Сити) (подтвержден)

, директор по развитию, (директор ДЦ РОЛЬФ Сити) (подтвержден) Ключевые технологии сервисного маркетинга. Конкурентные преимущества для сервиса любого размера.

Елена Стулова , руководитель Школы автомаркетолога, AMschool (подтверждена)

(подтверждена) Использование механизмов дисконтирования запасных частей и работ для целей привлечения клиентского трафика.

Игорь Анисин, руководитель отдела сервиса Ауди Центр Москва, ГК Независимость (подтвержден)

14.30 - 15.30 Ланч

15.30 - 16.45

Сессия 4 Опыт и практика независимых сервисов. Бизнес-кейсы Специализация по виду сервиса и маркам: ограничение или лидерство за счет компетенций?

Андрей Романов , управляющий партнер, WinAuto (подтвержден)

(подтвержден) Автосервис: бизнес или ремесло. Как от «работы для работы» перейти к получению прибыли.

Сергей Колмаков , собственник, сеть автосервисов АвтоИмпорт (подтвержден)

сеть автосервисов (подтвержден) Автосервисы на Авто.ру.

Владимир Меркушев , менеджер проекта «Автосервисы» , Авто.ру (подтвержден)

, (подтвержден) Семь навыков мастера - консультанта

Роман Гуляев, руководитель проекта, Правильный Автобизнес (подтвержден)

16.45 - 17.00 Кофе-брейк