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Автосервис 2017
24 августа 2017 года,
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
В рамках MIMS AUTOMECHANIKA -
21-й Московской Международной выставки
запасных частей, автокомпонентов, оборудования
и товаров для технического обслуживания автомобиля
Основная страница мероприятия: Amconference.ru
Страница мероприятия на Mims.ru
ПОСТ-РЕЛИЗ конференции «АВТОСЕРВИС 2017»
ФОТО с конференции «АВТОСЕРВИС 2017»
ПРОГРАММА (возможны изменения):
|09.00 - 09.30
|Регистрация/Приветственный кофе
|09.30 - 11.00
Сессия 1
|Рынок автосервиса: текущая ситуация, тенденции
- Рынок сервиса в России: объём, структура, динамика, тенденции.
Сергей Целиков, директор, АВТОСТАТ (подтвержден)
- Автосервис в Европе: текущие тенденции и тренды. Что можно использовать в России и как адаптировать полезные решения.
Зоран Николич, руководитель исследования The car aftermarket in Europe, Wolk Aftersales Еxperts (подтвержден)
- Мнение автовладельца: официальный дилер, сетевая СТО, независимый сервис, знакомый механик. Что выбирает автовладелец сегодня и почему? Как меняются предпочтения и к чему готовиться владельцам сервиса завтра? Результаты исследования
Сергей Удалов, исполнительный директор, АВТОСТАТ (подтвержден)
|11.00 - 11.15
|Кофе-брейк
|11.15 - 12.45
Сессия 2
|Синергия стратегии развития автосервиса и партнеров
- Сервисные партнеры дистрибьюторов автомобилей. Возможности для развития или конкуренция для независимого сервиса
Александр Погасий, менеджер по развитию бизнеса, Ford Sollers Holding (подтвержден)
- Сетевые сервисные проекты производителей запчастей. Канал для сбыта запчастей или конкурентный бизнес
Борис Агеев, Groupauto Russia (подтвержден)
- Развитие собственных сервисных сетей дистрибьюторами автокомпонентов как тренд развития отрасли.
Данил Соловьев, руководитель и сооснователь федеральной сети автосервисов FIT Service (подтвержден)
- Развитие собственных сервисных сетей производителями автокомпонентов
Николай Янковский, руководитель группы развития сети в России, Бош Авто Сервис(подтвержден)
|12.45 - 13.00
|Кофе-брейк
|13.00 - 14.30
Сессия 3
|Опыт и практика автосервиса у официальных дилеров. Бизнес-кейсы
- Результаты деятельности автодилеров. Послепродажное обслуживание
Дарья Прокофьева, руководитель российского филиала, ASE(подтверждена)
- Сервис после гарантии. Как сохранить и приумножить клиентов официальному ДЦ
Владимир Мирошников, директор по развитию, РОЛЬФ (директор ДЦ РОЛЬФ Сити) (подтвержден)
- Ключевые технологии сервисного маркетинга. Конкурентные преимущества для сервиса любого размера.
Елена Стулова, руководитель Школы автомаркетолога, AMschool (подтверждена)
- Использование механизмов дисконтирования запасных частей и работ для целей привлечения клиентского трафика.
Игорь Анисин, руководитель отдела сервиса Ауди Центр Москва, ГК Независимость (подтвержден)
|14.30 - 15.30
|Ланч
|15.30 - 16.45
Сессия 4
|Опыт и практика независимых сервисов. Бизнес-кейсы
- Специализация по виду сервиса и маркам: ограничение или лидерство за счет компетенций?
Андрей Романов, управляющий партнер, WinAuto (подтвержден)
- Автосервис: бизнес или ремесло. Как от «работы для работы» перейти к получению прибыли.
Сергей Колмаков, собственник, сеть автосервисов АвтоИмпорт (подтвержден)
- Автосервисы на Авто.ру.
Владимир Меркушев, менеджер проекта «Автосервисы», Авто.ру (подтвержден)
- Семь навыков мастера - консультанта
Роман Гуляев, руководитель проекта, Правильный Автобизнес (подтвержден)
|16.45 - 17.00
|Кофе-брейк
|17.00 - 18.30
Сессия 5
Дискуссия «Франшиза или самостоятельный бизнес? Поиск истины!»
- Чем франшиза от дистрибьютора компонентов выгоднее и интереснее независимого сервиса? Честно о недостатках
Данил Соловьев, руководитель и сооснователь федеральной сети автосервисов FITService (подтвержден)
«Опыт сетевых сервисов» vs «сомнения независимых СТО»
При каких условиях выгоднее вступить в сеть, поделившись доходом, а при каких - искать внутренние резервы для повышения прибыли. Все ли «независимые» нужны сетям? Возможности и ограничения для развития сетей.
Сети: Николай Янковский (Bosch Service), Данил Соловьев (FITService), Дмитрий Роткин (Белый сервис)
Независимые СТО: Сергей Колмаков (Автоимпорт, Томск), Андрей Романов (WinAuto, Санкт-Петербург), Ольга Селезнева (ТЦ ВОЛИН, Москва), Руслан Юнусов (Partek, Тольятти) (подтверждены)
Для получения условий партнерства обращайтесь к руководителю отдела рекламы и партнерских программ Александру Шацкому
- по телефонам +7 (499) 685-01-51, +7 (8482) 60-55-53, +7 (903) 333-02-34 (моб.)
- по e-mail ash@autostat.ru
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