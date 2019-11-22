АВТОСТАТ | Автосервис 2017

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Автосервис 2017

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АвтоСервис

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯЛОСЬ...

24 августа 2017 года, 
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
В рамках MIMS AUTOMECHANIKA
21-й Московской Международной выставки
запасных частей, автокомпонентов, оборудования 
и товаров для технического обслуживания автомобиля

Основная страница мероприятия: Amconference.ru
Страница мероприятия на Mims.ru

ПОСТ-РЕЛИЗ конференции «АВТОСЕРВИС 2017»

ФОТО с конференции «АВТОСЕРВИС 2017»

ПРОГРАММА (возможны изменения):

09.00 - 09.30Регистрация/Приветственный кофе
09.30 - 11.00
Сессия 1		Рынок автосервиса: текущая ситуация, тенденции
  • Рынок сервиса в России: объём, структура, динамика, тенденции.
    Сергей Целиков, директор, АВТОСТАТ (подтвержден)
  • Автосервис в Европе: текущие тенденции и тренды. Что можно использовать в России и как адаптировать полезные решения.
    Зоран Николич, руководитель исследования The car aftermarket in Europe, Wolk Aftersales Еxperts (подтвержден)
  • Мнение автовладельца: официальный дилер, сетевая СТО, независимый сервис, знакомый механик. Что выбирает автовладелец сегодня и почему? Как меняются предпочтения и к чему готовиться владельцам сервиса завтра? Результаты исследования
    Сергей Удалов, исполнительный директор, АВТОСТАТ (подтвержден)
11.00 - 11.15Кофе-брейк
11.15 - 12.45
Сессия 2		Синергия стратегии развития автосервиса и партнеров
  • Сервисные партнеры дистрибьюторов автомобилей. Возможности для развития или конкуренция для независимого сервиса
    Александр Погасий, менеджер по развитию бизнеса, Ford Sollers Holding (подтвержден)
  • Сетевые сервисные проекты производителей запчастей. Канал для сбыта запчастей или конкурентный бизнес
    Борис АгеевGroupauto Russia (подтвержден)
  • Развитие собственных сервисных сетей дистрибьюторами автокомпонентов как тренд развития отрасли.
    Данил Соловьев, руководитель и сооснователь федеральной сети автосервисов FIT Service (подтвержден)
  • Развитие собственных сервисных сетей производителями автокомпонентов
    Николай Янковский, руководитель группы развития сети в России, Бош Авто Сервис(подтвержден) 
12.45 - 13.00Кофе-брейк
13.00 - 14.30
Сессия 3		Опыт и практика автосервиса у официальных дилеров. Бизнес-кейсы
  • Результаты деятельности автодилеров. Послепродажное обслуживание
    Дарья Прокофьева, руководитель российского филиала, ASE(подтверждена)
  • Сервис после гарантии. Как сохранить и приумножить клиентов официальному ДЦ
    Владимир Мирошников, директор по развитию, РОЛЬФ (директор ДЦ РОЛЬФ Сити) (подтвержден)
  • Ключевые технологии сервисного маркетинга. Конкурентные преимущества для сервиса любого размера.
    Елена Стулова, руководитель Школы автомаркетолога, AMschool (подтверждена)
  • Использование механизмов дисконтирования запасных частей и работ для целей привлечения клиентского трафика.
    Игорь Анисин, руководитель отдела сервиса Ауди Центр Москва, ГК Независимость (подтвержден)
14.30 - 15.30Ланч
15.30 - 16.45
Сессия 4		Опыт и практика независимых сервисов. Бизнес-кейсы
  • Специализация по виду сервиса и маркам: ограничение или лидерство за счет компетенций?
    Андрей Романов, управляющий партнер, WinAuto (подтвержден)
  • Автосервис: бизнес или ремесло. Как от «работы для работы» перейти к получению прибыли.
    Сергей Колмаков, собственник, сеть автосервисов АвтоИмпорт (подтвержден)
  • Автосервисы на Авто.ру.
    Владимир Меркушев, менеджер проекта «Автосервисы», Авто.ру (подтвержден)
  • Семь навыков мастера - консультанта
    Роман Гуляев, руководитель проекта, Правильный Автобизнес (подтвержден)
16.45 - 17.00Кофе-брейк
17.00 - 18.30
Сессия 5

Дискуссия «Франшиза или самостоятельный бизнес? Поиск истины!»

  • Чем франшиза от дистрибьютора компонентов выгоднее и интереснее независимого сервиса? Честно о недостатках
    Данил Соловьев, руководитель и сооснователь федеральной сети автосервисов FITService (подтвержден)

«Опыт сетевых сервисов» vs «сомнения независимых СТО»
При каких условиях выгоднее вступить в сеть, поделившись доходом, а при каких - искать внутренние резервы для повышения прибыли. Все ли «независимые» нужны сетям? Возможности и ограничения для развития сетей.

Сети: Николай Янковский (Bosch Service), Данил Соловьев (FITService), Дмитрий Роткин (Белый сервис)
Независимые СТО: Сергей Колмаков (Автоимпорт, Томск), Андрей Романов (WinAuto, Санкт-Петербург), Ольга Селезнева (ТЦ ВОЛИН, Москва), Руслан Юнусов (Partek, Тольятти) (подтверждены)

Для получения условий партнерства обращайтесь к руководителю отдела рекламы и партнерских программ Александру Шацкому

  • по телефонам +7 (499) 685-01-51, +7 (8482) 60-55-53, +7 (903) 333-02-34 (моб.)
  • по e-mail ash@autostat.ru

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