Регистрация

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Каждый участник получает 3 подарка:
1. Исследование «Рынок легковых / коммерческих автомобилей» (на выбор)
2. Спецвыпуск «Ключевые цифры авторынка»
3. Книга «Авторынок России. История в цифрах и фактах»
Стоимость участия различается в зависимости от категории участника:
|Категория участника
|Стоимость участия, руб.
|Участники автомобильного рынка
|19 900
|Рекламные, маркетинговые агентства,
IT-компании, интернет-площадки
|29 900
|Официальные автомобильные дилеры,
независимые сервисы
|Специальное предложение!
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