АВТОСТАТ | Регистрация

Регистрация

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Каждый участник получает 3 подарка:

1. Исследование «Рынок легковых / коммерческих автомобилей» (на выбор) 
2. Спецвыпуск «Ключевые цифры авторынка»
3. Книга «Авторынок России. История в цифрах и фактах»

Стоимость участия различается в зависимости от категории участника:

Категория участникаСтоимость участия, руб.
Участники автомобильного рынка19 900
Рекламные, маркетинговые агентства,
IT-компании, интернет-площадки		29 900
Официальные автомобильные дилеры,
независимые сервисы		Специальное предложение! 
Зарегистрируйтесь и получите его!

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