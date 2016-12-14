Партнерство

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- Партнеры с прошлых мероприятий
Аудитория на наших мероприятиях (порядка 200-250 участников) привыкла искать и находить актуальную информацию, новые идеи, продукты, партнеров.
Мы поможем вам встретиться с людьми, принимающими решения, для дальнейшего завязывания полезных отношений, которые обеспечат рост Вашего бизнеса.
На данный момент в мероприятии приняли участие представители более, чем 300 компаний.
Аудитория (B2B-Автобизнес):
Для получения условий партнерства обращайтесь
к руководителю отдела рекламы и партнерских программ
Александру Шацкому
Будем рады сотрудничеству!
ПАРТНЁРЫ
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