Партнерство

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Аудитория на наших мероприятиях привыкла искать и находить актуальную информацию, новые идеи, продукты, контакты.

Мы поможем вам встретиться с нужными, принимающими решения людьми, для дальнейшего завязывания полезных отношений, которые обеспечат рост Вашего бизнеса!

На данный момент в мероприятии приняли участие представители более, чем 280 компаний.

Для получения условий партнерства обращайтесь

к руководителю отдела рекламы и партнерских программ

Александру Шацкому

по телефонам (499) 685-01-51, (8482) 60-55-53; моб. +7 903 333 0234

по e-mail ash@autostat.ru

Будем рады сотрудничеству!

Партнеры мероприятия:

Золотой партнер Золотой Партнер

Серебрянный партнер

Генеральный региональный информационный партнер





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