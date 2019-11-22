АВТОСТАТ | Партнерство

Партнерство

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Аудитория на  наших мероприятиях привыкла искать и находить актуальную информацию, новые идеи, продукты, контакты.

Мы поможем вам встретиться с нужными, принимающими решения  людьми, для дальнейшего завязывания полезных отношений, которые обеспечат рост Вашего бизнеса!

На данный момент в мероприятии приняли участие представители более, чем 280 компаний.

Для получения условий партнерства обращайтесь
к руководителю отдела рекламы и партнерских программ 
Александру Шацкому

  • по телефонам (499) 685-01-51, (8482) 60-55-53; моб. +7 903 333 0234
  • по e-mail ash@autostat.ru

Будем рады сотрудничеству!

Партнеры мероприятия:

Золотой партнер

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Золотой Партнер

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 Серебрянный партнер

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Генеральный региональный информационный партнер

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Информационные партнёры

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