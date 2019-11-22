Партнерство

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Аудитория на наших мероприятиях привыкла искать и находить актуальную информацию, новые идеи, продукты, контакты.
Мы поможем вам встретиться с нужными, принимающими решения людьми, для дальнейшего завязывания полезных отношений, которые обеспечат рост Вашего бизнеса!
На данный момент в мероприятии приняли участие представители более, чем 280 компаний.
Для получения условий партнерства обращайтесь
к руководителю отдела рекламы и партнерских программ
Александру Шацкому
Будем рады сотрудничеству!
Партнеры мероприятия:
Золотой партнер
Золотой Партнер
Серебрянный партнер
Генеральный региональный информационный партнер
Информационные партнёры