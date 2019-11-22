Докладчики

■ СЕССИЯ 1

Артём Архипов, Юникредит Банк, директор по маркетингу и рекламе

Тенденции в экономике и финансах и их влияние на автомобильный рынок

Сергей Целиков, АВТОСТАТ, директор

Автомобильный рынок России. Тенденции и прогнозы

Ашот Арутюнян, КАМАЗ, директор по маркетингу и рекламе

Итоги рынка грузовых автомобилей в 2015 году. Прогноз на 2016-2017 годы

Владимир Мартюков, Банк Сетелем, директор департамента автокредитования

Рынок автокредитования. Итоги, тенденции и прогнозы

■ ИНТЕРАКТИВНАЯ ДИСКУССИЯ (в рамках 1 СЕССИИ)

Светлана Виноградова, РОЛЬФ, Директор кластера Рольф Юг-Центр-Восток

Секреты роста на падающем рынке: общая стратегия в кризис

участник дискуссии

Алексей Баринов, РОЛЬФ, Руководитель подразделения Blu Fish по продажам автомобилей с пробегом

Секреты роста на падающем рынке: сервис

участник дискуссии

Виталий Павловский, РОЛЬФ, исполнительный директор

Секреты роста на падающем рынке : эффективный маркетинг

участник дискуссии

■ КРУГЛЫЙ СТОЛ (параллельное мероприятие)

Сергей Удалов, АВТОСТАТ, исполнительный директор

■ СЕССИЯ 2

Татьяна Малыгина, АВТОСТАТ, руководитель отдела маркетинга

Как изменились потребительские настроения в условиях кризиса за 2015 год (результаты опросов)

Елена Журавлева, ГК "Независимость", главный управляющий директор

Стратегия на кризисном рынке. От наращивания к удержанию