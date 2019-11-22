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|■ СЕССИЯ 1
Артём Архипов, Юникредит Банк, директор по маркетингу и рекламе
Сергей Целиков, АВТОСТАТ, директор
Ашот Арутюнян, КАМАЗ, директор по маркетингу и рекламе
Владимир Мартюков, Банк Сетелем, директор департамента автокредитования
|■ ИНТЕРАКТИВНАЯ ДИСКУССИЯ (в рамках 1 СЕССИИ)
Светлана Виноградова, РОЛЬФ, Директор кластера Рольф Юг-Центр-Восток
Алексей Баринов, РОЛЬФ, Руководитель подразделения Blu Fish по продажам автомобилей с пробегом
Виталий Павловский, РОЛЬФ, исполнительный директор
|■ КРУГЛЫЙ СТОЛ (параллельное мероприятие)
Сергей Удалов, АВТОСТАТ, исполнительный директор
|■ СЕССИЯ 2
Татьяна Малыгина, АВТОСТАТ, руководитель отдела маркетинга
Елена Журавлева, ГК "Независимость", главный управляющий директор
Владимир Мирошников, РОЛЬФ, директор дилерского центра «Mitsubishi Рольф Сити»
Конференция | Партнерство | Докладчики | Регистрация | Отзывы