АВТОСТАТ | Докладчики

Докладчики

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 СЕССИЯ 1
Широков Владимир

Артём Архипов, Юникредит Банк, директор по маркетингу и рекламе
Тенденции в экономике и финансах и их влияние на автомобильный рынок

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Сергей Целиков, АВТОСТАТ, директор
Автомобильный рынок России. Тенденции и прогнозы

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Ашот Арутюнян, КАМАЗ, директор по маркетингу и рекламе
Итоги рынка грузовых автомобилей в 2015 году. Прогноз на 2016-2017 годы

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Владимир Мартюков, Банк Сетелем, директор департамента автокредитования
Рынок автокредитования. Итоги, тенденции и прогнозы

 ИНТЕРАКТИВНАЯ ДИСКУССИЯ (в рамках 1 СЕССИИ)
Муратов Евгений

Светлана Виноградова, РОЛЬФ, Директор кластера Рольф Юг-Центр-Восток
Секреты роста на падающем рынке: общая стратегия в кризис 
участник дискуссии

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Алексей Баринов, РОЛЬФ, Руководитель подразделения Blu Fish по продажам автомобилей с пробегом
Секреты роста на падающем рынке: сервис
участник дискуссии

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Виталий Павловский, РОЛЬФ, исполнительный директор
Секреты роста на падающем рынке : эффективный маркетинг
участник дискуссии

 КРУГЛЫЙ СТОЛ (параллельное мероприятие)
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Сергей Удалов, АВТОСТАТ, исполнительный директор

 СЕССИЯ 2
 

 

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Татьяна Малыгина, АВТОСТАТ, руководитель отдела маркетинга
Как изменились потребительские настроения в условиях кризиса за 2015 год (результаты опросов)

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Елена Журавлева, ГК "Независимость",  главный управляющий директор
Стратегия на кризисном рынке. От наращивания к удержанию

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Владимир Мирошников, РОЛЬФ,  директор дилерского центра «Mitsubishi Рольф Сити»
Что делать дилеру в текущей рыночной ситуации. Сервис-спаситель?

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