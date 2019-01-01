АВТОСТАТ | Заочное участие

Заочное участие

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3 марта 2015 года прошла V ежегодная конференция
«Автомобильный рынок России. Итоги и прогнозы». 

Для тех, кто не смог принять личное участие
АВТОСТАТ подготовил специальный пакет заочного участия, который состоит из:

  1. Видеосъемки докладов
  2. Докладов в формате *.ppt или *.pdf
  • Стоимость заочного участия - 13 000 руб.

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Список докладов:

Общая сессия

  • Сергей Целиков, «АВТОСТАТ». «Автомобильный рынок России. Ключевые цифры» 
  • Олег Мосеев, РОАД. Доклад «Рыночная ситуация глазами РОАД».
  • Владимир Мирошников. ГК «Рольф». Доклад «Рольф. Итоги года».
  • Вячеслав Зубарев, «ТрансТехСервис». «Региональный взгляд на рынок легковых а/м в России».
  • Сергей Савицкий, «Атлант-М». Доклад «Экспертное мнение о текущей ситуации на автомобильном рынке».
  • TOTAL. Оптимизация межсервисного интервала: Сервис ANAC рус / eng

Сессия «Легковые автомобили»

  • Сергей Целиков, «АВТОСТАТ». «Автомобильный рынок России. Тенденции».
  • Татьяна Форнасова, «РОЛЬФ Премиум». «Сегмент премиальных брендов ГК «РОЛЬФ»: в чем секрет роста на падающем рынке».
  • Алексей Волков, НБКИ. «Автокредитование. Торможение или разворот?» (обзор трендов и перспектив).
  • Александр Штода, Lifan Motors Rus. «Китайские бренды на российском рынке: стратегия и тактика».
  • Татьяна Малыгина, «АВТОСТАТ». «Потребительские предпочтения на автомобильном рынке».
  • Александр Колошенко, «Toyota Bank». «О рынке автокредитования в текущей ситуации».

Сессия «Коммерческие автомобили»

  • Сергей Удалов, «АВТОСТАТ». «Парк и рынок легких коммерческих автомобилей. Структура и тенденции».
  • Андрей Топтун, «АВТОСТАТ». «Рынок грузовых автомобилей. Текущая ситуация, тенденции, прогнозы».
  • Марина Петрикина, «Соллерс». «Обзор рынка LCV. Итоги, тенденции, прогнозы».
  • Александр Михайлов, «Европлан»
  • Ашот Арутюнян, «КАМАЗ». «Рынок грузовых автомобилей полной массой 14-40 тонн в 2014 году. Положение КАМАЗа на рынке».

Стоимость заочного участия - 13 000 руб.

принять участие

По вопросам обращайтесь к Александру Шацкому:
тел.: +7 (499) 685-01-51 (# 24), +7 8482 20 55 53 (# 24)
e-mail: ash@autostat.ru

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