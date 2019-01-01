Заочное участие

3 марта 2015 года прошла V ежегодная конференция

«Автомобильный рынок России. Итоги и прогнозы».

Для тех, кто не смог принять личное участие

АВТОСТАТ подготовил специальный пакет заочного участия, который состоит из:

Видеосъемки докладов Докладов в формате *.ppt или *.pdf

Стоимость заочного участия - 13 000 руб.

Список докладов:

Общая сессия

Сергей Целиков, «АВТОСТАТ» . «Автомобильный рынок России. Ключевые цифры»

. «Автомобильный рынок России. Ключевые цифры» Олег Мосеев, РОАД . Доклад «Рыночная ситуация глазами РОАД».

. Доклад «Рыночная ситуация глазами РОАД». Владимир Мирошников. ГК «Рольф» . Доклад «Рольф. Итоги года».

. Доклад «Рольф. Итоги года». Вячеслав Зубарев, «ТрансТехСервис» . «Региональный взгляд на рынок легковых а/м в России».

. «Региональный взгляд на рынок легковых а/м в России». Сергей Савицкий, «Атлант-М» . Доклад «Экспертное мнение о текущей ситуации на автомобильном рынке».

. Доклад «Экспертное мнение о текущей ситуации на автомобильном рынке». TOTAL. Оптимизация межсервисного интервала: Сервис ANAC рус / eng

Сессия «Легковые автомобили»

Сергей Целиков, «АВТОСТАТ» . «Автомобильный рынок России. Тенденции».

. «Автомобильный рынок России. Тенденции». Татьяна Форнасова, «РОЛЬФ Премиум» . «Сегмент премиальных брендов ГК «РОЛЬФ»: в чем секрет роста на падающем рынке».

. «Сегмент премиальных брендов ГК «РОЛЬФ»: в чем секрет роста на падающем рынке». Алексей Волков, НБКИ. «Автокредитование. Торможение или разворот?» (обзор трендов и перспектив).

«Автокредитование. Торможение или разворот?» (обзор трендов и перспектив). Александр Штода, Lifan Motors Rus. «Китайские бренды на российском рынке: стратегия и тактика».

«Китайские бренды на российском рынке: стратегия и тактика». Татьяна Малыгина, «АВТОСТАТ». «Потребительские предпочтения на автомобильном рынке».

«Потребительские предпочтения на автомобильном рынке». Александр Колошенко, «Toyota Bank». «О рынке автокредитования в текущей ситуации».

Сессия «Коммерческие автомобили»

Сергей Удалов, «АВТОСТАТ». «Парк и рынок легких коммерческих автомобилей. Структура и тенденции».

«Парк и рынок легких коммерческих автомобилей. Структура и тенденции». Андрей Топтун, «АВТОСТАТ». «Рынок грузовых автомобилей. Текущая ситуация, тенденции, прогнозы».

«Рынок грузовых автомобилей. Текущая ситуация, тенденции, прогнозы». Марина Петрикина, «Соллерс». «Обзор рынка LCV. Итоги, тенденции, прогнозы».

«Обзор рынка LCV. Итоги, тенденции, прогнозы». Александр Михайлов, «Европлан»

Ашот Арутюнян, «КАМАЗ». «Рынок грузовых автомобилей полной массой 14-40 тонн в 2014 году. Положение КАМАЗа на рынке».

Стоимость заочного участия - 13 000 руб.

По вопросам обращайтесь к Александру Шацкому:

тел.: +7 (499) 685-01-51 (# 24), +7 8482 20 55 53 (# 24)

e-mail: ash@autostat.ru