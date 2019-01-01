Заочное участие

3 марта 2015 года прошла V ежегодная конференция
«Автомобильный рынок России. Итоги и прогнозы».
Для тех, кто не смог принять личное участие
АВТОСТАТ подготовил специальный пакет заочного участия, который состоит из:
- Видеосъемки докладов
- Докладов в формате *.ppt или *.pdf
- Стоимость заочного участия - 13 000 руб.
Список докладов:
Общая сессия
- Сергей Целиков, «АВТОСТАТ». «Автомобильный рынок России. Ключевые цифры»
- Олег Мосеев, РОАД. Доклад «Рыночная ситуация глазами РОАД».
- Владимир Мирошников. ГК «Рольф». Доклад «Рольф. Итоги года».
- Вячеслав Зубарев, «ТрансТехСервис». «Региональный взгляд на рынок легковых а/м в России».
- Сергей Савицкий, «Атлант-М». Доклад «Экспертное мнение о текущей ситуации на автомобильном рынке».
- TOTAL. Оптимизация межсервисного интервала: Сервис ANAC рус / eng
Сессия «Легковые автомобили»
- Сергей Целиков, «АВТОСТАТ». «Автомобильный рынок России. Тенденции».
- Татьяна Форнасова, «РОЛЬФ Премиум». «Сегмент премиальных брендов ГК «РОЛЬФ»: в чем секрет роста на падающем рынке».
- Алексей Волков, НБКИ. «Автокредитование. Торможение или разворот?» (обзор трендов и перспектив).
- Александр Штода, Lifan Motors Rus. «Китайские бренды на российском рынке: стратегия и тактика».
- Татьяна Малыгина, «АВТОСТАТ». «Потребительские предпочтения на автомобильном рынке».
- Александр Колошенко, «Toyota Bank». «О рынке автокредитования в текущей ситуации».
Сессия «Коммерческие автомобили»
- Сергей Удалов, «АВТОСТАТ». «Парк и рынок легких коммерческих автомобилей. Структура и тенденции».
- Андрей Топтун, «АВТОСТАТ». «Рынок грузовых автомобилей. Текущая ситуация, тенденции, прогнозы».
- Марина Петрикина, «Соллерс». «Обзор рынка LCV. Итоги, тенденции, прогнозы».
- Александр Михайлов, «Европлан»
- Ашот Арутюнян, «КАМАЗ». «Рынок грузовых автомобилей полной массой 14-40 тонн в 2014 году. Положение КАМАЗа на рынке».
Стоимость заочного участия - 13 000 руб.
По вопросам обращайтесь к Александру Шацкому:
тел.: +7 (499) 685-01-51 (# 24), +7 8482 20 55 53 (# 24)
e-mail: ash@autostat.ru