Регистрация

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СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ
Для автодилеров и автосервисов - 19 500 руб.
Для рекламных, маркетинговых агентств и IT-компаний, интернет-площадок - 29 500 руб.
- 10% - скидка для второго участника от компании.
- 20% - скидка для третьего и последующего участников от компании.
- Для компаний, регистрирующих более 5 участников уникальные условия.
- Каждый участник получает в подарок маркетинговый отчет о тенденциях и перспективах автомобильного рынка России, либо легковых, либо коммерческих автомобилей. (Дата выпуска исследований - февраль 2015)