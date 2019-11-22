АВТОСТАТ | Регистрация

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СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ

 Для автодилеров и автосервисов - 19 500 руб.
 Для рекламных, маркетинговых агентств и IT-компаний, интернет-площадок - 29 500 руб.

  • 10% - скидка для второго участника от компании.
  • 20% - скидка для третьего и последующего участников от компании.
  • Для компаний, регистрирующих более 5 участников уникальные условия.
  • Каждый участник получает в подарок маркетинговый отчет о тенденциях и перспективах автомобильного рынка России, либо легковых, либо коммерческих автомобилей. (Дата выпуска исследований - февраль 2015)

ЦИФРОВОЙ МАРКЕТИНГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ РЫНКЕ-2017 ЦИФРОВОЙ МАРКЕТИНГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ РЫНКЕ-2017

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