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СПЕЦИАЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

АА «АВТОСТАТ» провело исследование «Сохранность остаточной стоимости автомобиля», в рамках которого были рассчитаны индексы остаточной стоимости и, впервые в стране, составлен рейтинг моделей по сегментам и определены бренды - лидеры в ценовых диапазонах «Стандарт» и «Премиум». В рамках конференции состоится торжественное вручение памятных знаков лидерам рейтинга.

При составлении рейтинга были рассчитаны показатели по 1900

модификациям более чем 40 марок легковых автомобилей,

официально представленных на рынке России.

09.00 – Регистрация участников, кофе, кулуарное общение 10.00-13.00 – Общая сессия (зал "Багратион") 10.00-10.20 Подведение итогов конкурса на лучший прогноз рынка в 2014 году и награждение победителей. 10.20-11.00Развитие автомобильного рынка. Экономическая ситуация в России

"Автомобильный рынок России. Ключевые цифры", Сергей Целиков , АВТОСТАТ

, АВТОСТАТ "Россия на фоне мировых рынков", Сергей Литвиненко, PwC 11.00-13.00 Интерактивная дискуссия на тему "Автомобильный рынок в условиях кризиса" Что происходит на рынке, ожидания 2015 года?

Стратегии выживания в условиях кризиса

Точки роста и направления приложения сил Участники дискуссии-спикеры: Олег Мосеев (РОАД), Владимир Мирошников (РОЛЬФ), Денис Петрунин (АВТОВАЗ), Вячеслав Зубарев (ТрансТехСервис), Сергей Савицкий (Атлант-М), Алексей Лещенко (Модус). 13.00-14.00 – Обед (ресторан отеля (2-й этаж)) 14.00-16.30 - Две параллельные сессии (залы "Багратион" и "Ермолов/Тучков") Рынок легковых автомобилей

(зал "Багратион") Особенности рынка новых и автомобилей c пробегом:

региональные тренды



динамика сегментов



инструменты для анализа

Прогнозы и стратегия в 2015 году

Сегмент премиальных брендов: в чем секрет роста на падающем рынке

Китайские бренды на российском рынке: стратегия и тактика

Обзор рынка лизинга легковых автомобилей

Потребительские предпочтения на автомобильном рынке Спикеры: Сергей Целиков (АВТОСТАТ), Татьяна Форнасова (РОЛЬФ Премиум), Алексей Волков (НБКИ), Александр Штода (Лифан Моторс), Татьяна Малыгина (АВТОСТАТ), Александр Михайлов (Европлан) Круглый стол, интерактивная дискуссия

Модератор: Сергей Целиков Эксперты: Андрей Измалков (Volkswagen), Александр Колошенко (Тойота Банк), Андрей Храмов (ГК АвтоСпецЦентр) Рынок коммерческих автомобилей

(зал "Ермолов/Тучков") Анализ рынка в России

лидеры рынка



региональные тренды



инструменты для анализа

Коммерческая, тяжелая и специальная техника - тренды

Инструменты продаж новой и подержанной техники

Прогнозы и стратегия в 2015 году

Кузова, надстройки – тенденции и планы на 2015

Корпоративные парки – стимулы обновления Спикеры: Сергей Удалов (АВТОСТАТ), Ашот Арутюнян (КАМАЗ), Андрей Топтун (АВТОСТАТ), Александр Михайлов (Европлан), Вероника Антонова (Соллерс) Круглый стол, интерактивная дискуссия

Модератор: Сергей Удалов Эксперты: Михаил Семенихин (Фольксваген Груп Рус), Ашот Арутюнян (КАМАЗ), Вероника Антонова (Соллерс) 16.30-17.00 – Кофе-брейк 17.00-18.00 – Специальное мероприятие, фуршет (зал "Багратион") Подведение итогов исследования "Сохранность остаточной стоимости автомобиля" и церемония награждения лидеров рейтинга. 18.00 – Завершение конференции

ПАРТНЕР КОНФЕРЕНЦИИ

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