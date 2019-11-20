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СПЕЦИАЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
АА «АВТОСТАТ» провело исследование «Сохранность остаточной стоимости автомобиля», в рамках которого были рассчитаны индексы остаточной стоимости и, впервые в стране, составлен рейтинг моделей по сегментам и определены бренды - лидеры в ценовых диапазонах «Стандарт» и «Премиум». В рамках конференции состоится торжественное вручение памятных знаков лидерам рейтинга.
При составлении рейтинга были рассчитаны показатели по 1900
модификациям более чем 40 марок легковых автомобилей,
официально представленных на рынке России.
09.00 – Регистрация участников, кофе, кулуарное общение
10.00-13.00 – Общая сессия (зал "Багратион")
10.00-10.20 Подведение итогов конкурса на лучший прогноз рынка в 2014 году и награждение победителей.
10.20-11.00Развитие автомобильного рынка. Экономическая ситуация в России
- "Автомобильный рынок России. Ключевые цифры", Сергей Целиков, АВТОСТАТ
- "Россия на фоне мировых рынков", Сергей Литвиненко, PwC
11.00-13.00 Интерактивная дискуссия на тему "Автомобильный рынок в условиях кризиса"
- Что происходит на рынке, ожидания 2015 года?
- Стратегии выживания в условиях кризиса
- Точки роста и направления приложения сил
Участники дискуссии-спикеры: Олег Мосеев (РОАД), Владимир Мирошников (РОЛЬФ), Денис Петрунин (АВТОВАЗ), Вячеслав Зубарев (ТрансТехСервис), Сергей Савицкий (Атлант-М), Алексей Лещенко (Модус).
13.00-14.00 – Обед (ресторан отеля (2-й этаж))
14.00-16.30 - Две параллельные сессии (залы "Багратион" и "Ермолов/Тучков")
Рынок легковых автомобилей
(зал "Багратион")
- Особенности рынка новых и автомобилей c пробегом:
- региональные тренды
- динамика сегментов
- инструменты для анализа
- Прогнозы и стратегия в 2015 году
- Сегмент премиальных брендов: в чем секрет роста на падающем рынке
- Китайские бренды на российском рынке: стратегия и тактика
- Обзор рынка лизинга легковых автомобилей
- Потребительские предпочтения на автомобильном рынке
Спикеры: Сергей Целиков (АВТОСТАТ), Татьяна Форнасова (РОЛЬФ Премиум), Алексей Волков (НБКИ), Александр Штода (Лифан Моторс), Татьяна Малыгина (АВТОСТАТ), Александр Михайлов (Европлан)
Круглый стол, интерактивная дискуссия
Модератор: Сергей Целиков
Эксперты: Андрей Измалков (Volkswagen), Александр Колошенко (Тойота Банк), Андрей Храмов (ГК АвтоСпецЦентр)
Рынок коммерческих автомобилей
(зал "Ермолов/Тучков")
- Анализ рынка в России
- лидеры рынка
- региональные тренды
- инструменты для анализа
- Коммерческая, тяжелая и специальная техника - тренды
- Инструменты продаж новой и подержанной техники
- Прогнозы и стратегия в 2015 году
- Кузова, надстройки – тенденции и планы на 2015
- Корпоративные парки – стимулы обновления
Спикеры: Сергей Удалов (АВТОСТАТ), Ашот Арутюнян (КАМАЗ), Андрей Топтун (АВТОСТАТ), Александр Михайлов (Европлан), Вероника Антонова (Соллерс)
Круглый стол, интерактивная дискуссия
Модератор: Сергей Удалов
Эксперты: Михаил Семенихин (Фольксваген Груп Рус), Ашот Арутюнян (КАМАЗ), Вероника Антонова (Соллерс)
16.30-17.00 – Кофе-брейк
17.00-18.00 – Специальное мероприятие, фуршет (зал "Багратион")
Подведение итогов исследования "Сохранность остаточной стоимости автомобиля" и церемония награждения лидеров рейтинга.
18.00 – Завершение конференции
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