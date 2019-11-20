АВТОСТАТ | Программа

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СПЕЦИАЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

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АА «АВТОСТАТ» провело исследование «Сохранность остаточной стоимости автомобиля», в рамках  которого были рассчитаны индексы остаточной стоимости и, впервые в стране,  составлен рейтинг моделей по сегментам и определены бренды - лидеры в ценовых диапазонах «Стандарт» и «Премиум». В рамках конференции состоится торжественное  вручение памятных знаков лидерам рейтинга

При составлении рейтинга были рассчитаны показатели по 1900
модификациям более чем 40 марок легковых автомобилей,
официально представленных на рынке России. 

09.00 – Регистрация участников, кофе, кулуарное общение

10.00-13.00 – Общая сессия (зал "Багратион")

10.00-10.20 Подведение итогов конкурса на лучший прогноз рынка в 2014 году и награждение победителей.

10.20-11.00Развитие автомобильного рынка. Экономическая ситуация в России

  • "Автомобильный рынок России. Ключевые цифры", Сергей Целиков, АВТОСТАТ 
  • "Россия на фоне мировых рынков", Сергей Литвиненко, PwC

11.00-13.00 Интерактивная дискуссия на тему "Автомобильный рынок в условиях кризиса"

  • Что происходит на рынке, ожидания 2015 года?
  • Стратегии выживания в условиях кризиса
  • Точки роста и направления приложения сил

Участники дискуссии-спикеры: Олег Мосеев (РОАД), Владимир Мирошников (РОЛЬФ),  Денис Петрунин (АВТОВАЗ), Вячеслав Зубарев  (ТрансТехСервис), Сергей Савицкий (Атлант-М), Алексей Лещенко (Модус).

13.00-14.00 – Обед (ресторан отеля (2-й этаж))

14.00-16.30 - Две параллельные сессии (залы "Багратион" и "Ермолов/Тучков")

Рынок легковых автомобилей
(зал "Багратион")

  • Особенности рынка новых и автомобилей c пробегом:
    • региональные тренды
    • динамика сегментов
    • инструменты для анализа
  • Прогнозы и стратегия в 2015 году
  • Сегмент премиальных брендов: в чем секрет роста на падающем рынке
  • Китайские бренды на российском рынке: стратегия и тактика
  • Обзор рынка лизинга легковых автомобилей
  • Потребительские предпочтения на автомобильном рынке

Спикеры: Сергей Целиков (АВТОСТАТ), Татьяна Форнасова (РОЛЬФ Премиум), Алексей Волков (НБКИ), Александр Штода (Лифан Моторс), Татьяна Малыгина (АВТОСТАТ), Александр Михайлов  (Европлан)

Круглый стол, интерактивная дискуссия
МодераторСергей Целиков

Эксперты: Андрей Измалков (Volkswagen), Александр Колошенко (Тойота Банк), Андрей Храмов (ГК АвтоСпецЦентр) 

Рынок коммерческих автомобилей
(зал "Ермолов/Тучков")

  • Анализ рынка в России 
    • лидеры рынка
    • региональные тренды
    • инструменты для анализа
  • Коммерческая, тяжелая и специальная техника - тренды 
  • Инструменты продаж новой и подержанной техники
  • Прогнозы и стратегия в 2015 году
  • Кузова, надстройки – тенденции и планы на 2015
  • Корпоративные парки – стимулы обновления

Спикеры: Сергей Удалов (АВТОСТАТ), Ашот Арутюнян (КАМАЗ), Андрей Топтун (АВТОСТАТ), Александр Михайлов (Европлан), Вероника Антонова (Соллерс)

Круглый стол, интерактивная дискуссия
Модератор: Сергей Удалов

Эксперты: Михаил Семенихин (Фольксваген Груп Рус), Ашот Арутюнян (КАМАЗ), Вероника Антонова (Соллерс)

16.30-17.00 – Кофе-брейк

17.00-18.00 – Специальное мероприятие, фуршет (зал "Багратион")

Подведение итогов исследования "Сохранность остаточной стоимости автомобиля" и церемония награждения лидеров рейтинга.

18.00 – Завершение конференции

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ПАРТНЕР КОНФЕРЕНЦИИ

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