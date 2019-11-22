АВТОСТАТ | Докладчики

Докладчики

конференция программа | докладчики | регистрация | партнёрство | акция | отзывы

Список докладчиков находится в стадии формирования.
Спикеры, уже подтвердившие свое участие:

 

Александр Михайлов 
Вице-президент по развитию бизнеса
Европлан

 Александр Колошенко 
Президент 
Тойота Банк
 

Олег Мосеев 
Вице-президент
РОАД

 

Татьяна Луковецкая
Генеральный директор
РОЛЬФ

 

Татьяна Форнасова 
Pуководитель дивизиона РОЛЬФ Премиум
РОЛЬФ

 

Денис Петрунин
Исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу
АВТОВАЗ

 

Александр Штода
Директор департамента маркетинга и рекламы
Лифан Моторс

 Алексей Волков 
Директор по маркетингу
НБКИ
 

Сергей Литвиненко
Директор практики по оказанию услуг компаниям автомобильной отрасли
PwC (ПрайсвотерхаусКуперс)

 

Сергей Целиков
Директор
АВТОСТАТ

 

Сергей Удалов 
Исполнительный директор
АВТОСТАТ

 

Татьяна Малыгина
Начальник отдела маркетинга
АВТОСТАТ

 

Михаил Семенихин 
Руководитель марки Volkswagen Коммерческие автомобили в России
Фольксваген Груп Рус

 

Вячеслав Зубарев  
Генеральный директор
ТрансТехСервис

 

Ашот Арутюнян 
Директор по маркетингу и рекламе
КАМАЗ

 

Марина Петрикина 
Начальник отдела прогнозирования и исследования рынков
Соллерс

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно