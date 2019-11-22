Докладчики

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Список докладчиков находится в стадии формирования.
Спикеры, уже подтвердившие свое участие:
Александр Михайлов
|Александр Колошенко
Президент
Тойота Банк
Олег Мосеев
Татьяна Луковецкая
Татьяна Форнасова
Денис Петрунин
Александр Штода
|Алексей Волков
Директор по маркетингу
НБКИ
Сергей Литвиненко
Сергей Целиков
Сергей Удалов
Татьяна Малыгина
Михаил Семенихин
Вячеслав Зубарев
Ашот Арутюнян
Марина Петрикина