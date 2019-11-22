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Ведущий партнёр конференции
Аудитория на наших мероприятиях привыкла искать и находить актуальную информацию, новые идеи, продукты, контакты. Мы поможем вам встретиться с нужными, принимающими решения людьми, для дальнейшего завязывания полезных отношений, которые обеспечат рост Вашего бизнеса!
Мы предлагаем три партнерских пакета:
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
- предоставление выставочного стенда (мебель: стол, два стула) в зал с общей сессией
- аккредитация до 4 человек на конференцию;
- возможность презентации своей компании и доклада;
- возможность распространения раздаточных материалов;
- возможность установить ролл-апы в залы выступлений;
- получение контактов всех зарегистрировавшихся на конференцию;
- логотип компании на сайте конференции;
- размещение рекламы компании на сайтах www.autostat.ru в течение трех месяцев.
ПАКЕТ ПАРТНЕРА КОНФЕРЕНЦИИ «ОСНОВНОЙ»
ПАКЕТ ПАРТНЕРА КОНФЕРЕНЦИИ «ЛАЙТ»
- предоставление выставочного стенда (мебель: стол, два стула) в зал с общей сессией (здесь же зона кофе-брейков);
- аккредитация до 3 человек на конференцию;
- возможность презентации своей компании и доклада (10 минут в начале сессии, соответствующей теме);
- возможность распространения раздаточных материалов;
- возможность установить ролл-апы в залы выступлений;
- получение контактов всех зарегистрировавшихся на конференцию;
- логотип компании на сайте конференции;
- размещение рекламы компании на на сайте www.autostat.ru в течение месяца.
- возможность установить ролл-ап в залы выступлений;
- возможность распространения раздаточных материалов;
- аккредитация представителей компании в эту сумму не входит, контакты участников не предоставляются.
ПАРТНЕРСТВО
Скачать условия партнерства в PDF (в разработке).
C заявками на партнёрство, спонсорство обращайтесь
- по телефонам +7 (499) 685-01-51, (8482) 60-55-53; моб. +7 903 333 0234
- по e-mail ash@autostat.ru
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПАРТНЕРСТВО
С заявками на информационное партнерство
обращаться к Дмитрию Лавренёву
ПАРТНЕР КОНФЕРЕНЦИИ
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ