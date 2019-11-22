АВТОСТАТ | Партнерство

Партнерство

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Ведущий партнёр конференции

Аудитория на  наших мероприятиях привыкла искать и находить актуальную информацию, новые идеи, продукты, контакты. Мы поможем вам встретиться с нужными, принимающими решения  людьми, для дальнейшего завязывания полезных отношений, которые обеспечат рост Вашего бизнеса!

Мы предлагаем три партнерских пакета:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР  

  • предоставление выставочного стенда (мебель: стол, два стула) в зал с общей сессией 
  • аккредитация до 4 человек на конференцию; 
  • возможность презентации своей компании и доклада; 
  • возможность распространения  раздаточных материалов; 
  • возможность установить ролл-апы в залы выступлений; 
  • получение контактов всех зарегистрировавшихся на конференцию; 
  • логотип компании на сайте конференции; 
  • размещение рекламы компании на сайтах www.autostat.ru в течение трех месяцев. 
ПАКЕТ ПАРТНЕРА КОНФЕРЕНЦИИ «ОСНОВНОЙ»   
  • предоставление выставочного стенда (мебель: стол, два стула) в зал с общей сессией (здесь же зона кофе-брейков); 
  • аккредитация до 3 человек на конференцию; 
  • возможность презентации своей компании и доклада (10 минут в начале сессии, соответствующей теме); 
  • возможность распространения раздаточных материалов; 
  • возможность установить ролл-апы в залы выступлений; 
  • получение контактов всех зарегистрировавшихся на конференцию; 
  • логотип компании на сайте конференции; 
  • размещение рекламы компании на на сайте www.autostat.ru в течение месяца.
ПАКЕТ ПАРТНЕРА КОНФЕРЕНЦИИ «ЛАЙТ»  
  • возможность установить ролл-ап в залы выступлений; 
  • возможность распространения раздаточных материалов;  
  • аккредитация представителей компании в эту сумму не входит, контакты участников не предоставляются. 

ПАРТНЕРСТВО

Скачать условия партнерства в PDF (в разработке). 
C заявками на партнёрство, спонсорство обращайтесь
к руководителю проектов Александру Шацкому
  • по телефонам +7 (499) 685-01-51, (8482) 60-55-53; моб. +7 903 333 0234
  • по e-mail ash@autostat.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПАРТНЕРСТВО

С заявками на информационное партнерство
обращаться к Дмитрию Лавренёву  

 

ПАРТНЕР КОНФЕРЕНЦИИ

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Total - верный 
выбор смазочных материалов! 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ

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