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Ведущий партнёр конференции

Аудитория на наших мероприятиях привыкла искать и находить актуальную информацию, новые идеи, продукты, контакты. Мы поможем вам встретиться с нужными, принимающими решения людьми, для дальнейшего завязывания полезных отношений, которые обеспечат рост Вашего бизнеса!

Мы предлагаем три партнерских пакета:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

предоставление выставочного стенда (мебель: стол, два стула) в зал с общей сессией

аккредитация до 4 человек на конференцию;

возможность презентации своей компании и доклада;

возможность распространения раздаточных материалов;

возможность установить ролл-апы в залы выступлений;

получение контактов всех зарегистрировавшихся на конференцию;

логотип компании на сайте конференции;

размещение рекламы компании на сайтах www.autostat.ru в течение трех месяцев.

ПАКЕТ ПАРТНЕРА КОНФЕРЕНЦИИ «ОСНОВНОЙ»

предоставление выставочного стенда (мебель: стол, два стула) в зал с общей сессией (здесь же зона кофе-брейков);

аккредитация до 3 человек на конференцию;

возможность презентации своей компании и доклада (10 минут в начале сессии, соответствующей теме);

возможность распространения раздаточных материалов;

возможность установить ролл-апы в залы выступлений;

получение контактов всех зарегистрировавшихся на конференцию;

логотип компании на сайте конференции;

размещение рекламы компании на на сайте www.autostat.ru в течение месяца. ПАКЕТ ПАРТНЕРА КОНФЕРЕНЦИИ «ЛАЙТ»

возможность установить ролл-ап в залы выступлений;

возможность распространения раздаточных материалов;

аккредитация представителей компании в эту сумму не входит, контакты участников не предоставляются. ПАРТНЕРСТВО

Скачать условия партнерства в PDF (в разработке).

C заявками на партнёрство, спонсорство обращайтесь

по телефонам +7 (499) 685-01-51, (8482) 60-55-53; моб. +7 903 333 0234

по e-mail ash@autostat.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПАРТНЕРСТВО

С заявками на информационное партнерство

обращаться к Дмитрию Лавренёву



по телефонам +7 499 685-01-51

по e-mail dlavrenev@autostat.ru.

ПАРТНЕР КОНФЕРЕНЦИИ

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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ