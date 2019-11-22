Доклады V ежегодной конференции

«Автомобильный рынок России. Итоги и прогнозы»

Общая сессия

Сергей Целиков, «АВТОСТАТ».

«Автомобильный рынок России. Ключевые цифры» Скачать

Олег Мосеев, РОАД.

Доклад «Рыночная ситуация глазами РОАД». Скачать

Владимир Мирошников. ГК «Рольф».

Доклад «Рольф. Итоги года». Скачать

Вячеслав Зубарев, «ТрансТехСервис».

«Региональный взгляд на рынок легковых а/м в России». Скачать

Сергей Савицкий, «Атлант-М».

Доклад «Экспертное мнение о текущей ситуации на автомобильном рынке». Скачать

TOTAL. Оптимизация межсервисного интервала: Сервис ANAC рус / eng

Сессия «Легковые автомобили»

Сергей Целиков, «АВТОСТАТ».

«Автомобильный рынок России. Тенденции». Скачать

Татьяна Форнасова, «РОЛЬФ Премиум».

«Сегмент премиальных брендов ГК «РОЛЬФ»:

в чем секрет роста на падающем рынке». Скачать

Алексей Волков, НБКИ.

«Автокредитование. Торможение или разворот?»

(обзор трендов и перспектив). Скачать

Александр Штода, Lifan Motors Rus.

«Китайские бренды на российском рынке: стратегия и тактика». Скачать

Татьяна Малыгина, «АВТОСТАТ».

«Потребительские предпочтения на автомобильном рынке». Скачать

Александр Колошенко, «Toyota Bank».

«О рынке автокредитования в текущей ситуации». (доклад будет доступен для скачивания после 09.03.2015)

Сессия «Коммерческие автомобили»

Сергей Удалов, «АВТОСТАТ».

«Парк и рынок легких коммерческих автомобилей. Структура и тенденции». Скачать

Андрей Топтун, «АВТОСТАТ».

«Рынок грузовых автомобилей. Текущая ситуация, тенденции, прогнозы». Скачать

Марина Петрикина, «Соллерс».

«Обзор рынка LCV. Итоги, тенденции, прогнозы». Скачать

Александр Михайлов,

«Европлан» (доклад будет доступен для скачивания после 09.03.2015)

Ашот Арутюнян, «КАМАЗ».

«Рынок грузовых автомобилей полной массой 14-40 тонн в 2014 году.

Положение КАМАЗа на рынке». скачать

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По вопросам участия в конференциях АВТОСТАТ

в 2015 году пишите:

ash@autostat.ru