|Цена Авто
|Информация
|Исследования
|Мероприятия
|Опросы
|Подписка
cеминар | программа | регистрация | докладчики | о школе
Сергей Целиков, Директор, АА "АВТОСТАТ"
Александр Шацкий, руководитель проекта SARA (Система анализа региональных автомобильных данных), АА "АВТОСТАТ"
Татьяна Малыгина, зам. начальника отдела аналитики, АА "АВТОСТАТ"
О ПРЕПОДАВАТЕЛЕ: С 2004 года работала в отделе рекламы в "ПСА "БРОНТО". С 2005-07 годах - аналитик в дирекции маркетинга и продаж "Джи Эм-АВТОВАЗ". В 2007-12 годах работала в ГК "АКОМ", сначала ведущим менеджером по маркетингу, а с 2008 года – начальником отдела маркетинга и рекламы.
Елена Бердникова, директор по маркетингу, "Наша игрушка"
О ПРЕПОДАВАТЕЛЕ: С 1997 по 2010 годы была руководителем информационно-аналитического отдела Дирекции маркетинга Группы компаний "АВТОМИР". Сертифицированный преподаватель курса "Практические аспекты маркетинговых исследований".
Антон Соколов, к.э.н., директор по маркетингу, West Nautical
О ПРЕПОДАВАТЕЛЕ: До 2008 года работал в маркетинговых службах компаний "Атлант-М Азия", "Ауди Таганка", "Ауди Варшавка". С 2008 по 2012 годы возглавлял отдел маркетинга и рекламы в "Лексус-Измайлово". В 2012-13 годах - директор по маркетингу "РОЛЬФ Премиум".
Андрей Ваганов, к.э.н., доцент кафедры маркетинга и коммерции, МЭСИ