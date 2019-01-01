Докладчики

Татьяна Малыгина, зам. начальника отдела аналитики, АА "АВТОСТАТ"

Исследования потребительских предпочтений на автомобильном рынке. Технологии онлайн исследований автовладельцев: новые возможности и продукты. О ПРЕПОДАВАТЕЛЕ: С 2004 года работала в отделе рекламы в "ПСА "БРОНТО". С 2005-07 годах - аналитик в дирекции маркетинга и продаж "Джи Эм-АВТОВАЗ". В 2007-12 годах работала в ГК "АКОМ", сначала ведущим менеджером по маркетингу, а с 2008 года – начальником отдела маркетинга и рекламы.