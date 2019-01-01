АВТОСТАТ | Докладчики

Докладчики

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Школа Автомаркетолога

Сергей Целиков

Сергей Целиков, Директор, АА "АВТОСТАТ"
Автомобильные рынки: текущая ситуация, тенденции, прогнозы. Региональные автомобильные рынки России: особенности, тенденции.

Александр Шацкий

Александр Шацкий, руководитель проекта SARA (Система анализа региональных автомобильных данных), АА "АВТОСТАТ"
Анализ региональных автомобильных данных. Данные и инструменты.

Татьяна Малыгина

Татьяна Малыгина, зам. начальника отдела аналитики, АА "АВТОСТАТ"
Исследования потребительских предпочтений на автомобильном рынке. Технологии онлайн исследований автовладельцев: новые возможности и продукты.

О ПРЕПОДАВАТЕЛЕ: С 2004 года работала в отделе рекламы в "ПСА "БРОНТО". С 2005-07 годах - аналитик в дирекции маркетинга и продаж "Джи Эм-АВТОВАЗ". В 2007-12 годах работала в ГК "АКОМ", сначала ведущим менеджером по маркетингу, а с 2008 года – начальником отдела маркетинга и рекламы.

Елена Бердникова

Елена Бердникова, директор по маркетингу, "Наша игрушка"
Маркетинговые исследования для целей автодилерского предприятия (практика)

О ПРЕПОДАВАТЕЛЕ: С 1997 по 2010 годы была руководителем информационно-аналитического отдела Дирекции маркетинга Группы компаний "АВТОМИР". Сертифицированный преподаватель курса "Практические аспекты маркетинговых исследований".

Антон Соколов

Антон Соколов, к.э.н., директор по маркетингу, West Nautical
Оценка эффективности маркетинга автодилера (практика)

О ПРЕПОДАВАТЕЛЕ: До 2008 года работал в маркетинговых службах компаний "Атлант-М Азия", "Ауди Таганка", "Ауди Варшавка". С 2008 по 2012 годы возглавлял отдел маркетинга и рекламы в "Лексус-Измайлово". В 2012-13 годах - директор по маркетингу "РОЛЬФ Премиум".

Андрей Ваганов

Андрей Ваганов, к.э.н., доцент кафедры маркетинга и коммерции, МЭСИ
Оценка эффективности маркетинга автодилера (теория)

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