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(AMSchool) - новый образовательный проект Автомаркетолог.Ру и Академии РОАД.

Учебный курс рассчитан на маркетологов, уже обладающих базовыми знаниями в области маркетинга. Школа не делает акцент на фундаментальной теории, но дает практические знания, которые слушатели смогут применить на следующий же день после окончания очередного семинара.

Цель программы - обеспечить руководителей и сотрудников отделов маркетинга дилерских предприятий самыми свежими практическими знаниями, применимыми в их повседневной деятельности, что в условиях быстро меняющегося рынка, постоянного появления новых рекламных технологий, продолжающегося усиления конкуренции, для успешного дилера крайне важно.

Обучение проходит в формате семинаров с привлечением ведущих преподавателей ВУЗов, экспертов в различных областях маркетинга, опытных практиков, имеющих огромный опыт работы в структурах крупнейших автомобильных дилеров и автоимпортеров.

Программа Школы рассчитана на 8 месяцев и включает 128 академических часов обучения. Учащиеся могут самостоятельно выбрать содержание курса – пройти полную программу, или стать участником только наиболее интересных им семинаров.

Один раз в месяц, в течение двух дней преподаватели школы будут знакомить Вас с современными трендами автомобильного маркетинга. Самый большой эффект обучения достигается за счет глубокого погружения в тему и особенностей группы слушателей (не более 20 человек, при этом все специалисты по маркетингу автомобильных компаний!). Только в такой группе (с небольшой численностью и без прессы) возможно откровенное обсуждение наболевших вопросов.