Программа семинара

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17 марта
10.00-13.00
Инструменты для исследования и анализа автомобильных рынков (АА "АВТОСТАТ")
- Автомобильные рынки: текущая ситуация, тенденции, прогнозы. Региональные автомобильные рынки России: особенности, тенденции (Сергей Целиков, директор)
- Анализ региональных автомобильных данных. Данные и инструменты. (Александр Шацкий, руководитель проекта SARA)
- Исследования потребительских предпочтений на автомобильном рынке. Технологии онлайн исследований автовладельцев: новые возможности и продукты (Татьяна Малыгина, заместитель начальника отдела аналитики)
13.00-14.00 Обед
14.00-18.00 Маркетинговые исследования для целей автодилерского предприятия (дилерский опыт)
Елена Бердникова, директор по маркетингу, "Наша игрушка"
- Цели и виды исследований.
- Исследования своими силами и с привлечением подрядчиков.
- Практические примеры исследований для целей автодилерского предприятия.
18 марта
10.00-13.00
Теория оценки эффективности коммуникаций (теория)Андрей Ваганов
, к.э.н., доцент кафедры маркетинга и коммерции, МЭСИ
- Инвестиции в маркетинг: Что? Куда? Сколько?
- Маркетинговая расходность или Маркетинговая доходность? Как превратить первое во второе?
- Инвестиции в трафик и клиентскую базу: система сбалансированных показателей.
- Анализ эффективности рекламных кампаний.
13.00-14.00 Обед
14.00-18.00 Теория оценки эффективности коммуникаций (практика)
Антон Соколов, директор по маркетингу, West Nautical
- Инвестиции в маркетинг: Что? Куда? Сколько?
- Маркетинговая расходность или Маркетинговая доходность? Как превратить первое во второе? Практические решения.
- Инвестиции в трафик и клиентскую базу: система сбалансированных показателей
- Анализ эффективности рекламных кампаний