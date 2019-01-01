АВТОСТАТ | Программа семинара

Программа семинара

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Школа Автомаркетолога

17 марта

10.00-13.00  Инструменты для исследования и анализа автомобильных рынков (АА "АВТОСТАТ")
    • Автомобильные рынки: текущая ситуация, тенденции, прогнозы. Региональные автомобильные рынки России: особенности, тенденции (Сергей Целиков, директор)
    • Анализ региональных автомобильных данных. Данные и инструменты. (Александр Шацкий, руководитель проекта SARA)
    • Исследования потребительских предпочтений на автомобильном рынке. Технологии онлайн исследований автовладельцев: новые возможности и продукты (Татьяна Малыгина, заместитель начальника отдела аналитики)

13.00-14.00  Обед

14.00-18.00  Маркетинговые исследования для целей автодилерского предприятия (дилерский опыт)

Елена Бердникова, директор по маркетингу, "Наша игрушка"

    • Цели и виды исследований. 
    • Исследования своими силами и с привлечением подрядчиков. 
    • Практические примеры исследований для целей автодилерского предприятия.


18 марта

10.00-13.00  Теория оценки эффективности коммуникаций (теория)

Андрей Ваганов, к.э.н., доцент кафедры маркетинга и коммерции, МЭСИ
    • Инвестиции в маркетинг: Что? Куда? Сколько? 
    • Маркетинговая расходность или Маркетинговая доходность? Как превратить первое во второе? 
    • Инвестиции в трафик и клиентскую базу: система сбалансированных показателей. 
    • Анализ эффективности рекламных кампаний.

13.00-14.00  Обед

14.00-18.00  Теория оценки эффективности коммуникаций (практика)

Антон Соколов, директор по маркетингу, West Nautical

    • Инвестиции в маркетинг: Что? Куда? Сколько? 
    • Маркетинговая расходность или Маркетинговая доходность? Как превратить первое во второе? Практические решения.
    • Инвестиции в трафик и клиентскую базу: система сбалансированных показателей 
    • Анализ эффективности рекламных кампаний

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