Приглашаем практикующих автомобильных маркетологов (автодилеров и автопроизводителей) выступить с докладами и принять участие в дискуссиях V ежегодной конференции «Автомобильный маркетинг на автомобильном рынке 2015».

Заявку на участие можно направить на ash@autostat.ru в письме в свободной форме или оставить на этой странице. Заявка должна содержать: имя, фамилию спикера, место работы, должность, тему выступления, тезисы в 3-10 предложениях, электронный адрес, телефон.

В случае, если Вы ставите целью своего выступления продвижение бренда, товара или услуги, то Вы можете стать спонсором соответствующей своей теме сессии.

В случае утверждения, лицу, подавшему заявку, организаторы конференции созвонятся с вами

Участие в Конференции предусмотрено только по персональному приглашению Оргкомитета.