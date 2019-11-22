Презентации докладчиков на "Автомобильном маркетинге 2015"

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Ниже представлены презентации докладчиков (.pdf), прозвучавшие на 5-й конференции "Автомобильный маркетинг 2015" 8 декабря 2015 года:
Общая сессия. Маркетинговая стартегия автомобильных брендов в 2016 году
Александр Бредихин, начальник управления по маркетингу, АВТОВАЗ (1,6МБ)
Ролики: рекламный (LADA Vesta) (.mp4, 16МБ), тест (LADA Vesta) (.mov, 5,1МБ), LADA Vesta Night (.mp4, 28МБ)
Евгений Муратов, руководитель отдела маркетинга, BMW Group Financial Services Russia (1,9МБ)
Александр Штода, директор департамента маркетинга и рекламы, Lifan Motor Rus (1,5МБ)
Паралельные сессии
Общий блок (1)
Артур Саркисян, менеджер по работе с ключевыми клиентами, Яндекс (695КБт)
Дмитрий Орлов, руководитель информационно-аналитического отдела, Ingate Digital Agency (2,3МБ)
Общий блок (2)
Юлия Овчинникова, ГК РОЛЬФ (2,7МБ)
Федор Кривов, генеральный директор, LEAD ZEPPELIN (396КБт)
Василий Выжутович, директор по маркетингу, CallKeeper (606КБт)
Управление маркетингом и продажами в ДЦ, фундаментальный маркетинг
Елена Московская-Муштак, директор по маркетингу и продажам компании, РОЛЬФ (613КБт)
Константин Камнев, директор департамента маркетинга и рекламы, ГК СИМ (4,9МБ)
Евгения Аксентьева, руководитель отдела маркетинга и рекламы, АРТЕКС (дилер Jaguar, Land Rover) (6,4МБ)
Иван Кузьмичев, руководитель интернет-проектов, ГК АвтоСпецЦентр (424КБт)
Аналитика данных. Маркетинговые исследования и коммуникации
Сергей Удалов, исполнительный директор, АВТОСТАТ (4,1МБ)
Татьяна Малыгина, начальник отдела маркетинга, АВТОСТАТ (5,0МБ)
Артём Аншаков, Ассоциация маркетинговых сервисов для автобизнеса (687КБт)
Наталья Рыжкова, руководитель группы по дилерскому маркетингу, Audi Russia (884КБт)
Интернет-маркетинг
Сергей Пугачев, директор, Drom.ru (707КБт)
Алексей Авдеев, директор по продажам, Calltouch (11,9МБ)
Елена Рыженкова, бренд-менеджер, АВТОМИР Брянск (3,2МБ)
Маркетинг сервиса и маркетинг автомобилей с пробегом
Барно Турсунова, коммерческий директор, Вилгуд Менеджмент (2,5МБ)
Александр Белозеров, М2Б-групп (161КБт)
Алексей Лазарев, директор бизнеса Dealer Mobility, Bright Box (38,4МБ)
Олег Хан, собственник автосервиса, Про100Автосервис (9,8МБ)
Круглый стол с владельцами и руководителями автодилеров
Мария Зубарева, директор по маркетингу, Транстехсервис (2,3МБ)
Алексей Подщеколдин, председатель совета директоров, ГК БН-Моторс (1,7МБ)
Презентация компании Dinitrol (3,8МБ)
Скачать одним архивом (105МБ) (без видеороликов)