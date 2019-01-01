АВТОСТАТ | Докладчики

Докладчики

конференция | докладчики | запись прямой трансляции | 

Список докладчиков находится в стадии формирования.

Сергей-Удалов.jpg

Сергей Удалов, АВТОСТАТ    

Аналитический обзор рынка: объемы, динамика, структура, тенденции

 

Daria-Prokofieva.jpg

Дарья Прокофьева, ASE

Результаты деятельности автодилеров. Послепродажное обслуживание. Тенденции 2018

Тимур-Хакимов-(1).jpg

Тимур Хакимов, Motul

Основные тенденции на рынке смазочных материалов

Татьяна-Малыгина.jpg

Татьяна Малыгина, АВТОСТАТ

Мнение автовладельца: официальный дилер, сетевая СТО, независимый сервис, знакомый механик. Что выбирает автовладелец сегодня и почему? Как меняются предпочтения и к чему готовиться владельцам сервиса завтра? Результаты исследования аналитического агентства «АВТОСТАТ»

Григорий-Микрюков-аналитический-центр-при-Правительстве-РФ.jpg

Григорий Микрюков, Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации

Параллельный импорт: за и против

wilhelmina_shavshina.jpg

Вильгельмина Шавшина, DLA Piper

Параллельный импорт: за и против

болдырев.jpg

Евгений Болдырев , PSA Rus

Euro Repair Car Service в России. Модель развития 

Самарин-Виктор.jpg

Виктор Самарин, Toyota

Автосервис будущего: рождение новых моделей. Кейс TOYOTA 

Серебряков-Игорь.jpg

Игорь Серебряков, РОЛЬФ

Автосервис будущего: рождение новых моделей. Кейс TOYOTA 

Данил-Соловьев.jpg

Данил Соловьев, FIT Service

Автосервис будущего: рождение новых моделей. Кейс FIT Service

Колмаков-Сергей-Фит.jpg

Сергей Колмаков, FIT Service

Автосервис будущего: рождение новых моделей. Кейс FIT Service

Мякишев-Кирилл.jpg

Кирилл Мякишев, Motul

Новый взгляд на старую услугу - обслуживание автоматических трансмиссий

Борис-Агеев-(1).jpg

Борис Агеев, GROUPAUTO Russia

Глобальные изменения на рынке. Новые технологии, корпоративные парки

Бескоровайный-Сергей-KYB.jpg

Сергей Бескоровайный, KYB Eurasia

Автосервис будущего: рождение новых моделей

Максим-Снегирев.jpg

Максим Снигирев, Alfred Delivery

Новый способ заработать для автосервиса

Драбчук-Егор.jpg

Егор Драбчук, GROUPAUTO Russia

Сети в России и лояльное взаимодействие СТО с дистрибьюторами и производителями запасных частей. Выгоды и перспективы

Романов-Андрей.jpg

Андрей Романов, WIN AUTO

Сетевые СТО – угроза или возможность?

Клюкин-Павел.jpg

Павел Клюкин, Инжиниринговый центр «SMART»

Аналитика рынка кадров в сегменте автосервисов

Дмитрий-Филонов.jpg

Дмитрий Филонов, Motul

Краткий курс современных технологий: как научить обслуживать автоматические трансмиссии

Алексей-Кривцов.jpg

Алексей Кривцов, Motul

Современные тренды в обучении сотрудников автосервиса

Богдан-Осокин.jpg

Богдан Осокин, Легион-Автодата

Аудит и обучение технических специалистов нового поколения

Грецкий-Андрей.jpg

Андрей Грецкий, ГК Интерколор

Программный комплекс "Икар-менеджер" - простота организации и управления кузовным производством

Волотович-Дмитрий-турбо-Центр.jpg

Дмитрий Волотович, Турбоцентр

Бизнес восстановленных запасных частей. Зарубежный опыт, перспективы в России 

Ладикайнен-Дмитрий_2.jpg

Дмитрий Ладикайнен, Reikanen

Бизнес восстановленных запасных частей. Зарубежный опыт, перспективы в России 

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно