Докладчики

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Список докладчиков находится в стадии формирования.
Сергей Удалов, АВТОСТАТ
Аналитический обзор рынка: объемы, динамика, структура, тенденции
Дарья Прокофьева, ASE
Результаты деятельности автодилеров. Послепродажное обслуживание. Тенденции 2018
Тимур Хакимов, Motul
Основные тенденции на рынке смазочных материалов
Татьяна Малыгина, АВТОСТАТ
Мнение автовладельца: официальный дилер, сетевая СТО, независимый сервис, знакомый механик. Что выбирает автовладелец сегодня и почему? Как меняются предпочтения и к чему готовиться владельцам сервиса завтра? Результаты исследования аналитического агентства «АВТОСТАТ»
Григорий Микрюков, Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации
Параллельный импорт: за и против
Вильгельмина Шавшина, DLA Piper
Параллельный импорт: за и против
Евгений Болдырев , PSA Rus
Euro Repair Car Service в России. Модель развития
Виктор Самарин, Toyota
Автосервис будущего: рождение новых моделей. Кейс TOYOTA
Игорь Серебряков, РОЛЬФ
Автосервис будущего: рождение новых моделей. Кейс TOYOTA
Данил Соловьев, FIT Service
Автосервис будущего: рождение новых моделей. Кейс FIT Service
Сергей Колмаков, FIT Service
Автосервис будущего: рождение новых моделей. Кейс FIT Service
Кирилл Мякишев, Motul
Новый взгляд на старую услугу - обслуживание автоматических трансмиссий
Борис Агеев, GROUPAUTO Russia
Глобальные изменения на рынке. Новые технологии, корпоративные парки
Сергей Бескоровайный, KYB Eurasia
Автосервис будущего: рождение новых моделей
Максим Снигирев, Alfred Delivery
Новый способ заработать для автосервиса
Егор Драбчук, GROUPAUTO Russia
Сети в России и лояльное взаимодействие СТО с дистрибьюторами и производителями запасных частей. Выгоды и перспективы
Андрей Романов, WIN AUTO
Сетевые СТО – угроза или возможность?
Павел Клюкин, Инжиниринговый центр «SMART»
Аналитика рынка кадров в сегменте автосервисов
Дмитрий Филонов, Motul
Краткий курс современных технологий: как научить обслуживать автоматические трансмиссии
Алексей Кривцов, Motul
Современные тренды в обучении сотрудников автосервиса
Богдан Осокин, Легион-Автодата
Аудит и обучение технических специалистов нового поколения
Андрей Грецкий, ГК Интерколор
Программный комплекс "Икар-менеджер" - простота организации и управления кузовным производством
Дмитрий Волотович, Турбоцентр
Бизнес восстановленных запасных частей. Зарубежный опыт, перспективы в России
Дмитрий Ладикайнен, Reikanen
Бизнес восстановленных запасных частей. Зарубежный опыт, перспективы в России