Докладчики

Татьяна Малыгина, АВТОСТАТ Мнение автовладельца: официальный дилер, сетевая СТО, независимый сервис, знакомый механик. Что выбирает автовладелец сегодня и почему? Как меняются предпочтения и к чему готовиться владельцам сервиса завтра? Результаты исследования аналитического агентства «АВТОСТАТ»