Партнерство

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Аналитическое агентство АВТОСТАТ работает на автомобильном рынке России с 2003 года. Постоянными клиентами агентства являются более 5 тысяч компаний автомобильного бизнеса: большинство дистрибьюторов автомобилей, дилерские центры, производители и дистрибьюторы автокомпонентов, департаменты автобизнеса банков и страховых компаний.
АВТОСТАТ проводит шесть ежегодных отраслевых конференций с общим числом участников более 1000 в год.
АВТОСТАT является организатором трех профессиональных рейтингов: Автодилер года, Used Car Awards, Residual Value.
На данный момент в наших мероприятиях приняли участие представители более, чем 300 компаний.
Для получения условий партнерства обращайтесь
к Александру Шацкому
к Александре Букиной
Будем рады сотрудничеству!
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