Презентации докладов "Автомобильный маркетинг 2014"

Общая сессия (зал "Багратион")

Виктор Копченков, основатель профессионального сообщества LinkedIn, Marketing in Russia

Об основных трендах маркетинга (pdf, 17.6 МБт)

Сергей Целиков, генеральный директор, АА "АВТОСТАТ"

Основные тренды автомобильного рынка России (pptx, 877 кБт)

Никита Стрельников, ведущий специалист по работе с ключевыми клиентами, CoMagic

Татьяна Балаклиец, руководитель отдела контекстной рекламы, RussianPromo

Как повысить конверсию в 2 раза за 1 клик (совместный кейс с Russian Promo на примерах автодилерских сайтов) (pptx, 5,4 МБт)



Управление маркетингом (зал "Ермолов/Тучков")

Александр Бредихин, начальник управления по маркетингу, АВТОВАЗ

Автомобильный маркетинг (ppt, 1,5 МБт)

Елена Стулова, руководитель отдела маркетинга и рекламы, РОЛЬФ Химки

Эффективность коммуникаций дилера на примере "РОЛЬФ Химки": что изменилось на рынке, пути оптимизации и ее результаты (pptx, 5,6 МБт)



Контекстная реклама и поисковое продвижение (зал "Раевский")

Роман Тринев, менеджер по развитию бизнеса, Google Россия

Отслеживание целей с помощью Google Analytics, оптимизация конверсий, ремаркетинг и типовые сценарии ремаркетинга, динамический ремаркетинг для автомобилей с пробегом (pptx, 2,0 МБт)

Андрей Крисюк, руководитель направления АВТО, Яндекс

Спрос на автомобили в интернете. Как правильно с ним работать? (pdf, 16,8 МБт)



Аналитика рынка (зал "Ермолов/Тучков")

Сергей Целиков, директор, АВТОСТАТ

Состояние автомобильного рынка России и перспективы развития (pptx, 3,5 МБт)

Татьяна Малыгина, начальник отдела маркетинга, АВТОСТАТ

Исследования потребительского поведения (pptx, 7,8 МБт)

Сергей Удалов, исполнительный директор, АВТОСТАТ

Инструменты мониторинга и анализа рынка (ppt, 9,0 МБт)



Маркетинг сервиса и управление базами данных клиентов (зал "Раевский")

Артем Кашехлебов, генеральный директор, TheМotor

Как привлечь клиентов в автосервис в условиях кризиса (с примерами взаимодействия с автодилерами) (pptx, 6,9 МБт)

Алексей Лазарев, заместитель директора по развитию, ГК Атлант-М

Маркетинг сервиса (размещена в Интерент)

Юлия Гатальская, менеджер Digital и SMM-проектов, ГК Независимость

Вовлечение аудитории бренда в диалог посредством SMM (pptx, 21,3 МБт)

Евгений Шакиров, директор по развитию, Автомаркетолог

E-mail маркетинг: эффективность использования автодилерами почтовых рассылок, проблемы и пути их решения (pptx, 9,8 МБт)



Маркетинг подержанных автомобилей (зал "Ермолов/Тучков")

Альберт Карабут, руководитель отдела продаж группы АВТО, Avito.ru

Аvito Авто и вторичный рынок в 2014 году (pptx, 37,9 МБт)

Алексей Буренин, руководитель отдела по работе с клиентами, CarCopy

Рынок объявлений о продаже автомобилей: сервисы, технические возможности, рекомендации по размещению (pptx, 1,1 МБт)

Иван Мишанин, генеральный директор, bright box

Опыт внедрения мобильных приложений на автодилерских предприятиях (pptx, 597 кБт)



Интернет сайт и управление обращениями (зал "Раевский")

Сергей Пугачев, генеральный директор, DROM.ru

Привлечение трафика в автоцентры из независимых площадок (pptx, 513 кБт)

Илья Самылов, руководитель интернет-проектов, ГК Независимость

Автоматизация маркетинга (призвана обеспечить взаимосвязанной функциональностью электронный маркетинг, целевые страницы и управление кампаниями, жизненным циклом, интеграции CRM, возможности SMM и аналитики) (pdf, 19,0 МБт)

Иван Кузьмичёв, руководитель группы интернет-проектов, ГК АвтоСпецЦентр

Интернет как основной источник трафика. Сможет ли компьютер обогнать телефон? (pdf, 3,2 МБт)



Круглый стол (зал "Багратион")

Как развивать маркетинговые коммуникации в условиях меняющегося рынка?

Материалы к круглому столу - Опрос автомаркетологов (pptx, 1,3 МБт)

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