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AfterMarket & Autoservice 2018
30 августа 2018 года, Москва, ЦВК «Экспоцентр»
В рамках MIMS AUTOMECHANIKA - 22-й Московской Международной выставки запасных частей, автокомпонентов, оборудования и товаров для технического обслуживания автомобиля
Страница конференции «Автосервис 2017» на нашем сайте, на сайте MIMS.
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ
Аналитический обзор рынка: объемы, динамика, структура, тенденции (АВТОСТАТ)
Зарубежный опыт. Структура европейского рынка запасных частей (Автостат/Wolk Aftersales)
- Мнение автовладельца: официальный дилер, сетевая СТО, независимый сервис, знакомый механик. Что выбирает автовладелец сегодня и почему? Как меняются предпочтения и к чему готовиться владельцам сервиса завтра? Результаты исследования аналитического агентства «АВТОСТАТ».
- Опыт и практика автосервиса у официальных дилеров. Бизнес-кейсы.
- Опыт и практика независимых сервисов. Бизнес-кейсы.
- Параллельный импорт: за и против. Дискуссия
- Стратегии участников рынка запчастей:
- Производители автомобилей
- Союзы производителей
- Производители запчастей
- Интернет-площадки
- Сетевые сервисные проекты производителей запчастей и дистрибьюторов автокомпонентов: канал для сбыта запчастей или тренд развития отрасли
- Онлайн-агрегаторы автосервиса: аналитика развития и влияние на рынок
- IT-решения для автосервиса: что нового на рынке
- Бизнес восстановленных запасных частей. Зарубежный опыт, перспективы в России
- Интернет- агрегаторы для совместных закупок
- Запчасти отечественного производства: почему их «не любит» клиент
- Сервис и оборудование: новые технологии и тенденции развития отрасли
- Телематика и сигнализации
- Оборудование для СТО, увеличивающее средний чек
- Детейлинг как способ привлечь клиента
- Качество сервисных услуг: как добиться и не потерять. Кейсы от лидеров рынка
- Средний чек СТО и как его поднять? Решения, которые лежат «под ногами»
- Сильное звено: роль мастера-приемщика в повышении маржинальности сервиса
АУДИТОРИЯ:
- руководители дилерских сетей и центров, независимых сервисов;
- руководители компаний-производителей и дистрибьюторов запасных частей, автокомпонентов, инструмента, оборудования;
- руководители компаний по тюнингу и аксессуарам для автомобилей;
- дистрибьюторы автомобилей и автопроизводители (руководители направлений).