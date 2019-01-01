АВТОСТАТ | AfterMarket & Autoservice 2018

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AfterMarket & Autoservice 2018

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30 августа 2018 года,  Москва, ЦВК «Экспоцентр»

В рамках MIMS AUTOMECHANIKA -  22-й Московской Международной выставки запасных частей, автокомпонентов, оборудования  и товаров для технического обслуживания автомобиля

Страница конференции «Автосервис 2017» на нашем сайте, на сайте MIMS.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ

Аналитический обзор рынка: объемы, динамика, структура, тенденции (АВТОСТАТ)
Зарубежный опыт. Структура европейского рынка запасных частей (Автостат/Wolk Aftersales)

  • Мнение автовладельца: официальный дилер, сетевая СТО, независимый сервис, знакомый механик. Что выбирает автовладелец сегодня и почему? Как меняются предпочтения и к чему готовиться владельцам сервиса завтра? Результаты исследования аналитического агентства «АВТОСТАТ».
  • Опыт и практика автосервиса у официальных дилеров. Бизнес-кейсы. 
  • Опыт и практика независимых сервисов. Бизнес-кейсы. 
  • Параллельный импорт: за и против. Дискуссия
  • Стратегии участников рынка запчастей:
    • Производители автомобилей
    • Союзы производителей
    • Производители запчастей
    • Интернет-площадки
  • Сетевые сервисные проекты производителей запчастей и дистрибьюторов автокомпонентов: канал для сбыта запчастей или тренд развития отрасли
  • Онлайн-агрегаторы автосервиса: аналитика развития и влияние на рынок
  • IT-решения для автосервиса: что нового на рынке
  • Бизнес восстановленных запасных частей. Зарубежный опыт, перспективы в России
  • Интернет- агрегаторы для совместных закупок
  • Запчасти отечественного производства: почему их «не любит» клиент 
  • Сервис и оборудование: новые технологии и тенденции развития отрасли
  • Телематика и сигнализации
  • Оборудование для СТО, увеличивающее средний чек
  • Детейлинг как способ привлечь клиента
  • Качество сервисных услуг: как добиться и не потерять. Кейсы от лидеров рынка 
  • Средний чек СТО и как его поднять? Решения, которые лежат «под ногами» 
  • Сильное звено: роль мастера-приемщика в повышении маржинальности сервиса

АУДИТОРИЯ:

  • руководители дилерских сетей и центров, независимых сервисов;
  • руководители компаний-производителей и дистрибьюторов запасных частей, автокомпонентов, инструмента, оборудования;
  • руководители компаний по тюнингу и аксессуарам для автомобилей;
  • дистрибьюторы автомобилей и автопроизводители (руководители направлений).

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