АВТОСТАТ | Программа конференции (предварительная)

Программа конференции (предварительная)

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Представленная программа является предварительной и может измениться.

09:00-10:00 - Регистрация участников, общение, утренний кофе

10:00-13:00  ОБЩАЯ ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ

10:00-10:30  Подведение итогов и вручение призов за самый точный прогноз автомобильного рынка 2013

10:30-12:00 ТЕМА: ИТОГИ и ТЕНДЕНЦИИ АВТОРЫНКА
  • Россия на фоне мировых рынков, Сергей Литвиненко, PwC
  • Ключевые цифры авторынка. Зависимость автомобильного рынка от макроэкономических факторов, Сергей Целиков, АВТОСТАТ

ДИСКУССИОННАЯ ПАНЕЛЬ

12:00-13:00 ТЕМА: СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ АВТОПРОМА

  • Мировой автопром и путь России, Игорь Коровкин, ОАР
  • Обновленные ориентиры "Стратегии развития автопрома 2020", Максим Нагайцев, НАМИ
  • Утилизационные сборы как основа формирования спроса на новые автомобили в России, Виктор Ковшевный, НП НСРО, Руслом.ком
  • Рынок электротранспорта в России: динамика, тенденции, прогнозы, Андрей Панков, ММС Рус

ДИСКУССИОННАЯ ПАНЕЛЬ

Эксперты-участники: Иван Бончев, EURussia Partners; Александр Мигаль, GM DAT CIS; Денис Петрунин, Хендэ Моторс СНГ; Андрей Глазков, Мазда Моторс Рус; Андрей Петренко, РОАД; Игорь Моржаретто, "За рулем"; Михаил Подорожанский, "Авторевю".


13:00-14:00 ОБЕД

14:00-16:00  Параллельные секции

СЕКЦИЯ 1: ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

  • Рынок легковых автомобилей: итоги, тенденции, прогнозы, Дмитрий Ярыгин, АВТОСТАТ
  • Экономика автомобильного бизнеса: изменение модели на стагнирующем рынке, Владимир Мирошников, РОЛЬФ
  • Вторичный рынок: итоги, тенденции, прогнозы, Андрей Измалков, Фольксваген Груп Рус
  • Рынок автокредитования в России. Итоги 2013 года, прогнозы, Владимир Мартюков, Сетелем Банк
  • Лизинг автомобилей: итоги, прогнозы, Александр Михайлов, Europlan

 

СЕКЦИЯ 2: КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ

  • Рынок легких коммерческих автомобилей: итоги, тенденции, прогнозы, Сергей Удалов, АВТОСТАТ
  • Рынок грузовых автомобилей: итоги, тенденции, прогнозы, Андрей Топтун, АВТОСТАТ
  • Лизинг коммерческих автомобилей в России итоги 2013 и прогнозы, Александр Михайлов, Europlan
  • Рынок коммерческих автомобилей: что происходит? Михаил Белихин, Ман Трак энд Бас Рус (на согласовании)
  • Коммерческие автомобили: мировой и российский рынок, предстоящие вызовы и ожидания, Кирилл Никода, Газпромбанк
  • Взгляд на рынок коммерческих автомобилей, Сергей Бургазлиев, МосАвтоЗил  (на согласовании)

 

16:00-16:30  Кофе-брейк, кулуарное общение

16:30-18:15  КРУГЛЫЙ СТОЛ (общий)

ТЕМЫ ДИСКУССИИ:

  • Потребительские настроения: особенности и тенденции
  • Тенденции и прогнозы авторынка
  • В чем точки роста для рынков легковой и грузовой техники?

Эксперты-участники:
Олег Мосеев, ЛегеАртис; Ирина Шрамко, БМВ Груп Рус; Марк Ноткин, БМВ Груп Рус; Вассил Ставрев, Фольксваген Груп Рус; Павел Самойлов, Русфинанс Банк; Андрей Лукьянов, Бау Рус Мотор Корпорэйшн.

 

18.00-18:15  Подведение итогов. Завершение конференции

В рамках конференции проводится традиционный "Конкурс на самый лучший прогноз рынка в 2014 году". Оглашение итогов конкурса и награждение победителей будет проводится на следующей конференции в 2015 году.

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