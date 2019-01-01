Программа конференции (предварительная)

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Представленная программа является предварительной и может измениться.

09:00-10:00 - Регистрация участников, общение, утренний кофе

10:00-13:00 ОБЩАЯ ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ

10:00-10:30 Подведение итогов и вручение призов за самый точный прогноз автомобильного рынка 2013



10:30-12:00 ТЕМА: ИТОГИ и ТЕНДЕНЦИИ АВТОРЫНКА

Россия на фоне мировых рынков, Сергей Литвиненко , PwC

, PwC Ключевые цифры авторынка. Зависимость автомобильного рынка от макроэкономических факторов, Сергей Целиков , АВТОСТАТ ДИСКУССИОННАЯ ПАНЕЛЬ 12:00-13:00 ТЕМА: СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ АВТОПРОМА

Мировой автопром и путь России, Игорь Коровкин , ОАР

, ОАР Обновленные ориентиры "Стратегии развития автопрома 2020", Максим Нагайцев , НАМИ

, НАМИ Утилизационные сборы как основа формирования спроса на новые автомобили в России, Виктор Ковшевный , НП НСРО, Руслом.ком

, НП НСРО, Руслом.ком Рынок электротранспорта в России: динамика, тенденции, прогнозы, Андрей Панков, ММС Рус ДИСКУССИОННАЯ ПАНЕЛЬ Эксперты-участники: Иван Бончев, EURussia Partners; Александр Мигаль, GM DAT CIS; Денис Петрунин, Хендэ Моторс СНГ; Андрей Глазков, Мазда Моторс Рус; Андрей Петренко, РОАД; Игорь Моржаретто, "За рулем"; Михаил Подорожанский, "Авторевю".



13:00-14:00 ОБЕД

14:00-16:00 Параллельные секции

СЕКЦИЯ 1: ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

Рынок легковых автомобилей: итоги, тенденции, прогнозы, Дмитрий Ярыгин , АВТОСТАТ

, АВТОСТАТ Экономика автомобильного бизнеса: изменение модели на стагнирующем рынке, Владимир Мирошников , РОЛЬФ

, РОЛЬФ Вторичный рынок: итоги, тенденции, прогнозы, Андрей Измалков , Фольксваген Груп Рус

, Фольксваген Груп Рус Рынок автокредитования в России. Итоги 2013 года, прогнозы, Владимир Мартюков , Сетелем Банк

, Сетелем Банк Лизинг автомобилей: итоги, прогнозы, Александр Михайлов, Europlan

СЕКЦИЯ 2: КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ

Рынок легких коммерческих автомобилей: итоги, тенденции, прогнозы, Сергей Удалов , АВТОСТАТ

, АВТОСТАТ Рынок грузовых автомобилей: итоги, тенденции, прогнозы, Андрей Топтун , АВТОСТАТ

, АВТОСТАТ Лизинг коммерческих автомобилей в России итоги 2013 и прогнозы, Александр Михайлов , Europlan

, Europlan Рынок коммерческих автомобилей: что происходит? Михаил Белихин , Ман Трак энд Бас Рус (на согласовании)

, Ман Трак энд Бас Рус (на согласовании) Коммерческие автомобили: мировой и российский рынок, предстоящие вызовы и ожидания, Кирилл Никода , Газпромбанк

, Газпромбанк Взгляд на рынок коммерческих автомобилей, Сергей Бургазлиев, МосАвтоЗил (на согласовании)

16:00-16:30 Кофе-брейк, кулуарное общение

16:30-18:15 КРУГЛЫЙ СТОЛ (общий)

ТЕМЫ ДИСКУССИИ:

Потребительские настроения: особенности и тенденции

Тенденции и прогнозы авторынка

В чем точки роста для рынков легковой и грузовой техники? Эксперты-участники:

Олег Мосеев, ЛегеАртис; Ирина Шрамко, БМВ Груп Рус; Марк Ноткин, БМВ Груп Рус; Вассил Ставрев, Фольксваген Груп Рус; Павел Самойлов, Русфинанс Банк; Андрей Лукьянов, Бау Рус Мотор Корпорэйшн.

18.00-18:15 Подведение итогов. Завершение конференции

В рамках конференции проводится традиционный "Конкурс на самый лучший прогноз рынка в 2014 году". Оглашение итогов конкурса и награждение победителей будет проводится на следующей конференции в 2015 году.

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