Программа конференции (предварительная)

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Представленная программа является предварительной и может измениться.
09:00-10:00 - Регистрация участников, общение, утренний кофе
10:00-13:00 ОБЩАЯ ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ
10:00-10:30 Подведение итогов и вручение призов за самый точный прогноз автомобильного рынка 2013
10:30-12:00 ТЕМА: ИТОГИ и ТЕНДЕНЦИИ АВТОРЫНКА
- Россия на фоне мировых рынков, Сергей Литвиненко, PwC
- Ключевые цифры авторынка. Зависимость автомобильного рынка от макроэкономических факторов, Сергей Целиков, АВТОСТАТ
ДИСКУССИОННАЯ ПАНЕЛЬ
12:00-13:00 ТЕМА: СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ АВТОПРОМА
- Мировой автопром и путь России, Игорь Коровкин, ОАР
- Обновленные ориентиры "Стратегии развития автопрома 2020", Максим Нагайцев, НАМИ
- Утилизационные сборы как основа формирования спроса на новые автомобили в России, Виктор Ковшевный, НП НСРО, Руслом.ком
- Рынок электротранспорта в России: динамика, тенденции, прогнозы, Андрей Панков, ММС Рус
ДИСКУССИОННАЯ ПАНЕЛЬ
Эксперты-участники: Иван Бончев, EURussia Partners; Александр Мигаль, GM DAT CIS; Денис Петрунин, Хендэ Моторс СНГ; Андрей Глазков, Мазда Моторс Рус; Андрей Петренко, РОАД; Игорь Моржаретто, "За рулем"; Михаил Подорожанский, "Авторевю".
13:00-14:00 ОБЕД
14:00-16:00 Параллельные секции
СЕКЦИЯ 1: ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
- Рынок легковых автомобилей: итоги, тенденции, прогнозы, Дмитрий Ярыгин, АВТОСТАТ
- Экономика автомобильного бизнеса: изменение модели на стагнирующем рынке, Владимир Мирошников, РОЛЬФ
- Вторичный рынок: итоги, тенденции, прогнозы, Андрей Измалков, Фольксваген Груп Рус
- Рынок автокредитования в России. Итоги 2013 года, прогнозы, Владимир Мартюков, Сетелем Банк
- Лизинг автомобилей: итоги, прогнозы, Александр Михайлов, Europlan
СЕКЦИЯ 2: КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ
- Рынок легких коммерческих автомобилей: итоги, тенденции, прогнозы, Сергей Удалов, АВТОСТАТ
- Рынок грузовых автомобилей: итоги, тенденции, прогнозы, Андрей Топтун, АВТОСТАТ
- Лизинг коммерческих автомобилей в России итоги 2013 и прогнозы, Александр Михайлов, Europlan
- Рынок коммерческих автомобилей: что происходит? Михаил Белихин, Ман Трак энд Бас Рус (на согласовании)
- Коммерческие автомобили: мировой и российский рынок, предстоящие вызовы и ожидания, Кирилл Никода, Газпромбанк
- Взгляд на рынок коммерческих автомобилей, Сергей Бургазлиев, МосАвтоЗил (на согласовании)
16:00-16:30 Кофе-брейк, кулуарное общение
16:30-18:15 КРУГЛЫЙ СТОЛ (общий)
ТЕМЫ ДИСКУССИИ:
- Потребительские настроения: особенности и тенденции
- Тенденции и прогнозы авторынка
- В чем точки роста для рынков легковой и грузовой техники?
Эксперты-участники:
Олег Мосеев, ЛегеАртис; Ирина Шрамко, БМВ Груп Рус; Марк Ноткин, БМВ Груп Рус; Вассил Ставрев, Фольксваген Груп Рус; Павел Самойлов, Русфинанс Банк; Андрей Лукьянов, Бау Рус Мотор Корпорэйшн.
18.00-18:15 Подведение итогов. Завершение конференции
В рамках конференции проводится традиционный "Конкурс на самый лучший прогноз рынка в 2014 году". Оглашение итогов конкурса и награждение победителей будет проводится на следующей конференции в 2015 году.
конференция | программа | регистрация | партнёрство | докладчики | акция | отзывы