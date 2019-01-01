АВТОСТАТ | Партнёрство

Партнёрство

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Аудитория на  наших мероприятиях привыкла искать и находить актуальную информацию, новые идеи, продукты, контакты. Мы поможем вам встретиться с нужными, принимающими решения  людьми, для дальнейшего завязывания полезных отношений, которые обеспечат рост Вашего бизнеса!

Условия  партнерства

По вопросам партнерства
обращайтесь к Александру Шацкому
по e-mail: ash@autostat.ru,
или по тел. +7 (499) 685-01-51, +7 903 333 0234

Условия информационного партнерства

По вопросам информационного партнёрства 
обращайтесь к Дмитрию Лавренёву 
по телефонам: +7 (499) 685-01-51, +7 (8482) 20-55-53;
или по e-mail.

ПАРТНЕРЫ:

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МОБИЛЬНЫЙ СПОНСОР:

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ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПОНСОР:

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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ:

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Аккредитация для СМИ

конференция | программа | регистрация | партнёрство | докладчикиакция | отзывы

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