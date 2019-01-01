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Аудитория на наших мероприятиях привыкла искать и находить актуальную информацию, новые идеи, продукты, контакты. Мы поможем вам встретиться с нужными, принимающими решения людьми, для дальнейшего завязывания полезных отношений, которые обеспечат рост Вашего бизнеса!
По вопросам партнерства
обращайтесь к Александру Шацкому
по e-mail: ash@autostat.ru,
или по тел. +7 (499) 685-01-51, +7 903 333 0234
Условия информационного партнерства
По вопросам информационного партнёрства
обращайтесь к Дмитрию Лавренёву
по телефонам: +7 (499) 685-01-51, +7 (8482) 20-55-53;
или по e-mail.
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конференция | программа | регистрация | партнёрство | докладчики | акция | отзывы