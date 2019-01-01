конференция | программа | регистрация | партнёрство | докладчики | акция | отзывы

Аудитория на наших мероприятиях привыкла искать и находить актуальную информацию, новые идеи, продукты, контакты. Мы поможем вам встретиться с нужными, принимающими решения людьми, для дальнейшего завязывания полезных отношений, которые обеспечат рост Вашего бизнеса!

Условия партнерства



По вопросам партнерства

обращайтесь к Александру Шацкому

по e-mail: ash@autostat.ru,

или по тел. +7 (499) 685-01-51, +7 903 333 0234

Условия информационного партнерства

По вопросам информационного партнёрства

обращайтесь к Дмитрию Лавренёву

по телефонам: +7 (499) 685-01-51, +7 (8482) 20-55-53;

или по e-mail.

ПАРТНЕРЫ:

МОБИЛЬНЫЙ СПОНСОР:

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПОНСОР:

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ:

Аккредитация для СМИ

конференция | программа | регистрация | партнёрство | докладчики | акция | отзывы