УЧАСТНИКИ ПРОШЛЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ

|Цена Авто
|Информация
|Исследования
|Мероприятия
|Опросы
|Подписка
Как это происходило в 2013 году, фоторепортаж, обзор докладов.
Компании, представители которых участвовали в прошлых конференциях:
|Производители
|Астана-Моторс
|Оками
|Ю. С. Импекс
|GM-АВТОВАЗ
|Атлант-М
|ОТМ
|Internet, РА, Media
|АВТОВАЗ
|АФТОсервис
|ПАНАВТО-Юг
|A2media
|БМВ Русланд Трейдинг
|БалтАвтоТрейд-М
|Пеликан-Авто
|AdCall.ru
|ИРИТО
|Бегом
|РОЛЬФ
|ADLABS
|КИА Моторс РУС
|Бизнес Кар
|РосИнтерТехника
|Auto.ru
|Лифан Мотор Рус
|Богемия-СКД
|Ротари Моторс
|Auto25.ru
|Скания-Русь
|БЦР Motors, автоцентр
|РРТ-Моторс Вологда
|BMedia Group
|Сузуки мотор рус
|Викинги
|РУМОС-КИА
|Brightbox
|Тойота Мотор
|Вольво Восток
|Сибкар +
|CarCopy
|Фольксваген Груп Рус
|Вольво Карс
|СИМ-Авто
|Drom.ru
|Хендэ КомТранс Рус
|Вюрт-Русь
|СИМ–Моторс
|Get WiFi
|Субару
|Гарант Митсубиши
|СИМцентр
|Германика
|СП БИЗНЕС КАР
|MaxPoster
|Дилеры
|Группа ГАЗ
|СтарЛайн
|RTDService
|Аванта
|Дварис Моторс
|СТК-Центр
|Russian Promo
|Авилон
|Дженсер
|Соллерс ТД
|SOCIALDEALER RUS
|Авто Алеа
|Дженсер техцентр 22
|Темп АВТО
|Targetix
|Автоград
|Ё-АВТО
|Терра-Авто
|WOW Agency
|Автоград 76
|Евразия Центр
|ТЕХИНКОМ
|Yandex
|Автоимпорт
|Инкадея
|Ти-Рэкс
|Вконтакте
|Автомаркетолог
|Интериум РА
|Тойота Центр Измайлово
|Кароператор
|АВТОМИР
|Калуга-Лада
|Тойота Центр Пермь
|ЛидМашина
|Авторай-КИА
|Квингруп
|Тойота Центр Ясенево
|Новости автобизнеса
|Авторитет-Авто
|КМ/Ч
|Трак-Центр
|Пингола
|Автосалон Арго
|Лаура
|Флагман Моторс
|СмартСервис
|АвтоСпецЦентр
|Лексус Ясенево
|Формула 91
|Автотемп
|Луидор
|Шелл Нефть
|АГАТ
|МАМИ
|ШИНИНВЕСТ
|АКОС
|МЕГА-Авто
|ЭВРИКАР
|Альянс
|МОДУС
|Экзист-Реклама
|Арконт Авто
|Независимость
|Эльва Моторс