АВТОСТАТ | УЧАСТНИКИ ПРОШЛЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ

УЧАСТНИКИ ПРОШЛЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ

Как это происходило в 2013 году, фоторепортаж, обзор докладов.

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 Компании, представители которых участвовали в прошлых конференциях:

ПроизводителиАстана-МоторсОкамиЮ. С. Импекс
GM-АВТОВАЗАтлант-МОТМInternet, РА, Media
АВТОВАЗАФТОсервисПАНАВТО-ЮгA2media
БМВ Русланд ТрейдингБалтАвтоТрейд-МПеликан-АвтоAdCall.ru
ИРИТОБегомРОЛЬФADLABS
КИА Моторс РУСБизнес КарРосИнтерТехникаAuto.ru
Лифан Мотор Рус Богемия-СКДРотари МоторсAuto25.ru
Скания-РусьБЦР Motors, автоцентрРРТ-Моторс ВологдаBMedia Group
Сузуки мотор русВикингиРУМОС-КИАBrightbox
Тойота МоторВольво ВостокСибкар +CarCopy
Фольксваген Груп РусВольво КарсСИМ-АвтоDrom.ru
Хендэ КомТранс РусВюрт-РусьСИМ–МоторсGet WiFi
СубаруГарант МитсубишиСИМцентрGoogle
 ГерманикаСП БИЗНЕС КАРMaxPoster
ДилерыГруппа ГАЗСтарЛайнRTDService
АвантаДварис МоторсСТК-ЦентрRussian Promo
АвилонДженсерСоллерс ТД SOCIALDEALER RUS
Авто АлеаДженсер техцентр 22Темп АВТОTargetix
АвтоградЁ-АВТОТерра-АвтоWOW Agency
Автоград 76Евразия ЦентрТЕХИНКОМYandex
АвтоимпортИнкадеяТи-РэксВконтакте
АвтомаркетологИнтериум РАТойота Центр ИзмайловоКароператор
АВТОМИРКалуга-ЛадаТойота Центр ПермьЛидМашина
Авторай-КИАКвингрупТойота Центр ЯсеневоНовости автобизнеса
Авторитет-АвтоКМ/ЧТрак-ЦентрПингола
Автосалон АргоЛаураФлагман МоторсСмартСервис
АвтоСпецЦентрЛексус ЯсеневоФормула 91 
АвтотемпЛуидорШелл Нефть 
АГАТМАМИШИНИНВЕСТ 
АКОСМЕГА-АвтоЭВРИКАР 
АльянсМОДУСЭкзист-Реклама 
Арконт АвтоНезависимостьЭльва Моторс 

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