Докладчики

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СРЕДИ СПИКЕРОВ И ЭКСПЕРТОВ:
Мигаль Александр, Директор, GM DAT CIS
Петрунин Денис, Управляющий директор, Хендэ Моторс СНГ
Глазков Андрей, Директор по маркетингу, Мазда Мотор Рус
Ноткин Марк, Директор по развитию дилерской сети, БМВ Груп Рус
Шрамко Ирина, Директор по продажам, БМВ Груп Рус
Лукьянов Андрей, Генеральный директор, БАУ РУС Мотор Корпорэйшн
Бургазлиев Сергей, Директор центра стратегического маркетинга, МосАвтоЗил
Ставрев Вассил, Руководитель отдела развития бизнеса, Фольксваген Груп Рус
Коровкин Игорь, Исполнительный директор, ОАР
Мосеев Олег, Генеральный директор, LegeArtis
Бончев Иван, Управляющий партнер, Ай Би Консалтинг
Литвиненко Сергей, Старший менеджер практики по оказанию услуг компаниям автомобильной отрасли, PwC
Целиков Сергей, Директор, АВТОСТАТ
Ковшевный Виктор, Директор, НП НСРО,
Директор, НП НСРО, РУСЛОМ.КОМ, РУСМЕТ.КОМ
Удалов Сергей, Исполнительный директор, АВТОСТАТ
Нагайцев Максим, Генеральный директор, НАМИ
Петренко Андрей, Президент ассоциации, РОАД
Михайлов Александр, Вице-президент по развитию бизнеса, Europlan
Мартюков Владимир, Директор департамента автокредитования, Сетелем Банк
Моржаретто Игорь, Заместитель главного редактора, За рулем