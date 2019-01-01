АВТОСТАТ | Докладчики

Докладчики

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СРЕДИ СПИКЕРОВ И ЭКСПЕРТОВ:

Мигаль

 

Мигаль Александр, Директор, GM DAT CIS

Петрунин

 

Петрунин Денис, Управляющий директор, Хендэ Моторс СНГ

Глазков

 

Глазков Андрей, Директор по маркетингу, Мазда Мотор Рус

Ноткин

 

Ноткин Марк, Директор по развитию дилерской сети, БМВ Груп Рус

Шрамко

 

Шрамко Ирина, Директор по продажам, БМВ Груп Рус

Лукьянов

 

Лукьянов Андрей, Генеральный директор, БАУ РУС Мотор Корпорэйшн

Бургазлиев

 

Бургазлиев Сергей, Директор центра стратегического маркетинга, МосАвтоЗил

Ставрев

 

Ставрев Вассил, Руководитель отдела развития бизнеса, Фольксваген Груп Рус

Коровкин

 

Коровкин Игорь, Исполнительный директор, ОАР

Мосеев

 

Мосеев Олег, Генеральный директор, LegeArtis

Бончев

 

Бончев Иван, Управляющий партнер, Ай Би Консалтинг

Литвиненко

 

Литвиненко Сергей, Старший менеджер практики по оказанию услуг компаниям автомобильной отрасли, PwC

Целиков

 

Целиков Сергей, Директор, АВТОСТАТ

Ковшевный

 

Ковшевный Виктор, Директор, НП НСРО, 

Директор, НП НСРО, РУСЛОМ.КОМ, РУСМЕТ.КОМ

Удалов

 

Удалов Сергей, Исполнительный директор, АВТОСТАТ

Нагайцев

 

Нагайцев Максим, Генеральный директор, НАМИ

Петренко

 

Петренко Андрей, Президент ассоциации, РОАД

Михайлов

 

Михайлов Александр, Вице-президент по развитию бизнеса, Europlan

Мартюков

 

Мартюков Владимир, Директор департамента автокредитования, Сетелем Банк

Моржаретто

 

Моржаретто Игорь, Заместитель главного редактора, За рулем

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