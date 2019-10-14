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Приз за ПЕРВОЕ МЕСТО в конкурсе «Самый точный прогноз авторынка России» - ценный подарок (приз предоставляется организатором). Участники, показавшие три лучших результата, награждаются дипломами конкурса и бесплатным участием в конференции. На сайте организатора размещается информация о победителях конкурса с указанием компаний.
Приз и дипломы вручаются победителям лично на ежегодной конференции "РЫНОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ: итоги и прогнозы" (проходит в конце февраля или начале марта).
2015 ГОД
Результаты конкурса были озвучены 17 марта 2016 года на VI ежегодной конференции "АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ: итоги и прогнозы". Всего в нём приняли участие 82 анкеты, с учётом разделения на сегменты PC, LCV и CV+HCV.
В СЕГМЕНТЕ PC
|ФИО
|компания
|место
|Глазков Андрей
|Mazda Motor Rus
|1
|Козин Андрей
|Техцентр Автомир-Сервис
|2
|Юникова Юлия
|АВТОВАЗ
|3
В СЕГМЕНТЕ LCV
|ФИО
|компания
|место
|Реутова Ольга
|Соллерс
|1
|Савельев Евгений
|ДАФ Тракс Рус
|2
|Юникова Юлия
|АВТОВАЗ
|3
В СЕГМЕНТЕ CV+HCV
|ФИО
|компания
|место
|Новоченко Виктор
|Сбербанк Лизинг
|1
|Джмухидзе Сулико
|АГАТ
|2
|Ефименко Александр
|Carcade Лизинг
|3
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
2014 ГОД
Результаты конкурса были подведены 3 марта 2015 года на V ежегодной конференции "АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ: итоги и прогнозы". Всего в нём приняли участие 68 человек. Надо отметить, что конкурс по результатам 2014 года впервые был проведен с разделением на сегменты PC, LCV и CV+HCV.
10 ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ В СЕГМЕНТЕ PC*
(*) Результаты в таблице даны в баллах. Максимально возможное значение: 100 баллов
|ФИО
|компания
|баллы
|место
|Тараканов Валерий Георгиевич
|КИА Мотор Рус
|83,388
|1
|Алиуллов Ильдар Раеринович
|Райффайзенбанк
|83,387
|2
|Тюленева Ольга Владимировна
|Райффайзенбанк
|82,620
|3
|Демская Юлия Александровна
|Автофрамос
|81,569
|4
|Никода Кирилл Владимирович
|Газпромбанк
|80,738
|5
|Корункова Елена Валерьевна
|Астрал Моторс
|80,310
|6
|Минченко Роман Евгеньевич
|Новлайн
|79,571
|7
|Учуватов Алексей Сергеевич
|Континенталь
|79,238
|8
|Калашникова Ольга Владимировна
|СОЛЛЕРС
|78,907
|9
|Лепилина Алина Петровна
|СТК Центр
|78,880
|10
За отсутвующего победителя конкурса "Самый точный прогноз авторынка России в 2014 году" в сегменте PC (легковые автомобили) Валерия Тараканова (КИА Мотор Рус) диплом и приз получил представитель КИА Мотор Рус Кирилл Кассин.
10 ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ В СЕГМЕНТЕ LCV*
(*) Результаты в таблице даны в баллах. Максимально возможное значение: 100 баллов
|ФИО
|компания
|баллы
|место
|Гуляев Роман Юрьевич
|GG Force
|92,973
|1
|Дащенко Иван Александрович
|Deloitte
|91,071
|2
|Лукашевич Илья Игоревич
|Русфинанс Банк
|90,973
|3
|Демская Юлия Александровна
|Автофрамос
|90,818
|4
|Калашникова Ольга Владимировна
|СОЛЛЕРС
|90,818
|5
|Швейцаров Денис Александрович
|Райффайзенбанк
|90,431
|6
|Новоченко Виктор
|Сбербанк-Лизинг
|90,000
|7
|Тараканов Валерий Георгиевич
|КИА Мотор Рус
|89,295
|8
|Никода Кирилл Владимирович
|Газпромбанк
|89,220
|9
|Романов Александр Александрович
|DERWAYS
|89,220
|10
Победитель конкурса "Самый точный прогноз авторынка России в 2014 году" в сегменте LCV (легкие коммерческие автомобили) Роман Гуляев (GG Force) после награждения.
10 ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ В СЕГМЕНТЕ CV+HCV*
(*) Результаты в таблице даны в баллах. Максимально возможное значение: 100 баллов
|ФИО
|компания
|баллы
|место
|Савельев Евгений Валентинович
|ДАФ Тракс Рус
|94,278
|1
|Калашникова Ольга Владимировна
|СОЛЛЕРС
|91,153
|2
|Самойлов Павел Сергеевич
|Русфинанс Банк
|91,059
|3
|Притула Николай Иванович
|Форд Соллерс Холдинг
|91,051
|4
|Никитин Денис Петрович
|Мицуи энд Kо. Москоу
|90,508
|5
|Толпаров Мурат Валентинович
|ЛокоБанк
|90,431
|6
|Ермаков Андрей Владимирович
|ЛокоБанк
|89,920
|7
|Климнов Александр Сергеевич
|Третий Рим Капитал
|89,920
|8
|Новоченко Виктор
|Сбербанк-Лизинг
|89,602
|9
|Романов Александр Александрович
|DERWAYS
|88,973
|10
Победитель конкурса "Самый точный прогноз авторынка России в 2014 году" в сегменте CV+HCV (грузовые автомобили) Евгений Савельев (ДАФ Тракс Рус) после награждения.
2013 ГОД
Результаты конкурса были подведены 26 февраля 2014 года на конференции "АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ: тенденции и прогнозы". Всего в нём приняли участие 72 человека.
10 ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ*
(*) Результаты в таблице даны в баллах. Максимальные значения: 1 вопрос - 60, 2 вопрос - 25, третий вопрос - 15, итог - 100.
|ФИО
|компания
|1 вопрос
|2 вопрос
|3 вопрос
|итог
|место
|Никода Кирилл Владимирович
|Газпромбанк
|53,38
|17,5
|10,5
|81,38
|1
|Минченко Роман Евгеньевич
|Новлайн
|57,58
|17,5
|6,0
|81,08
|2
|Прохазка Милан
|Skoda AUTO
|57,58
|12,5
|10,5
|80,58
|3
|Фёдоров Александр Дмитриевич
|Сузуки Мотор Рус
|57,58
|15
|7,5
|80,08
|4
|Калашникова Ольга Владимировна
|СОЛЛЕРС
|54,79
|15
|9
|78,79
|5
|Чумаченко Алексей Анатольевич
|CARS.Ru/ВИНКАРД
|54,95
|20
|3
|77,95
|6
|Домаренко Виктор Анатольевич
|Практика ЛК (УРАЛЛИЗИНГ)
|56,34
|15
|6
|77,34
|7
|Бутов Александр Михайлович
|АВТОКАПИТАЛ
|54,95
|15
|7,5
|77,45
|8
|Ксеневич Татьяна Ивановна
|Русский инженер-транспортник
|52,08
|17,5
|7,5
|77,08
|9
|Лабуренко Павел Владимирович
|ГК Honda-Кузьмиха Иркутск
|55,45
|12,5
|9
|76,95
|10
Победитель конкурса "Самый точный прогноз авторынка России в 2013 году" Кирилл Никода (аналитик Центра экономического прогнозирования, Газпромбанк) и исполнительный директор АА "АВТОСТАТ" Сергей Удалов.
2012 ГОД
Результаты конкурса были подведены 19 февраля 2013 года на конференции "АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ: тенденции и прогнозы". Всего в нём приняли участие 43 человека.
10 ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ*
(*) Результаты в таблице даны в баллах. Максимальные значения: 1 вопрос - 60, 2 вопрос - 25, третий вопрос - 15, итог - 100.
|ФИО
|компания
|1 вопрос
|2 вопрос
|3 вопрос
|итог
|место
|Бессонов Алексей Васильевич
|Русфинанс Банк
|58,537
|20
|9,0
|87,537
|1
|Бутов Александр Михайлович
|АВТОКАПИТАЛ
|59,701
|17,5
|9,0
|86,201
|2
|Гиязов Андрей Валерьевич
|CarsGuru.Ru
|59,982
|20
|6,0
|85,982
|3
|Минченко Роман Евгеньевич
|Новлайн
|56,872
|20
|7,5
|84,372
|4
|Таскаева Галина Сергеевна
|Kia Motors Rus
|54,545
|20
|9,0
|83,545
|5
|Мартынюк Анна Юрьевна
|СТК Центр
|59,880
|12,5
|10,5
|82,880
|6
|Козин Андрей Николаевич
|Техцентр Автомир-Сервис
|56,872
|20
|6,0
|82,872
|7
|Котляров Михаил Борисович
|Акос
|57,692
|17,5
|7,5
|82,692
|8
|Романов Александр Александрович
|DERWAYS
|56,075
|17,5
|9,0
|82,575
|9
|Кузнецов Валерий Геннадьевич
|МИП
|56,872
|17,5
|7,5
|81,872
|10
Победитель конкурса "Самый точный прогноз авторынка России в 2012 году" Алексей Бессонов (начальник отдела разработки продуктов, Департамент автокредитования, Русфинанс Банк) и генеральный директор АА "АВТОСТАТ" Сергей Целиков.
2011 ГОД
Результаты конкурса были подведены 15 февраля 2012 года на конференции "АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ - итоги, тенденции и прогнозы". Всего в нём принял участие 31 человек.
10 ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ*
(*) Результаты в таблице даны в баллах. Максимальные значения: 1 вопрос - 60, 2 вопрос - 25, третий вопрос - 15, итог - 100.
|ФИО
|компания
|1 вопрос
|2 вопрос
|3 вопрос
|итог
|место
|Таскаева Галина Сергеевна
|Kia Motor Rus
|58,4
|15
|5,0
|78,4
|1
|Крохин Андрей Викторович
|Новлайн
|58,7
|10
|7,5
|76,2
|2
|Минченко Роман Евгеньевич
|Новлайн
|50,9
|20
|5,0
|75,9
|3
|Бончев Иван Радикович
|Ernst & Young
|45,2
|15
|15,0
|75,2
|4/5
|Быкова Наталья Геннадьевна
|ГК Genser
|45,2
|15
|15,0
|75,2
|4/5
|Бургазлиев Сергей Дмитриевич
|Frost & Sullivan
|46,9
|20
|7,5
|74,4
|6
|Хироников Сергей Михайлович
|МДМ Банк
|48,5
|15
|10,0
|73,5
|7
|Малинина Елена Владимировна
|Тверь Авто Центр
|50,1
|15
|7,5
|72,6
|8
|Гаврикова Анна Владимировна
|Рено Тракс Восток
|50,9
|17,5
|2,5
|70,9
|9
|Юникова Юлия Валериевна
|АВТОВАЗ
|45,2
|20
|5,0
|70,2
|10
Победительница конкурса "Самый точный прогноз авторынка России в 2011 году" Галина Таскаева (ведущий специалист по планированию продаж, Kia Motor Rus) и генеральный директор АА "АВТОСТАТ" Сергей Целиков.