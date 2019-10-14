АВТОСТАТ | Правила проведения конкурса

Правила проведения конкурса

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  1. Участвовать в конкурсе могут сотрудники компаний-клиентов АА "АВТОСТАТ" (обязательное условие - покупка компанией или участником конкурса лично любого продукта агентства в период с 2015 года по настоящее время).
  2. От каждой компании к участию в конкурсе допускается только один участник, первым приславший анкету. Участие второго представителя от компании возможно при очном участии в конкурсе во время проведения конференции "Автомобильный рынок России - итоги и прогнозы" (проводится в конце февраля - начале марта).
  3. Конкурс является ежегодным (за исключением годов, когда решением агентства он не проводится). Анкеты принимаются за две недели до даты проведения конференции. В день проведения конференции "Автомобильный рынок России - итоги и прогнозы". Анкеты принимаются либо у участников во время мероприятия, либо при заочном участии отправляются по адресу: dlavrenev@autostat.ru.
  4. Для участия в конкурсе необходимо:
    1. Скачать со страницы конкурса на сайте АА "АВТОСТАТ" анкету с регистрационной формой и вопросами конкурса.
    2. Заполнить регистрационную форму. Заполняя регистрационную форму, участник должен указать точные и актуальные данные. Организатор обязуется сохранять конфиденциальность личных данных участника конкурса.
    3. Ответить на вопросы конкурса.
    4. Отправить анкету с регистрационной формой и ответами на вопросы конкурса по указанному в анкете E-mail.
    5. После проверки организатором, анкета с данными участника и ответами регистрируется, либо возвращается для уточнения, о чём участника конкурса информируют по указанному в анкете персональному E-mail.
  5. Победитель конкурса (по итогам предыдущего года) определяется в январе-феврале следующего года при получении фактических данных по автомобильному рынку России за истёкший год. 
  6. Определение победителя производится подсчётом баллов по всем вопросам конкурса. Участник, набравший самую большую сумму баллов по всем вопросам, объявляется победителем конкурса. Методика расчёта баллов приведена здесь.
  7. Подсчёт баллов и определение победителя производится организатором конкурса.
  8. Оглашение итогов конкурса и вручение призов производится на ежегодной конференции "Автомобильный рынок России - итоги и прогнозы". ФИО победителя конкурса, а также ТОП 10 лучших участников конкурса публикуются на сайте организатора.
  9. Организатор имеет право изменять условия конкурса (до его фактического начала и после его завершения), публиковать дополнительную информацию о конкурсе и размещать ее на сайте организатора в текущем разделе.
  10. Факт участия в конкурсе означает ознакомление и полное согласие участников с настоящими ПРАВИЛАМИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА.
  11. Настоящие правила вступают в силу с момента опубликования на сайте организатора.

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