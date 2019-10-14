Правила проведения конкурса

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- Участвовать в конкурсе могут сотрудники компаний-клиентов АА "АВТОСТАТ" (обязательное условие - покупка компанией или участником конкурса лично любого продукта агентства в период с 2015 года по настоящее время).
- От каждой компании к участию в конкурсе допускается только один участник, первым приславший анкету. Участие второго представителя от компании возможно при очном участии в конкурсе во время проведения конференции "Автомобильный рынок России - итоги и прогнозы" (проводится в конце февраля - начале марта).
- Конкурс является ежегодным (за исключением годов, когда решением агентства он не проводится). Анкеты принимаются за две недели до даты проведения конференции. В день проведения конференции "Автомобильный рынок России - итоги и прогнозы". Анкеты принимаются либо у участников во время мероприятия, либо при заочном участии отправляются по адресу: dlavrenev@autostat.ru.
- Для участия в конкурсе необходимо:
- Скачать со страницы конкурса на сайте АА "АВТОСТАТ" анкету с регистрационной формой и вопросами конкурса.
- Заполнить регистрационную форму. Заполняя регистрационную форму, участник должен указать точные и актуальные данные. Организатор обязуется сохранять конфиденциальность личных данных участника конкурса.
- Ответить на вопросы конкурса.
- Отправить анкету с регистрационной формой и ответами на вопросы конкурса по указанному в анкете E-mail.
- После проверки организатором, анкета с данными участника и ответами регистрируется, либо возвращается для уточнения, о чём участника конкурса информируют по указанному в анкете персональному E-mail.
- Победитель конкурса (по итогам предыдущего года) определяется в январе-феврале следующего года при получении фактических данных по автомобильному рынку России за истёкший год.
- Определение победителя производится подсчётом баллов по всем вопросам конкурса. Участник, набравший самую большую сумму баллов по всем вопросам, объявляется победителем конкурса. Методика расчёта баллов приведена здесь.
- Подсчёт баллов и определение победителя производится организатором конкурса.
- Оглашение итогов конкурса и вручение призов производится на ежегодной конференции "Автомобильный рынок России - итоги и прогнозы". ФИО победителя конкурса, а также ТОП 10 лучших участников конкурса публикуются на сайте организатора.
- Организатор имеет право изменять условия конкурса (до его фактического начала и после его завершения), публиковать дополнительную информацию о конкурсе и размещать ее на сайте организатора в текущем разделе.
- Факт участия в конкурсе означает ознакомление и полное согласие участников с настоящими ПРАВИЛАМИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА.
- Настоящие правила вступают в силу с момента опубликования на сайте организатора.