Методика подсчёта баллов

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Анкета содержит 3 вопроса*:

1. Укажите объём продаж легковых автомобилей по итогам предыдущего года (без LCV).

Количество баллов за ответ на первый вопрос определяется по формуле

N1=K1×1/(1+|b-a|), где b - подтверждённое число продаж, а - число продаж, заявленное участником конкурса, K1 - коэффициент вопроса (K1=60). Максимальное число баллов (при совпадении a и b) составляет 60.

2. Укажите 5 марок-лидеров российского авторынка в порядке убывания (включая LADA).

Количество баллов за ответ на второй вопрос определяется в два этапа:

1 этап - начисление баллов за совпадение брендов пятёрки лидеров с пятёркой, заявленной участником конкурса. За каждое совпадение начисляется 1 балл, максимальное число баллов - 5.

2 этап - начисление баллов за правильное определение места бренда в пятёрке лидеров. За каждое совпадение начисляется 1 балл, максимальное число баллов - 5.

Общее число баллов определяется по формуле

N2=K2×(n1+n2), где n1 - баллы за первый этап, n2 - баллы за второй этап, K2 - коэффициент вопроса (K2=2,5). Максимальное число баллов (при n1=n2=5) составляет 25.

3. Укажите 5 моделей-лидеров российского авторынка в порядке убывания (кроме моделей LADA).

Количество баллов за ответ на третий вопрос определяется также в два этапа, подобно определению баллов за второй вопрос.

Общее число баллов определяется по формуле N3=K3×(n1+n2), где n1 - баллы за первый этап, n2 - баллы за второй этап, K3 - коэффициент вопроса (K3=1,5).

Максимальное число баллов (при n1=n2=5) составляет 15.

Таким образом, общее количество баллов составляет N1+N2+N3=N. При этом, максимально возможное количество баллов 60+25+15=100.

* для анкеты по PC, анкеты по LCV и CV+HCV содержат только 1 и 2 вопросы. Для этих анкет значение К1=80, К2=2.