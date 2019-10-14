КОНКУРС "Самый точный прогноз авторынка России"

конкурс | правила | методика | результаты | организаторы | конференция

Каждый год аналитическое агентство "АВТОСТАТ" проводит "Конкурс прогнозов" на ежегодной конференции "Рынок легковых автомобилей в России". Конкурс проводится в начале каждого года в январе-феврале. Начиная с 2014 года конкурс проводится отдельно для легковых, лёгких коммерческих и грузовых автомобилей. "Конкурс прогнозов" в 2016 и 2017 годах, всвязи с кризисными явлениями в экономике, решено не проводить.

Результаты конкурса за 2015 год по трём категориям ТС были озвучены 17 февраля на конференции "АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ: ИТОГИ И ПРОГНОЗЫ". В конкурсе приняли участие 76 человек.

Результаты конкурса за 2014 год по трём категориям ТС были озвучены 3 марта на конференции "АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ: ИТОГИ И ПРОГНОЗЫ". В конкурсе приняли участие 68 человек.

Результаты конкурса за 2013 год были озвучены 26 февраля 2014 года на конференции "АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ: итоги и прогнозы".

Результаты конкурса за 2012 год были озвучены (и опубликованы на сайте) 19 февраля 2013 года на конференции «РЫНОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ: итоги и прогнозы». Награждение победителей состоялось там же. В конкурсе приняли участие 43 человека.

Конкурс проводится для привлечения широкого круга специалистов автомобильного рынка, для обмена мнениями по прогнозированию, влиянию различных факторов, действующих на автомобильный рынок России, составлению консолидированного прогноза. По итогам конкурса формируется консенсус-прогноз, который публикуется на сайте организатора для участников конкурса.

По всем вопросам относительно конкурса обращайтесь к координатору Лавренёву Дмитрию Викторовичу по e-mail dlavrenev@autostat.ru или по телефонам +7 (499) 685-01-51 и +7 (8482) 60-55-53.

Есть вопросы? Позвоните нам on-line