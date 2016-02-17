Презентации для скачивания 17.02.16

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VI ежегодная конференция для руководителей, маркетологов, аналитиков
«АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК 2016. ИТОГИ И ПРОГНОЗЫ»
17 февраля 2016 года
СЕССИЯ 1. Итоги и прогнозы рынка
Тенденции в экономике и финансах и их влияние на автомобильный рынок
Артем Архипов, Юникредит Банк, директор по маркетингу и рекламе
Автомобильный рынок России. Тенденции и прогнозы
Сергей Целиков, АВТОСТАТ, директор
Итоги рынка грузовых автомобилей РФ в 2015 году. Прогноз на 2016-2017 годы
Ашот Арутюнян, КАМАЗ, директор по маркетингу и рекламе
Обзор рынка автокредитования
Владимир Шикин, НБКИ, заместитель директора по маркетингу
Финансовые инструменты. Кредиты, лизинг
Наиль Ягудин, Банк Сетелем, директор департамента автокредитования.
ИНТЕРАКТИВНАЯ ДИСКУССИЯ. РОЛЬФ: секреты роста на падающем рынке Общая стратегия в кризис, автомобили с пробегом, финансовые инструменты
Светлана Виноградова, Алексей Баринов, Виталий Павловский, РОЛЬФ
СЕССИЯ 2.
Как минимизировать потери в условиях кризиса при помощи интернет-инструментов
Константин Шибенков, руководитель группы прямых продаж, Дмитрий Раскладка, менеджер по медийному и нестандартному размещению, АВТО.ру
Как изменились потребительские настроения в условиях кризиса за 2015 год (результаты опросов)
Татьяна Малыгина, АВТОСТАТ, руководитель отдела маркетинга
Локализация производства и снижение производственных затрат
Иван Голубев, Henkel
Что делать дилеру в текущей рыночной ситуации. Сервис-спаситель?
Владимир Мирошников, РОЛЬФ, директор дилерского центра «Mitsubishi Рольф Сити»
Автомобили с пробегом - точка роста
Данил Пивоваров, Ауди Россия, руководитель департамента продаж автомобилей с пробегом
СПЕЦИАЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
Исследование «Сохранность остаточной стоимости автомобиля (Residual value) - 2016».