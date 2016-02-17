Презентации для скачивания 17.02.16

VI ежегодная конференция для руководителей, маркетологов, аналитиков

«АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК 2016. ИТОГИ И ПРОГНОЗЫ»

17 февраля 2016 года

СЕССИЯ 1. Итоги и прогнозы рынка

Тенденции в экономике и финансах и их влияние на автомобильный рынок

Артем Архипов, Юникредит Банк, директор по маркетингу и рекламе

Автомобильный рынок России. Тенденции и прогнозы

Сергей Целиков, АВТОСТАТ, директор

Итоги рынка грузовых автомобилей РФ в 2015 году. Прогноз на 2016-2017 годы

Ашот Арутюнян, КАМАЗ, директор по маркетингу и рекламе

Обзор рынка автокредитования

Владимир Шикин, НБКИ, заместитель директора по маркетингу

Финансовые инструменты. Кредиты, лизинг

Наиль Ягудин, Банк Сетелем, директор департамента автокредитования.

ИНТЕРАКТИВНАЯ ДИСКУССИЯ. РОЛЬФ: секреты роста на падающем рынке Общая стратегия в кризис, автомобили с пробегом, финансовые инструменты

Светлана Виноградова, Алексей Баринов, Виталий Павловский, РОЛЬФ

СЕССИЯ 2.

Как минимизировать потери в условиях кризиса при помощи интернет-инструментов

Константин Шибенков, руководитель группы прямых продаж, Дмитрий Раскладка, менеджер по медийному и нестандартному размещению, АВТО.ру

Как изменились потребительские настроения в условиях кризиса за 2015 год (результаты опросов)

Татьяна Малыгина, АВТОСТАТ, руководитель отдела маркетинга

Локализация производства и снижение производственных затрат

Иван Голубев, Henkel

Что делать дилеру в текущей рыночной ситуации. Сервис-спаситель?

Владимир Мирошников, РОЛЬФ, директор дилерского центра «Mitsubishi Рольф Сити»

Автомобили с пробегом - точка роста

Данил Пивоваров, Ауди Россия, руководитель департамента продаж автомобилей с пробегом

СПЕЦИАЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

Исследование «Сохранность остаточной стоимости автомобиля (Residual value) - 2016».