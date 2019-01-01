АВТОСТАТ | АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ 2014

АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ 2014

Исследование потребительских предпочтений

Ниже даны ссылки на презентации докладчиков на конференции "АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ: ИТОГИ И ПРОГНОЗЫ - 2014" (все презентации выложены в формате PDF):

  • Сергей Литвиненко, PwC: "Россия на фоне мировых рынков" (PDF, 1.27 МБт)
  • Сергей Целиков, АВТОСТАТ: "Ключевые цифры авторынка. Зависимость автомобильного рынка от макроэкономических факторов" (PDF, 3.73 МБт)
  • Игорь Коровкин, ОАР: "Мировой автопром и путь России" (PDF, 1.02 МБт)
  • Виктор Ковшевный, НП НСРО, РусМет.Ком: "Утилизационные сборы как основа формирования спроса на новые автомобили в России" (PDF, 8.83 МБт) 
  • Дмитрий Ярыгин, АВТОСТАТ: "Рынок легковых автомобилей: итоги, тенденции, прогнозы" (PDF, 3.46 МБт)
  • Владимир Мирошников, РОЛЬФ: "Экономика автомобильного бизнеса: изменение модели на стагнирующем рынке" (PDF, 1.50 МБт)
  • Андрей Измалков, Фольксваген Груп Рус: "Вторичный рынок: итоги, тенденции, прогнозы" (PDF, 1.48 МБт; PPT (анимация), 8 МБт)
  • Владимир Мартюков, Сетелем Банк: "Кредитование как инструмент увеличения автомобильных продаж" (PDF, 1.15 МБт) 
  • Сергей Удалов, АВТОСТАТ: "Рынок легких коммерческих автомобилей: итоги, тенденции, прогнозы" (PDF, 3.59 МБт)
  • Андрей Топтун, АВТОСТАТ: "Рынок грузовых автомобилей: итоги, тенденции, прогнозы" (PDF, 3.44 МБт)
  • Кирилл Никода, Газпромбанк: "Коммерческие автомобили: мировой и российский рынок, предстоящие вызовы и ожидания" (PDF, 0.86 МБт)
  • Иван Бончев, EURussia Partners: "ВТО, утилизационный сбор, субсидии и прочие факторы влияющие на рынок коммерческой техники в РФ в 2014" (PDF, 0.35 МБт)

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Исследование потребительских предпочтений

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