АА "АВТОСТАТ" приглашает принять участие в III ежегодной конференции "АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ - итоги и прогнозы", которая состоится

19 февраля 2013 года в Москве.

Организаторами конференции являются

АА "АВТОСТАТ" и портал "AutoMarketolog.Ru".

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Конференция "АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ - итоги и прогнозы" проводится уже третий год. Время её проведения - вторая половина февраля, что уже позволяет специалистам подвести некоторые итоги прошедшего года, отметить тенденции, сделать прогнозы по развитию автомобильного рынка в текущем году. В ходе конференции ведущие эксперты и аналитики отрасли делятся своими мнениями по различным аспектам автомобильного рынка. На конференции традиционно освещаются темы рынка легковых, легких коммерческих и грузовых автомобилей, автокредитования и автострахования, сервиса и послепродажного обслуживания автомобилей, рынка автомобилей с пробегом и автозапчастей и т.д..

"АВТОСТАТ" традиционно презентует участникам конференций свои маркетинговые отчёты с собственным видением автомобильного рынка прошедшего года. Участники конференции могут соотнести свое видение рынка, его итогов за прошедший год, перспектив на текущий, со взглядами своих коллег, специалистов, экспертов. На конференции можно узнать о самых последних тенденциях макроэкономики и познакомиться с мнением экспертов-экономистов и лидеров рынка.

Наши конференции предоставляют замечательную возможность познакомиться с коллегами из всех регионов России, поскольку география участников не ограничивается только центральными регионами России. Аудитория наших конференции весьма разнообразна, это представители автопроизводителей, автодилеры, производители автокомпонентов, представители банков, страховых компаний, профильных институтов, а также руководители и собственники бизнеса.

Также, начиная с первой конференции, проводившейся в 2011 году, в рамках мероприятия проводится конкурс на самый точный прогноз автомобильного рынка России. Этот год не стал исключением: все участники конференции смогут попробовать свои силы и знания в этом конкурсе. Победителей прошлых лет можно увидеть на нашем сайте.

Приглашаем ВСЕХ принять участие в нашей конференции!

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