ЦИФРОВОЙ МАРКЕТИНГ 2014

Ниже представлены ссылки на презентации докладов, прозвучавших на конференции "Цифровой маркетинг на автомобильном рынке - 2014".

1 ЗАЛ, 1 сессия (10.00-12.00)

Сценарии маршрутизации интернет-обращений и контроль за их исполнением (pdf, 3,2 МБ)

Алексей Лазарев, "Атлант-М"

Анализ эффективности вложений в интернет маркетинг (pdf, 746 кБт)

Екатерина Котова, "Эльва Моторс"

Прогнозирование эффективности интернет рекламы (pdf, 692 кБт)

Андрей Прибылов, "Автоград"

Как угодить всем - дилеру, дистрибьютору и Яндекс/Google, и при этом сделать эффективную рекламную кампанию (pdf, 4,2 МБ)

Ольга Колесень, Lead Zeppelin

Поисковый компаньён - партнёр для Вашего бизнеса? (pdf, 1,7 МБ)

Мария Бaнит, Arrow Media

Контекстная реклама для автотематики: как добиться эффективности в ограниченных условиях? (pdf, 528 кБт)

Татьяна Корешкова, i-Мedia

Успешное применение технологий контекстной рекламы в автомобильной тематике (pdf, 3,2 МБ)

Анастасия Митюшина, AdLabs

2 ЗАЛ, 1 сессия (10.00-12.00)

Лояльность покупателя: лиды, владельцы, сервис. Кто заинтересован и кто формирует – дилер или бренд? (pdf, 600 кБт)

Илья Шагаев, DM Basis



Генерация лидов на сервис (pdf, 1,98 МБ)

Федор Крупянский, The Motors

Таргетинги или как найти нужную аудиторию в Интернете (pdf, 1,63 МБ)

Сергей Самородов, Сергей Баландюк, AVITO.ru

Как автодилеру построить коммуникацию с "Поколением Брендов" (pdf, 1,66 МБ)

Владимир Фролов, Adventum

1 ЗАЛ, 2 сессия (12.20-14.00)

Он-лайн коммуникации (pdf, 2,58 МБ)

Анна Разумова, СИМ

ЯндексАвто. Новые продукты для дилеров (pdf, 1,73 МБ)

Роман Абрамов, Яндекс

Лидогенерация с КМС Google (pdf, 6,73 МБ)

Андрей Заволока, Google

ЛК ПРО как инструмент анализа статистических данных: динамика вашего положения на рынке авто (pdf, 1,66 МБ)

Иван Гуз, Альберт Карабут, AVITO.ru

Кейс от AVITO.ru (pdf, 1,82 МБ)

Распутин Павел, Авто-Гагарин

Комплексное решение задач дилеров через социальные сети (pdf, 2,35 МБ)

Анастасия Сумина, ВКонтакте

2 ЗАЛ, 2 сессия (12.20-14.00)

Поисковики против ссылок: что дальше? Влияние новых тенденций поиска на сайты автодилеров (pdf, 1,65 МБ)

Анастасия Шестова, Russian Promo

Реклама с оплатой за входящий звонок в салон, реклама с оплатой за проданный автомобиль (pdf, 837 кБт)

Алексей Симаненков, MankiCar

Оптимизация рекламных бюджетов путем аналитики звонков (pdf, 1,57 МБ)

Михаил Климков, Arrow Media

Поведение пользователя в мобильном приложении автодилера (pdf, 8,77 МБ)

Иван Мишанин, Вrightbox

1 ЗАЛ, 3 сессия (15.00-17.40)

Место маркетинга в CRM-системах. Как его завоевать? (pdf, 802 кБт)

Надежда Казакова, СП "Бизнес Кар"

Автоматизация бизнес-процессов и управления взаимоотношениями с клиентом: история создания и внедрения собственной системы (mp4, 108,7 МБ)

Олег Чарков, Тойота Центр Невский

Виртуальная консультация на сайте для увеличения конверсии и лояльности пользователей. Кейсы (pdf, 665 кБт)

Анна Зубкова, Наносемантика

Генерация лидов на сервис (pdf, 1,35 МБ)

Фёдор Крупянский, The Motors

Антимаркетинг сервиса: какую отдачу можно ожидать от маркетинговой активности в СТО? (pdf, 839 кБт)

Евгения Аксентьева, "АвтоАлеа"

Аналитика интернет-рекламы автодилера (pdf, 5,19 МБ)

Антон Астахов, независимый эксперт-дилер (Волгоград)

Оптимизация интернет-маркетинга (pdf, 4,88 МБ)

Елена Стулова, "РОЛЬФ Химки"

2 ЗАЛ, 3 сессия (15.00-17.40)

RTB - новые технологии рекламы в автомобильной тематике (pdf, 2,64 МБ)

Евгений Неласов, Елизавета Семенова, RealWeb

ЭкоSEO - новые горизонты поискового продвижения сайтов в Рунете (pdf, 5,66 МБ)

Александр Дронов, i-Мedia

Как угодить всем - дилеру, дистрибьютору и Яндекс/Google, и при этом сделать эффективную рекламную кампанию (pdf, 4,2 МБ)

Ольга Колесень, Lead Zeppelin

Анализ юзабилити сайта на основе данных веб-аналитики (pdf, 487 кБт)

Андрей Воробьёв, AdLabs

Если у Вас возникли проблемы со скачиванием презентаций обращайтесь к Дмитрию Лавренёву (dlavrenev@autostat.ru).