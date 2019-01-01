ЦИФРОВОЙ МАРКЕТИНГ 2014

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Ниже представлены ссылки на презентации докладов, прозвучавших на конференции "Цифровой маркетинг на автомобильном рынке - 2014".
Сценарии маршрутизации интернет-обращений и контроль за их исполнением (pdf, 3,2 МБ)
Алексей Лазарев, "Атлант-М"
Анализ эффективности вложений в интернет маркетинг (pdf, 746 кБт)
Екатерина Котова, "Эльва Моторс"
Прогнозирование эффективности интернет рекламы (pdf, 692 кБт)
Андрей Прибылов, "Автоград"
Как угодить всем - дилеру, дистрибьютору и Яндекс/Google, и при этом сделать эффективную рекламную кампанию (pdf, 4,2 МБ)
Ольга Колесень, Lead Zeppelin
Поисковый компаньён - партнёр для Вашего бизнеса? (pdf, 1,7 МБ)
Мария Бaнит, Arrow Media
Контекстная реклама для автотематики: как добиться эффективности в ограниченных условиях? (pdf, 528 кБт)
Татьяна Корешкова, i-Мedia
Успешное применение технологий контекстной рекламы в автомобильной тематике (pdf, 3,2 МБ)
Анастасия Митюшина, AdLabs
Лояльность покупателя: лиды, владельцы, сервис. Кто заинтересован и кто формирует – дилер или бренд? (pdf, 600 кБт)
Илья Шагаев, DM Basis
Генерация лидов на сервис (pdf, 1,98 МБ)
Федор Крупянский, The Motors
Таргетинги или как найти нужную аудиторию в Интернете (pdf, 1,63 МБ)
Сергей Самородов, Сергей Баландюк, AVITO.ru
Как автодилеру построить коммуникацию с "Поколением Брендов" (pdf, 1,66 МБ)
Владимир Фролов, Adventum
Он-лайн коммуникации (pdf, 2,58 МБ)
Анна Разумова, СИМ
ЯндексАвто. Новые продукты для дилеров (pdf, 1,73 МБ)
Роман Абрамов, Яндекс
Лидогенерация с КМС Google (pdf, 6,73 МБ)
Андрей Заволока, Google
ЛК ПРО как инструмент анализа статистических данных: динамика вашего положения на рынке авто (pdf, 1,66 МБ)
Иван Гуз, Альберт Карабут, AVITO.ru
Кейс от AVITO.ru (pdf, 1,82 МБ)
Распутин Павел, Авто-Гагарин
Комплексное решение задач дилеров через социальные сети (pdf, 2,35 МБ)
Анастасия Сумина, ВКонтакте
Поисковики против ссылок: что дальше? Влияние новых тенденций поиска на сайты автодилеров (pdf, 1,65 МБ)
Анастасия Шестова, Russian Promo
Реклама с оплатой за входящий звонок в салон, реклама с оплатой за проданный автомобиль (pdf, 837 кБт)
Алексей Симаненков, MankiCar
Оптимизация рекламных бюджетов путем аналитики звонков (pdf, 1,57 МБ)
Михаил Климков, Arrow Media
Поведение пользователя в мобильном приложении автодилера (pdf, 8,77 МБ)
Иван Мишанин, Вrightbox
Место маркетинга в CRM-системах. Как его завоевать? (pdf, 802 кБт)
Надежда Казакова, СП "Бизнес Кар"
Автоматизация бизнес-процессов и управления взаимоотношениями с клиентом: история создания и внедрения собственной системы (mp4, 108,7 МБ)
Олег Чарков, Тойота Центр Невский
Виртуальная консультация на сайте для увеличения конверсии и лояльности пользователей. Кейсы (pdf, 665 кБт)
Анна Зубкова, Наносемантика
Генерация лидов на сервис (pdf, 1,35 МБ)
Фёдор Крупянский, The Motors
Антимаркетинг сервиса: какую отдачу можно ожидать от маркетинговой активности в СТО? (pdf, 839 кБт)
Евгения Аксентьева, "АвтоАлеа"
Аналитика интернет-рекламы автодилера (pdf, 5,19 МБ)
Антон Астахов, независимый эксперт-дилер (Волгоград)
Оптимизация интернет-маркетинга (pdf, 4,88 МБ)
Елена Стулова, "РОЛЬФ Химки"
RTB - новые технологии рекламы в автомобильной тематике (pdf, 2,64 МБ)
Евгений Неласов, Елизавета Семенова, RealWeb
ЭкоSEO - новые горизонты поискового продвижения сайтов в Рунете (pdf, 5,66 МБ)
Александр Дронов, i-Мedia
Как угодить всем - дилеру, дистрибьютору и Яндекс/Google, и при этом сделать эффективную рекламную кампанию (pdf, 4,2 МБ)
Ольга Колесень, Lead Zeppelin
Анализ юзабилити сайта на основе данных веб-аналитики (pdf, 487 кБт)
Андрей Воробьёв, AdLabs
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