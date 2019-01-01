Опросы автовладельцев

Уважаемые коллеги!

Наша компания в октябре 2013 года планирует проведение исследования потребительских предпочтений и настроений на автомобильном рынке России. В рамках данного исследования будет проведен детальный опрос автовладельцев. Ниже Вы найдете ссылку на предварительную анкету этого опроса. Просим Вас скачать файл анкеты, заполнить её, выделив Ваши ответы непосредственно в файле, а также оценить информативность данной анкеты.

Заполненную анкету, а также Ваши пожелания, дополнения и предложения просим направить на e-mail tatyana@autostat.ru. Заранее благодарны.