В рамках конференции «Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты», проходившей 8 сентября 2016 года в Москве, состоялось награждение лауреатов профессиональной премии «USED CAR AWARDS 2016», учрежденной аналитическим агентством АВТОСТАТ.

К участию в ней были приглашены все автомобильные дистрибьюторы, а также дилерские холдинги, работающие на территории России и развивающие направление продаж автомобилей с пробегом. Данные для анализа предоставили 17 дистрибьюторов и 41 автомобильный холдинг.

Все дистрибьюторы группируются по сегментам:

ПРЕМИАЛЬНЫЙ сегмент

МАССОВЫЙ сегмент

В каждом из этих сегментов был выбран лучший дистрибьютор в сфере продаж автомобилей с пробегом, оценка которого проводилась путем расчета интегрального показателя по следующим рейтингам:

доля продаж автомобилей с пробегом марки через дилерскую сеть от всех продаж марки на вторичном рынке;

доля продаж автомобилей с пробегом марки по спецпрограмме от продаж автомобилей марки в возрасте до 5 лет на вторичном рынке.

В итоге лучшим дистрибьютором по организации продаж автомобилей с пробегом в премиальном сегменте стала марка Jaguar, в массовом - Skoda.

В свою очередь, лучшим дистрибьютором по объему продаж автомобилей с пробегом в премиальном сегменте стала марка Audi, в массовом - Toyota. При этом оценивался общий объем продаж автомобилей с пробегом марки через дилерскую сеть.

Все холдинги группируются по среднегодовым объемам продаж авто с пробегом:

более 5 тысяч автомобилей

от 1 тысячи до 5 тысяч автомобилей

до 1 тысячи автомобилей

Методика оценки холдингов также строилась на основании расчета интегрального показателя по рейтингам:

суммарный объем продаж автомобилей с пробегом;

динамика продаж автомобилей с пробегом;

доля автомобилей с пробегом в общем объеме продаж;

количество автомобилей с пробегом на 1 профильного сотрудника отдела продаж.

В каждой группе были выбраны лучшие дилерские холдинги в сфере продаж автомобилей с пробегом, которыми в итоге стали: «АСПЭК-Авто» (до 1 тысячи штук), «Максимум» (от 1 до 5 тысяч штук) и «ТрансТехСервис» (более 5 тысяч штук).

Победителем специальной номинации «Абсолютный лидер» стала ГК «РОЛЬФ», у которой был зафиксирован максимальный объем продаж автомобилей с пробегом.

Задать вопросы по методике расчётов Вы можете:

Малыгина Татьяна, руководитель отдела маркетинга,

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