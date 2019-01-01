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В рамках конференции «Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты», проходившей 8 сентября 2016 года в Москве, состоялось награждение лауреатов профессиональной премии «USED CAR AWARDS 2016», учрежденной аналитическим агентством АВТОСТАТ.
К участию в ней были приглашены все автомобильные дистрибьюторы, а также дилерские холдинги, работающие на территории России и развивающие направление продаж автомобилей с пробегом. Данные для анализа предоставили 17 дистрибьюторов и 41 автомобильный холдинг.
Все дистрибьюторы группируются по сегментам:
В каждом из этих сегментов был выбран лучший дистрибьютор в сфере продаж автомобилей с пробегом, оценка которого проводилась путем расчета интегрального показателя по следующим рейтингам:
В итоге лучшим дистрибьютором по организации продаж автомобилей с пробегом в премиальном сегменте стала марка Jaguar, в массовом - Skoda.
В свою очередь, лучшим дистрибьютором по объему продаж автомобилей с пробегом в премиальном сегменте стала марка Audi, в массовом - Toyota. При этом оценивался общий объем продаж автомобилей с пробегом марки через дилерскую сеть.
Все холдинги группируются по среднегодовым объемам продаж авто с пробегом:
Методика оценки холдингов также строилась на основании расчета интегрального показателя по рейтингам:
В каждой группе были выбраны лучшие дилерские холдинги в сфере продаж автомобилей с пробегом, которыми в итоге стали: «АСПЭК-Авто» (до 1 тысячи штук), «Максимум» (от 1 до 5 тысяч штук) и «ТрансТехСервис» (более 5 тысяч штук).
Победителем специальной номинации «Абсолютный лидер» стала ГК «РОЛЬФ», у которой был зафиксирован максимальный объем продаж автомобилей с пробегом.
Задать вопросы по методике расчётов Вы можете:
Малыгина Татьяна, руководитель отдела маркетинга,
+7 (499) 685-01-51 (13), +7 (8482) 20-55-53 (13),
tatyana@autostat.ru