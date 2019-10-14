SARA: Система Анализа Региональных Автомобильных данных

Отдел аналитики АА "АВТОСТАТ" с 2010 года использует в своей работе Систему Анализа Региональных Автомобильных данных (SARA). SARA необходима для успешной работы на автомобильном рынке: производителям, импортерам, дилерам. Особенно большим спросом пользуется эта система среди автомобильных маркетологов. Интерес к SARA вызван неоспоримым удобством работы с огромным объемом данных внутри системы, их извлечением в необходимом формате (xls, jpg, pdf, png).

Данные в системе (новые и подержанные автомобили по всем категориям)

обновляются ежемесячно, обновление происходит до 25 числа месяца за отчетным.

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НОВОСТИ SARA

- Рынок автомобилей в РФ можно увидеть на карте SARA

Все клиенты агентства «АВТОСТАТ», подключившиеся к системе анализа региональных данных (SARA), могут видеть новые и подержанные автомобили, а так же парк на карте России. Система дает возможность одним взглядом оценить суммарные объемы в каждом из районов выбранной области как в целом по рынку, так и по любой марке, модели или сегменту. Кроме того, на карты возможно вывести информацию в виде графиков по настраеваемым показателям (а абсолюте, доле рынка, разницой с АППГ, освоением рынка, разнице в доле рынка), и наглядно увидеть ситуацию в выбранном ФО, регионе, районе, муниципальном образовании...

В системе добавлены фильтры (для on-line - пользователей):

- Страна производства

- Нормы токсичности

ВОЗМОЖНОСТИ SARA

Содержит Данные о транспортных средствах:

PC (легковые),

LCV (легкие коммерческие),

HCV (грузовые),

BUS (автобусы),

MT (мотоциклы),

PR (прицепы).

Начиная с 01.01.2007 г. с разбивкой по месяцам Отражает Парк, новые и подержанные автомобили, продажи. Анализ конкурентной среды. Составляет Прогноз продаж легковых автомобилей на 5 лет Детализирует Россию По федеральным округам,

областям,

районам,

муниципальным образованиям Показывает Географическое расположение дилерской сети, адреса автосалонов, отслеживает количество проданных, зарегистрированных автомобилей и парка на заданных территориях (по необходимому уровню детализации) Представляет данные В удобных таблицах (мгновенно меняющих структуру), графиках, диаграммах, стандартных отчетах и на географических картах по заданным параметрам Считает автомобили В единицах, процентах, долях рынка, разнице в доле рынка (в т.ч. проникновение на рынок), сравнивает с аналогичными периодами прошлых лет. Сортирует автомобили (фильтры) По типу кузова, принадлежности к юридическому или физическому лицу, типу топлива, мощности и объему двигателя, по годам выпуска, месту производства, нормам токсичности и другим признакам (выбирается с помощью фильтров).

SARA - это "Система для меня", работает через Интернет, имеет простой и удобный пользовательский интерфейс, не требует местной инсталляции программы и привязки к одному рабочему месту, имеет возможность создавать и сохранять собственные настройки, сохраняет информацию на Интернет-сервере, и на вашем компьютере. Доступна одновременная авторизация от 6-ти пользователей, которые могут в реальном времени обмениваться отчетами по Вами созданной структуре, находясь при этом в различных точках земного шара. Либо создавать отчеты индивидуально для себя.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА SARA



Предлагаемая система анализа является продуктом сотрудничества АА "АВТОСТАТ" и IHS Automotive (Германия, USA)

cистемой анализа SARA пользуются в Западной Европе и USA;

oперативное реагирование на запросы клиентов в России и за рубежом;

глубокое знание специфических местных особенностей автомобильного рынка;

доступ к исходным данным по паркам и возможность оперативной замены данных на корректные, в случае выявления технических сбоев и ошибок;

наличие комплекса дополнительной информации по российскому автомобильному рынку, включая данные по производству, экспорту/импорту и др.;

возможность прогнозирования продаж новых автомобилей с учетом местных факторов;

русифицированная версия программы для клиентов в России;

глубина детализации до почтовых индексов городов и районов;

наличие большого количества клиентов в сфере автомобильного бизнеса в России позволяет налаживать коммуникации между участниками рынка для повышения качества и объема требуемой информации;

стандартизация процессов обработки данных с головными офисами автопроизводителей;

конкурентная стоимость, комплексное решение задач и готовность совершенствовать продукт под задачи клиента.

По всем вопросам о системе анализа SARA обращайтесь к руководителю проекта SARA Александру Шацкому.

По email ash@autostat.ru

Либо через форму «Отправить сообщение» (внизу страницы).

Телефоны: +7 499 685 01 51, +7 8482 20 55 53.

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ДИЛЕРСКИЙ ПАКЕТ «РЕГИОНАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА»

Аналитики АА «АВТОСТАТ» разработали для автомобильных дилеров специальный пакет, который содержит четыре вида отчетов по легковым автомобилям в любом регионе (городе, районе, муниципальном образовании) России.



Ежемесячное получение данных может стать значимым для маркетинговой работы внутри дилерского центра, т.к. информация содержит множество показателей.

Данные дают возможность четкого понимания ситуации на автомобильном рынке в вашем регионе. Кроме автомобилей продаваемых Вами марок, Вы сможете увидеть положение конкурентов и разработать правильную стратегию развития продаж.

Все три отчета содержат разную информацию.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ НА ДИЛЕРСКИЙ ПАКЕТ

Информация, входящая в дилерский пакет предоставляется по подписке. Базовым отчетом пакета является «Региональная статистика», другие отчеты являются дополнительными и могут приобретаться по желанию в любом наборе. Стоимость подписки приведена в таблице.

Отчеты Годовая подписка (все отчеты) Годовая подписка Раз в месяц Региональная статистика 46200 руб. 24000 руб. 2500 руб. TOP-100 моделей 14400 руб. 1500 руб. TOP-40 марок 14400 руб. 1500 руб

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* Скидки действительны при единовременной оплате.

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Автомобильный рынок России. Итоги 2013 и прогнозы 2014

Последнее обновление на странице - 22.01.2014