SARA: Система Анализа Региональных Автомобильных данных

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Отдел аналитики АА "АВТОСТАТ" с 2010 года использует в своей работе Систему Анализа Региональных Автомобильных данных (SARA). SARA необходима для успешной работы на автомобильном рынке: производителям, импортерам, дилерам. Особенно большим спросом пользуется эта система среди автомобильных маркетологов. Интерес к SARA вызван неоспоримым удобством работы с огромным объемом данных внутри системы, их извлечением в необходимом формате (xls, jpg, pdf, png).
Данные в системе (новые и подержанные автомобили по всем категориям)
обновляются ежемесячно, обновление происходит до 25 числа месяца за отчетным.
НОВОСТИ SARA
- Рынок автомобилей в РФ можно увидеть на карте SARA
Все клиенты агентства «АВТОСТАТ», подключившиеся к системе анализа региональных данных (SARA), могут видеть новые и подержанные автомобили, а так же парк на карте России. Система дает возможность одним взглядом оценить суммарные объемы в каждом из районов выбранной области как в целом по рынку, так и по любой марке, модели или сегменту. Кроме того, на карты возможно вывести информацию в виде графиков по настраеваемым показателям (а абсолюте, доле рынка, разницой с АППГ, освоением рынка, разнице в доле рынка), и наглядно увидеть ситуацию в выбранном ФО, регионе, районе, муниципальном образовании...
Новые автомобили в феврале 2012 года в Московской области и Москве скачать.
Новые автомобили Renault Logan в феврале 2012 года в Московской области и Москве скачать.
В системе добавлены фильтры (для on-line - пользователей):
- Страна производства
- Нормы токсичности
ВОЗМОЖНОСТИ SARA
|Содержит
Данные о транспортных средствах:
|Отражает
|Парк, новые и подержанные автомобили, продажи. Анализ конкурентной среды.
|Составляет
Прогноз продаж легковых автомобилей на 5 лет
|Детализирует Россию
|По федеральным округам,
областям,
районам,
муниципальным образованиям
|Показывает
|Географическое расположение дилерской сети, адреса автосалонов, отслеживает количество проданных, зарегистрированных автомобилей и парка на заданных территориях (по необходимому уровню детализации)
|Представляет данные
|В удобных таблицах (мгновенно меняющих структуру), графиках, диаграммах, стандартных отчетах и на географических картах по заданным параметрам
|Считает автомобили
|В единицах, процентах, долях рынка, разнице в доле рынка (в т.ч. проникновение на рынок), сравнивает с аналогичными периодами прошлых лет.
|Сортирует автомобили (фильтры)
|По типу кузова, принадлежности к юридическому или физическому лицу, типу топлива, мощности и объему двигателя, по годам выпуска, месту производства, нормам токсичности и другим признакам (выбирается с помощью фильтров).
SARA - это "Система для меня", работает через Интернет, имеет простой и удобный пользовательский интерфейс, не требует местной инсталляции программы и привязки к одному рабочему месту, имеет возможность создавать и сохранять собственные настройки, сохраняет информацию на Интернет-сервере, и на вашем компьютере. Доступна одновременная авторизация от 6-ти пользователей, которые могут в реальном времени обмениваться отчетами по Вами созданной структуре, находясь при этом в различных точках земного шара. Либо создавать отчеты индивидуально для себя.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА SARA
Предлагаемая система анализа является продуктом сотрудничества АА "АВТОСТАТ" и IHS Automotive (Германия, USA)
|По всем вопросам о системе анализа SARA обращайтесь к руководителю проекта SARA Александру Шацкому.
По email ash@autostat.ru
Либо через форму «Отправить сообщение» (внизу страницы).
Телефоны: +7 499 685 01 51, +7 8482 20 55 53.
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ДИЛЕРСКИЙ ПАКЕТ «РЕГИОНАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА»
Аналитики АА «АВТОСТАТ» разработали для автомобильных дилеров специальный пакет, который содержит четыре вида отчетов по легковым автомобилям в любом регионе (городе, районе, муниципальном образовании) России.
Ежемесячное получение данных может стать значимым для маркетинговой работы внутри дилерского центра, т.к. информация содержит множество показателей.
Данные дают возможность четкого понимания ситуации на автомобильном рынке в вашем регионе. Кроме автомобилей продаваемых Вами марок, Вы сможете увидеть положение конкурентов и разработать правильную стратегию развития продаж.
Все три отчета содержат разную информацию.
УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ НА ДИЛЕРСКИЙ ПАКЕТ
Информация, входящая в дилерский пакет предоставляется по подписке. Базовым отчетом пакета является «Региональная статистика», другие отчеты являются дополнительными и могут приобретаться по желанию в любом наборе. Стоимость подписки приведена в таблице.
|Отчеты
|Годовая подписка (все отчеты)
|Годовая подписка
|Раз в месяц
|Региональная статистика
|46200 руб.
|24000 руб.
|2500 руб.
|TOP-100 моделей
|14400 руб.
|1500 руб.
|TOP-40 марок
|14400 руб.
|1500 руб
* Скидки действительны при единовременной оплате.
Тематическая навигация по исследованиям АВТОСТАТ:
рынок | парк | импорт / экспорт | СНГ | автокомпоненты | разное
Автомобильный рынок России. Итоги 2013 и прогнозы 2014
Последнее обновление на странице - 22.01.2014