АВТОСТАТ. Опросы

При расчете ряда количественных и качественных показателей часто применяют такой метод сбора информации, как «проведение опросов». Именно данные опросов помогают многим аналитикам и маркетологам понять потребительское поведение, оценить частоту и привычки потребления, выяснить ближайшие планы покупателей и многое другое.

Проведение опросов – это хороший инструмент для всестороннего изучения автовладельцев, получения обратной связи от потребителей, оценки эффективности рекламных кампаний и прочее.

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» более 12 лет занимается исследованиями автомобильного рынка России, а с 2013 года активно развивает тему проведения опросов и концентрирует свое внимание исключительно на опросах, касающихся автомобильной тематики.

АВТОСТАТ ПРОВОДИТ:

онлайн и телефонные опросы автовладельцев;

опросы экспертов автомобильной отрасли;

опросы автодилеров;

АВТОСТАТ Омнибус*.

В НАШЕМ РАСПОРЯЖЕНИИ:

более 150 000 автовладельцев (крупнейшая в России онлайн-панель автолюбителей);

более 300 экспертов автомобильной отрасли;

более 2 500 руководителей и специалистов дилерских центров.

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* Омнибусное исследование – исследование, проводимое одновременно для нескольких компаний и по нескольким темам. Этот вид исследования предоставляет хорошую возможность узнать мнение целевой аудитории о конкретном товаре или услуге без значительных затрат средств на заказ маркетингового исследования.

АА «АВТОСТАТ» гарантирует клиентам профессиональный подход в проведении опросов. Сочетание багажа знаний автомобильной отрасли и опыта в проведении опросов является залогом получения на выходе качественных и достоверных данных. Мы предлагаем нашим клиентам оптимальное решениев зависимости от поставленных задач, целей, сроков проведения и бюджета исследования.

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