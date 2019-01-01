АВТОСТАТ. Опросы

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При расчете ряда количественных и качественных показателей часто применяют такой метод сбора информации, как «проведение опросов». Именно данные опросов помогают многим аналитикам и маркетологам понять потребительское поведение, оценить частоту и привычки потребления, выяснить ближайшие планы покупателей и многое другое.
Проведение опросов – это хороший инструмент для всестороннего изучения автовладельцев, получения обратной связи от потребителей, оценки эффективности рекламных кампаний и прочее.
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» более 12 лет занимается исследованиями автомобильного рынка России, а с 2013 года активно развивает тему проведения опросов и концентрирует свое внимание исключительно на опросах, касающихся автомобильной тематики.
АВТОСТАТ ПРОВОДИТ:
В НАШЕМ РАСПОРЯЖЕНИИ:
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* Омнибусное исследование – исследование, проводимое одновременно для нескольких компаний и по нескольким темам. Этот вид исследования предоставляет хорошую возможность узнать мнение целевой аудитории о конкретном товаре или услуге без значительных затрат средств на заказ маркетингового исследования.
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